Aseguran que la China Suárez iba a ver a otro jugador cuando conoció a Icardi. 

Durante la madrugada del sábado, Mauro Icardi sorprendió a sus seguidores con una foto del hotel donde tuvo su encuentro con la China Suárez , en pleno matrimonio con Wanda Nara. La publicación, cinco años después, volvió a instalar una llamativa versión.

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Camilo García encendió la polémica al plantear una pregunta sobre aquel viaje: “¿La China solo estuvo con Mauro Icardi? ”. La frase volvió a poner el foco en lo ocurrido el 26 de septiembre de 2021, cuando el futbolista todavía jugaba en el PSG .

Ante la pregunta, Marcela Tauro reaccionó con humor: “Me acaba de bajar la presión”. Luego, la panelista de Intrusos confirmó que circulaba otra versión: “Los rumores dicen que no”.

Fue entonces cuando Natalié Weber reveló el rumor que circulaba sobre aquel viaje: “Los rumores son que ella no viajó a París para encontrarse con Mauro, sino con otra persona ”. La declaración sorprendió a Rodrigo Lussich , mientras que Daniel Ambrosino lanzó una particular conclusión: “O sea que Mauro fue el descarte ”.

La revelación despertó la curiosidad de Rodrigo Lussich, quien le preguntó directamente a Natalié Weber, esposa de Mauro Zárate: “¿Estuvo o no con la otra persona?”.

Ante la insistencia, Natalie Weber respondió con cautela: “No sé si lo puedo decir. Claro que la otra persona es famosa. Pero la China terminó estando con Mauro”.

Si bien no dieron a conocer quién era la otra persona, Adrián Pallares contó que Icardi se alojaba en un hotel de los mismos propietarios del PSG, club en el que también jugaba Lionel Messi. Por eso, Rodrigo Lussich recordó: “Lo llamaban el hotel de Messi”.

En Intrusos explicaron que ese fue el hotel en el que Lionel Messi se hospedó tras pasar de Barcelona al PSG. Por entonces, el equipo francés también contaba entre sus filas con Ángel Di María y Leandro Paredes. “El otro estaba casado”, agregó Paula Varela.

El rumor tomó tal dimensión que Adrián Pallares intervino y le pidió a Camilo García que no avanzara con el tema para evitar que quedara expuesta la identidad del famoso al que la China Suárez habría ido a ver antes de terminar junto a Mauro Icardi.

Mauro Icardi reavivó el Wandagate

Junto a la imagen del hotel Le Royal Monceau, en París, Mauro Icardi compartió un mensaje cargado de significado sobre aquella noche: “El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”. Además, cerró el texto con la fecha “26.09.21”, que señaló como el día de su primer encuentro con la China Suárez.

El dato de la fecha generó nuevas interpretaciones sobre el inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi, ya que habría ocurrido cuando el futbolista todavía estaba con Wanda Nara.

El episodio se remonta a fines de septiembre de 2021, cuando la actriz viajó a París. A partir del posteo, volvió a quedar en el centro de la escena la diferencia entre aquel primer encuentro y el momento que la actriz ubica como el inicio de su noviazgo con Icardi.

Paula Varela se refirió en Intrusos a la reacción de la China Suárez tras el posteo de Mauro Icardi y aseguró que no habría caído bien. “A ella no le gustó nada y a su mamá menos. La China, mediáticamente la pasó pésimo, sufrió mucho cuando explotó el Wandagate y esto es una forma de revivirlo”, señaló. Para la panelista, la publicación volvió a poner bajo los reflectores un episodio que había quedado atrás.

Otro de los puntos que destacó la panelista fue la diferencia entre la fecha mencionada por Mauro Icardi y la que la China Suárez reconoce como el inicio de su relación. La actriz sostiene que el noviazgo comenzó el 29 de noviembre. “Es la fecha oficial, Mauro habla de otra cosa y eso a la China no le gustó. De hecho, no lo reposteó ni nada”, afirmó Varela.