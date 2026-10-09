El creador de This Is Us prepara una serie que combina fútbol americano y poder.

Disney presentó un adelanto visual de The Land: Más allá del juego , la nueva producción dramática creada por Dan Fogelman , cuyo lanzamiento está previsto para el 15 de febrero a través de Hulu en Disney+ . La serie debutará con dos capítulos y continuará con el estreno de un episodio por semana, cada lunes.

La trama se desarrollará alrededor de los Cleveland Browns y combinará disputas vinculadas al deporte, las relaciones familiares y los intereses empresariales .

Con esta propuesta, Fogelman vuelve a desarrollar una historia centrada en las relaciones entre distintos integrantes de una familia, una línea narrativa que ya exploró al crear This Is Us y Paradise. Esta vez, la trama girará en torno a un equipo de la NFL que intenta revertir una etapa marcada por varias temporadas de resultados adversos .

El personaje de Danny Roarke , encarnado por Christopher Meloni , atraviesa una etapa decisiva en su trayectoria como entrenador. Tras una serie de temporadas con resultados por debajo de las expectativas, tendrá el desafío de sacar a los Browns de esa situación . Sin embargo, el intento de cambiar el rumbo del equipo también pondrá en juego su esfera personal : el quarterback seleccionado recientemente en el draft , procedente de Ohio State , es nada menos que su propio hijo .

Un padre y un hijo bajo presión en Cleveland

El vínculo entre Roarke y su hijo ocupará un lugar central en The Land: Más allá del juego. Para el entrenador, el desempeño del joven mariscal de campo representa una oportunidad para conservar su cargo y devolver a los Browns al camino de la competitividad. Sin embargo, las presiones propias del fútbol americano se entrelazarán con las tensiones de una relación familiar atravesada por las altas expectativas.

Otro de los ejes de la trama será Hal Durkin, dueño de los Cleveland Browns, que tendrá que decidir cuál de sus dos hijas está mejor preparada para hacerse cargo de la organización. La puja por ocupar ese lugar abrirá un frente de conflicto en la estructura dirigencial del equipo y llevará el drama a las oficinas, más allá de lo que ocurra en el terreno de juego.

De este modo, la historia entrelaza a dos núcleos familiares unidos por los intereses de poder y el universo del fútbol americano. La necesidad de dejar atrás los malos resultados y construir una campaña exitosa condiciona las decisiones de técnicos, deportistas y dirigentes. A su vez, los seguidores del equipo, que mantienen su apoyo, exigen una mejora inmediata y esperan medidas concretas si la franquicia no consigue cambiar el rumbo.

De acuerdo con la descripción oficial publicada por Disney+, la obligación de conseguir victorias condiciona tanto a los entrenadores como a los responsables de dirigir la franquicia. La propuesta narrativa explora cómo las determinaciones que se toman en el ámbito deportivo repercuten también en los vínculos personales de quienes forman parte del equipo.

Un elenco con figuras de la televisión estadounidense

Junto a Meloni, la nómina de actores incluye a Mandy Moore, conocida por su participación en This Is Us, además de Chace Crawford, Sam Corlett, Tanner Zagarino, Chloe Bennet, Bridget Moynahan, William H. Macy y Omar Epps. Moore volverá a coincidir con Fogelman después de su paso por la ficción familiar, esta vez en un proyecto que entrelaza las tensiones domésticas con las exigencias del deporte de alto nivel.

La participación de Macy, Meloni y Moore sobresale dentro de un reparto que combina figuras habituadas a distintos géneros, desde el drama y la comedia hasta las producciones de acción. Por el momento, Disney+ no reveló qué roles tendrá cada uno de los actores principales ni informó cuántos capítulos compondrán la temporada inicial.

El lanzamiento de la ficción se realizará el lunes 15 de febrero, poco después de la disputa del Super Bowl. La plataforma ofrecerá inicialmente dos episodios, que podrán verse únicamente a través de Hulu en Disney+, mientras que las siguientes entregas se incorporarán una vez por semana.

Fogelman vuelve a trabajar con una historia coral

Dan Fogelman estará al frente de la serie en múltiples funciones: será el responsable de su creación, los guiones, la producción ejecutiva y la coordinación general como showrunner. También integrarán el equipo de productores ejecutivos Jess Rosenthal, Kevin Falls y Justin Adler, junto con David Ellison, Jesse Sisgold y Jason T. Reed, en representación de Skydance Sports.

El desarrollo del proyecto estará a cargo de 20th Television y Skydance Sports. La participación de esta última apunta a incorporar una perspectiva vinculada al funcionamiento del deporte profesional en Estados Unidos, en una historia que transcurre dentro de una franquicia de la NFL.

Fogelman ya había explorado el ámbito del deporte con Pitch, una ficción sobre una jugadora de béisbol que lograba incorporarse a las Grandes Ligas. Para realizar aquella serie, contó con acceso a estadios y mantuvo vínculos de trabajo con entidades del béisbol profesional.

En su nuevo proyecto, The Land: Más allá del juego, cambiará de disciplina para adentrarse en el fútbol americano y narrar los desafíos de una franquicia de Cleveland que atraviesa una campaña determinante.

El estreno será el 15 de febrero con dos episodios iniciales; a partir de entonces, se incorporará un nuevo capítulo cada lunes a través de Hulu en Disney+.