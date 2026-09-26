Impactante show de drones iluminó el cielo tras la Elección Nacional de la FNE 2026

Show de drones en la FNE.

La Elección Nacional de la FNE 2026 tuvo un cierre especial en el Estadio 23 de Agosto. Tras la coronación de las nuevas representantes, el público disfrutó de un impactante show de drones que iluminó el cielo con distintas figuras y mensajes.

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Durante el espectáculo, los drones formaron imágenes luminosas vinculadas con Jujuy y también frases relacionadas con la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Las figuras pudieron verse desde distintos sectores del estadio y acompañaron el cierre de una noche cargada de emoción.

Las coronadas de la Elección Nacional La gran protagonista de la noche fue Constanza Lastra, de Santiago del Estero, quien fue elegida como Representante Nacional de los Estudiantes 2026.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) El cuadro de coronadas quedó conformado de la siguiente manera: Representante Nacional: Constanza Lastra – Santiago del Estero

Constanza Lastra – Santiago del Estero Primera Representante: Julieta Torres Morsucci – Mendoza

Julieta Torres Morsucci – Mendoza Segunda Representante: Ernestina Otegui – Entre Ríos

Ernestina Otegui – Entre Ríos Primera Dama de Honor: Agustina Rapretti – Chubut

Agustina Rapretti – Chubut Segunda Dama de Honor: Morella López – Jujuy La elección reunió a las representantes de todo el país y formó parte de una edición muy especial de la FNE, que este año celebra sus 75 años. El show de drones apareció como una de las últimas postales de la jornada, después de la coronación, con el estadio todavía colmado y las nuevas representantes celebrando sobre el escenario.

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