Sabrina Rojas contó por qué terminó su relación con José Chatruc

Sabrina Rojas sorprendió al referirse a su relación con José “Pepe” Chatruc y admitir que, entre todas sus parejas anteriores, es la única persona con la que contemplaría la posibilidad de volver a intentar una relación . La modelo participó en el ciclo de Andy Kusnetzoff quiso saber si estaría dispuesta a retomar alguna relación de su pasado .

Si bien explicó que no ubica a Pepe dentro de la categoría de sus exnovios debido a que el vínculo entre ambos se extendió solamente durante cinco meses, Sabrina no descartó por completo un posible reencuentro sentimental y además contó cuál fue el motivo de la ruptura .

Cuando Andy Kusnetzoff quiso saber si existe alguna de sus relaciones anteriores a la que estaría dispuesta a darle una nueva oportunidad, la respuesta inicial de la modelo fue tajante: “No, con ninguno ”. Pero inmediatamente después introdujo una salvedad al hablar de Chatruc: “ A Pepe Chatruc no lo considero un exnovio, tiene que ser un año o año y medio. Con el único que volvería es con él”.

Rojas aprovechó además para referirse a su situación amorosa actual y contó que atraviesa con tranquilidad su etapa de soltería. “ Estoy libre, no me importa la opinión de nadie. Estoy en un momento en el que Instagram es un lugar muy espectacular ”, manifestó.

"Faltó pasión, pero no en la cama, en la cotidaneidad"

Al detallar las razones por las que el vínculo con Chatruc finalmente no prosperó, la actriz puso el foco en la dinámica de todos los días. En ese sentido, explicó: “Faltó pasión, pero no en la cama, en la cotidianeidad”, aseguró.

En esa misma línea, la modelo explicó cuáles son sus expectativas al iniciar un vínculo amoroso y reflexionó sobre la manera en que las obligaciones y la vida cotidiana pueden terminar desgastando una relación. “Cuando sos muy adulto te come la rutina y yo si me pongo de novia necesito el noviazgo, necesito la cosita... a lo mejor algo de eso faltó”.

Sabrina Rojas y su soltería tras la separación de José Chatruc

Tiempo atrás, la modelo había revelado qué es lo que más echa de menos desde que puso fin a su relación con José Chatruc. Sabrina atraviesa su soltería desde mediados de agosto, momento en el que se produjo la ruptura con el exfutbolista.

La conductora de Pasó en América (América) utilizó sus historias de Instagram para publicar una imagen tomada desde el interior de su vehículo y, a partir de esa publicación, decidió compartir sus sensaciones sobre este nuevo momento de su vida.

En la publicación, la modelo expresó con sinceridad cuál es el aspecto que más echa de menos de una relación: “No sé si extraño estar en pareja, pero sí extraño que me guste alguien”, escribió mientras sonaba una canción de Miranda! de fondo. Para acompañar sus palabras, Rojas seleccionó “Extraño”, una de las canciones pertenecientes al reconocido dúo de pop.

La reflexión se produjo luego de que, durante los días anteriores, Sabrina también recurriera a sus redes sociales para compartir pensamientos sobre los vínculos amorosos y exponer su particular perspectiva acerca de los hombres y de la vida en pareja.

En medio de esas reflexiones sobre los vínculos, la modelo sostuvo que nadie es perfecto y que construir una relación también supone aprender a convivir con ciertos aspectos de la personalidad de la otra persona. “Todos tenemos una letra chica, no existe el hombre perfecto, como tampoco existe la mujer perfecta”, había señalado.