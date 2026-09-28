Las voces de Abby y Lev vuelven a la serie "The Last of Us" con nuevos roles.

La tercera temporada de The Last of Us sumará nuevamente a dos actores que ya habían participado en la versión de los videojuegos. Laura Bailey e Ian Alexander , reconocidos por prestar sus voces y actuaciones a Abby y Lev en The Last of Us Part II, regresarán a la producción, aunque ahora lo harán para ponerse en la piel de personajes diferentes .

Espectáculos. El actor Paul Bettany retoma a Vision en una nueva serie que expande el universo de "WandaVision"

Espectáculos. El actor John Malkovich desafía al tiempo y no se retira: así es su nueva película

En esta nueva etapa, Laura Bailey interpretará a Elizabeth , una de las figuras de liderazgo dentro de los Seraphites, la comunidad religiosa que mantiene un enfrentamiento con la organización militar W.L.F. en Seattle. A su vez, Ian Alexander asumirá el papel de Paco , quien forma parte de un matrimonio de sobrevivientes conocido como “Heroes of the Highway”. Su pareja, Joey, estará a cargo del experimentado John Goodman (Roseanne, Los Picapiedra).

El retorno de Bailey a la producción de HBO no será su primera participación en la serie. La actriz ya había tenido una aparición fugaz durante la primera temporada , cuando encarnó a una de las enfermeras que se encontraban en el quirófano en el momento en que Joel ( Pedro Pascal ) asesina al médico que estaba a punto de intervenir quirúrgicamente a Ellie ( Bella Ramsey ). Su vínculo con la historia viene desde antes, ya que en el videojuego lanzado en 2013 también había interpretado a una de las enfermeras.

La posibilidad de que Bailey regresara a la ficción para ponerse en la piel de otra figura ya había sido mencionada en 2023 por el showrunner Craig Mazin . En aquel momento, dejó entrever que la actriz podría tener una nueva participación gracias a que su rostro no podía reconocerse en pantalla: “ Quiero decir, tiene una máscara puesta, así que podemos convertirla en lo que queramos en la próxima temporada ”, había señalado, de acuerdo con Entertainment Weekly.

En los videojuegos, Abby es el personaje al que Bailey le dio vida originalmente. Sin embargo, en la adaptación televisiva de HBO, el papel pasó a manos de Kaitlyn Dever, quien comenzó a interpretarlo desde la segunda temporada.

“Ella es simplemente fenomenal, cada momento que vi en el que estaba presente me encantó todo lo que aportó al personaje y cómo lo hizo suyo”, manifestó Laura en diálogo con Entertainment Weekly.

Por otro lado, Alexander había contado tiempo atrás que le interesaba volver a ponerse en la piel de Lev, el personaje al que interpretó en The Last of Us Part II. Finalmente, HBO decidió que Kyriana Kratter asumiera ese rol en la versión televisiva. En tanto, Michelle Mao será quien encarne a Yara, la hermana mayor de Lev.

Una temporada centrada en Abby

La trama de la tercera temporada retomará los acontecimientos de The Last of Us Part II y mantendrá un recurso narrativo similar al utilizado en el videojuego. Luego de lo sucedido durante la segunda entrega de la serie, el relato volverá sobre sus pasos para reconstruir los hechos ocurridos en Seattle, pero esta vez desde el punto de vista de Abby.

Al mismo tiempo, la producción continuará desarrollando la tensión entre Ellie y Dina (Isabela Merced), quienes emprenden la búsqueda de Abby. La nueva tanda de episodios también permitirá conocer con mayor profundidad el camino recorrido por Abby y el vínculo que mantiene con los Seraphites.

El reparto de la nueva temporada incorporará además a Patrick Wilson, que dará vida a Jerry Anderson, el padre de Abby; a Jason Ritter, encargado de interpretar al soldado de la W.L.F. Hanley; y a Jorge Lendeborg Jr., quien tomará el lugar que anteriormente ocupaba Danny Ramirez en el papel de Manny.

El cambio no se limita al elenco, ya que la producción también tendrá modificaciones en su equipo creativo. Neil Druckmann, cocreador de los videojuegos y una de las principales figuras detrás de la adaptación televisiva hasta ahora, abandonará sus funciones como showrunner para volver a dedicar mayor atención a sus proyectos dentro de Naughty Dog.

La salida de Druckmann de la ficción de HBO se conoció públicamente semanas atrás, a partir de una entrevista que concedió a The Washington Post. A partir de ese momento, Craig Mazin quedó como el único showrunner al frente de la producción.

El trailer de la 3° temporada de "The Last of Us"

Por ahora, la tercera temporada mantiene como fecha estimada de lanzamiento el año 2027 y existe la posibilidad de que sea la última entrega de la serie.

El máximo responsable de HBO, Casey Bloys, afirmó recientemente que considera que Mazin “la ha planeado como la temporada final”. De todos modos, la compañía todavía no confirmó oficialmente que la historia vaya a concluir con esta nueva temporada.