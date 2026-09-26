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26 de septiembre de 2026 - 16:51
Sociedad.

El gran gesto de Shakira: donó casi 4 millones de dólares para construir un colegio en Colombia

La cantante colombiana destinó US$3,68 millones a la construcción de una institución educativa en Cartagena. El establecimiento funciona desde 2014 y recibe a más de mil chicos por año.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El compromiso de Shakira con la educación en Colombia.

El compromiso de Shakira con la educación en Colombia.

Shakira volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una acción vinculada a su trabajo social en Colombia. A través de la Fundación Pies Descalzos, la artista aportó alrededor de US$3,68 millones para la construcción de la Institución Educativa Lomas del Peyé, ubicada en Cartagena.

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La obra demandó una inversión total cercana a los US$8 millones, de los cuales la cantante cubrió aproximadamente el 46%. El resto del financiamiento provino de distintos aliados públicos y privados.

Cómo es el colegio que ayudó a construir Shakira

La institución está ubicada en el sector de Lomas del Peyé, en el barrio La María, y fue diseñada para albergar hasta 1.700 estudiantes. Cuenta con aproximadamente 7.780 metros cuadrados construidos y dispone de espacios para primera infancia, primaria y secundaria.

El complejo posee 55 espacios, entre aulas especializadas, biblioteca, comedor, instalaciones deportivas y un centro comunitario. Además, durante la etapa de construcción participaron entre 350 y 400 trabajadores, y una parte importante pertenecía a la propia comunidad.

El proyecto funciona desde 2014

Aunque la información volvió a tomar notoriedad en los últimos días, el establecimiento fue inaugurado en febrero de 2014 y continúa funcionando actualmente. Según datos difundidos por la Fundación Pies Descalzos, recibe a más de mil niños, niñas y jóvenes cada año.

En 2024, la organización celebró los diez años del colegio y destacó el impacto sostenido del proyecto en la comunidad de Cartagena.

El trabajo de Shakira con la educación

La iniciativa forma parte de una tarea más amplia que Shakira desarrolla desde hace años a través de su fundación. La organización concentra su trabajo en proyectos de infraestructura educativa y programas destinados a mejorar el acceso, la permanencia escolar y la calidad de la enseñanza en distintas regiones de Colombia.

Actualmente, la Fundación Pies Descalzos informa haber beneficiado a más de 282.000 niños, niñas y jóvenes, capacitado a más de 13.000 docentes y acompañado a más de 300 colegios públicos en Colombia. También señala que participó en la construcción o intervención de 22 colegios en ese país.

Una faceta que acompaña su carrera artística

Además de su trayectoria internacional en la música, Shakira mantiene desde hace décadas un fuerte vínculo con proyectos educativos en su país natal.

La construcción de Lomas del Peyé es uno de los ejemplos más visibles de ese trabajo, no solo por la inversión económica realizada, sino también por el alcance que mantiene más de una década después de su inauguración.

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