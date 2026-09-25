FNE 2026: Pampita y una noche inolvidable "A Jujuy siempre se vuelve"

Carolina “Pampita” Ardohain cerró una noche cargada de emociones en la Fiesta Nacional de los Estudiantes . Después de participar de la Elección Nacional y acompañar a las representantes provinciales, la modelo y conductora compartió sus sensaciones sobre una experiencia que, según expresó, quedará marcada en su recuerdo.

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“ Muy emocionada, les tomé mucho cariño a las chicas. Esperaba este recibimiento de la gente de Jujuy ”, expresó Pampita, quien destacó especialmente el vínculo que se generó entre las representantes.

“ Las chicas son cálidas, dulces, llenas de amor, se formó un grupo espectacular ”, sostuvo sobre las jóvenes que participaron de la elección.

Pampita también recordó el momento en que fue elegida y aseguró que aquella noche fue inesperada.

“Cuando gané no me lo esperaba, me acuerdo que fue de sorpresa, fue una noche que hizo frío, una noche larga”, recordó.

Además, rememoró su paso por la semana de la FNE y las experiencias que pudo compartir en Jujuy: “En la semana me acuerdo que vi las carrozas, fue una hermosa experiencia”.

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“A Jujuy siempre se vuelve”

La visita también significó para Pampita una experiencia diferente dentro de su carrera y una oportunidad para fortalecer su vínculo con el público jujeño.

“Creo algo nuevo en mi carrera Jujuy. Acá experimenté tener contacto y cariño con la gente. A Jujuy siempre se vuelve”, expresó con emoción.

Un mensaje para los estudiantes

Pampita también dejó un mensaje para los jóvenes que participan de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y llamó a valorar al otro.

“A los chicos les digo que sigan mirándose unos a otros como iguales, que se reconozcan en las virtudes, que no se juzguen y den su corazón también a un desconocido”, manifestó.

En ese sentido, reflexionó sobre el impacto que pueden tener las palabras y los comentarios sobre otras personas: “Siempre la balanza demostrará que habrá gente buena que otros que hacen comentarios sin saber lo que pueden provocar en el otro”.

Finalmente, Pampita destacó la vigencia de la FNE y el espíritu que mantiene después de tantos años.

“Es la fiesta de la juventud que se vive con una emoción y cariño enorme. A pesar de los años se mantiene y sigue vigente”, afirmó.

También se mostró sorprendida por el trabajo de los estudiantes detrás de cada carroza: “El trabajo de los chicos en las carrozas es impresionante”.

Así, después de una noche en la que Jujuy coronó a una nueva Representante Nacional de los Estudiantes, Pampita se llevó consigo el cariño de las representantes, de las familias y de un público que volvió a recibirla como parte de una fiesta que, como ella misma resumió, “a Jujuy siempre se vuelve”.