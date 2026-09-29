Ryan Murphy prepara la vuelta de "Glee" con un nuevo guion y parte de su elenco original.

Ryan Murphy , responsable de la creación de Glee , aseguró que el libreto para un eventual reboot de la serie musical ya está terminado. Además, contó que mantuvo conversaciones con algunos de los actores que formaron parte del elenco original, quienes habrían recibido la propuesta con entusiasmo .

El realizador brindó estos detalles sobre el proyecto durante una entrevista con Entertainment Tonight que fue publicada el miércoles. “Es gracioso que me preguntes, porque terminé el guion hace una hora”, comentó el productor, quien además explicó que el proyecto para recuperar Glee comenzó a tomar forma luego de varios meses en los que circularon versiones sobre un posible regreso y se realizaron consultas a miembros del elenco original .

Según detalló, los actores recibieron la propuesta con entusiasmo, aunque también plantearon interrogantes acerca de cómo sería estructurado el retorno de la ficción.

“Tenemos un guion. Brad [Falchuk], Ian [Brennan] y yo, que escribimos las primeras dos temporadas, escribimos algo ”, señaló Murphy. Los tres autores estuvieron al frente de los guiones originales de la producción , cuya emisión comenzó en septiembre de 2009 .

Murphy contó que mantuvo conversaciones con cerca de diez integrantes del elenco que participó en la versión original. “Es muy dulce, y todos tuvieron muchas preguntas, pero todos estuvieron muy entusiasmados con la idea”, expresó el productor al referirse a la respuesta que recibió por parte de los actores.

Si bien el libreto ya fue concluido, Murphy señaló que todavía no llegó a manos de ninguno de los involucrados para ser leído. “Así que no sé, ya veremos”, agregó. Según explicó, su intención al escribir estos primeros guiones fue evaluar qué recepción genera la propuesta, especialmente entre quienes formaron parte del reparto original.

“Me prometí a mí mismo que quería escribir un par de ellos para ver qué opina la gente, particularmente el elenco, porque estábamos muy unidos cuando la hacíamos”, sumó Murphy al explicar qué lo llevó a avanzar con la escritura de estos nuevos episodios.

La confirmación se produjo apenas una semana después de que Lea Michele, quien encarnó a Rachel Berry a lo largo de las seis temporadas de la comedia musical, asegurara que estaría dispuesta a volver a formar parte de la historia si finalmente se concretara un reboot.

En diálogo con E! News, la actriz se refirió a esa posibilidad y destacó el vínculo que mantiene con la serie y su creador. “Amo Glee. Siempre amaré Glee. Amo a Ryan Murphy. Ocupa un lugar especial en mi corazón... Seguiré a Ryan a donde vaya”, había expresado Michele en aquella entrevista.

El elenco y el legado de la serie

El debut de Glee tuvo lugar en septiembre de 2009, momento a partir del cual la producción logró posicionarse entre las ficciones musicales con mayor repercusión de aquellos años. Junto a Lea Michele, la formación original estuvo integrada por figuras como Cory Monteith, Naya Rivera, Dianna Agron, Matthew Morrison, Jane Lynch, Heather Morris y Chris Colfer, además de otros intérpretes.

A lo largo de su recorrido, la producción alcanzó seis temporadas antes de concluir su emisión. La trama estuvo centrada en un grupo de alumnos de escuela secundaria que formaban parte de un club dedicado al canto. Uno de los rasgos distintivos de la ficción fueron las numerosas interpretaciones musicales de temas conocidos, realizadas por sus propios protagonistas.

Qué se sabe hasta ahora sobre el posible regreso

Por el momento, Murphy no brindó detalles sobre cuándo podría estrenarse el reboot ni en qué plataforma, y tampoco reveló cuáles de los integrantes del reparto original podrían volver a participar si la iniciativa finalmente sigue adelante.

Murphy tampoco reveló cuál será el argumento central del libreto que, de acuerdo con lo que él mismo contó, había terminado de redactar “hace una hora”. A su vez, el productor evitó identificar a los diez intérpretes con los que se comunicó que estarían interesados en sumarse al proyecto, salvo por la declaración pública de Michele conocida en los días anteriores al anuncio.

Por ahora, Murphy viene de finalizar Los destrozos para Disney+ y de presentar Monstruo: La historia de Lizzie Borden en Netflix.