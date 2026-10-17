Dibu Martínez fue retirado en camilla y asistido con oxígeno luego de un golpe con un adversario

Dibu Martínez fue retirado en camilla

El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez encendió todas las alarmas en la Premier League tras sufrir un duro golpe durante el triunfo por 2 a 0 de su equipo, el Chelsea, en su visita al Everton, encuentro que contó con un doblete del atacante portugués Pedro Neto.

El arquero de la Selección Argentina quedó tendido en el césped tras salir a despejar un centro y chocar violentamente contra un adversario. La gravedad de la situación obligó al cuerpo médico a atenderlo durante ocho minutos sobre el campo de juego, tras los cuales debió ser retirado en camilla. Al marplatense se le colocó de forma preventiva un cuello ortopédico y se le suministró oxígeno antes de abandonar el terreno. En su lugar ingresó el belga Mike Penders.

Hasta el momento, la entidad londinense no ha dado a conocer el informe oficial sobre el alcance de la lesión. Al momento del incidente, los Blues ganaban 1 a 0 con tanto de Pedro Neto, quien más tarde sellaría la victoria definitiva por 2 a 0.

El momento del impacto La accidentada jugada ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo. Ante una pelota parada ejecutada por Kiernan Dewsbury-Hall con zurda al área del Chelsea, el Dibu se lanzó con los puños para rechazar el balón. En pleno aire colisionó fuertemente contra el defensor Jarrad Branthwaite y no logró incorporarse. El arquero fue despedido del campo entre aplausos de reconocimiento por parte del público presente.

Una acción insólita en la primera mitad Previo al accidente, el surgido en Independiente había protagonizado una jugada peculiar durante el primer tiempo: el árbitro sancionó la regla de los 8 segundos al interpretar que el arquero retuvo la pelota más del tiempo permitido antes de reponer, otorgándole un tiro de esquina a favor al Everton.

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