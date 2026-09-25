Sofía Masino se despide como Representante Nacional: "No me imagino una Sofi sin la FNE"

Sofía Masino se despedirá este viernes 25 de septiembre como Representante Nacional 2025, después de un año en el que llevó la representación de los estudiantes de todo el país. La joven entregará sus atributos durante la Elección Nacional de la Fiesta Nacional de los Estudiantes , que se realizará en el Estadio 23 de Agosto y reunirá a representantes de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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A horas de cerrar esta etapa, Sofía habló en exclusiva con Canal 4 y recordó que la FNE fue una experiencia que inicialmente desconocía, pero terminó convirtiéndose en una parte importante de su historia.

El otro día me preguntaron qué sería de mi vida sin esta fiesta y nunca me lo puse a pensar porque no me imagino una Sofi sin la Fiesta Nacional de los Estudiantes, expresó. El otro día me preguntaron qué sería de mi vida sin esta fiesta y nunca me lo puse a pensar porque no me imagino una Sofi sin la Fiesta Nacional de los Estudiantes, expresó.

Antes de convertirse en Representante Nacional, Masino contó que prácticamente no conocía el mundo que rodeaba a la FNE. Durante este año pudo acercarse al trabajo que realizan los estudiantes y vivir la celebración desde adentro.

“No tenía ni idea de este mundo yo, no sabía de toda esta fiesta. Entonces me dio la oportunidad de poder conocerla, de poder ver todo el trabajo de los estudiantes, tanto en las carrozas como en el fin estudiantil, del amor de acá de Jujuy, que a todas nos tratan siempre con mucha amabilidad”, relató.

La experiencia también significó cumplir un sueño que, de alguna manera, comenzó durante su infancia. “La Sofi que tenía, no sé, cinco años, que se ponía tacos, vestido y desfilaba por toda mi casa, estaría muy feliz de ver todo lo que logró. Es un sueño para mí, es un sueño cumplido”, aseguró.

Sofía también se definió como una persona alegre que, aunque puede mostrarse tímida al principio, cambia cuando entra en confianza. “Me gusta mucho reír y hacer reír a los demás”, contó. Además, aseguró que es exigente con sus estudios y que disfruta mantenerse activa. Entre sus actividades mencionó el hockey, el gimnasio y sus clases particulares de inglés.

Un mensaje sobre los comentarios en redes

Durante su despedida, la Representante Nacional también habló sobre las críticas y los comentarios que pueden recibir quienes forman parte de la fiesta. “El decir algo malo le puede afectar a esa persona”, sostuvo y contó que intenta mantenerse alejada de los comentarios que se realizan sobre ella.

Yo trato de no leer los comentarios y no le presto mucha atención a eso porque uno nunca sabe cómo le puede afectar al otro. Entonces hay que tomar conciencia de eso, manifestó. Yo trato de no leer los comentarios y no le presto mucha atención a eso porque uno nunca sabe cómo le puede afectar al otro. Entonces hay que tomar conciencia de eso, manifestó.

“Es un honor haberlos representado”

A pocas horas de entregar sus atributos, Masino destacó lo que significó ocupar durante un año el lugar de Representante Nacional.

“Es un honor para mí haberlos representado durante todo este año. Nunca en mi vida me hubiese imaginado esto”, aseguró. También dejó un mensaje para los estudiantes: “Nunca, pero nunca, olviden su niño interior y siempre cumplan sus sueños”.

Aunque este viernes marcará oficialmente el final de su etapa como Representante Nacional, Sofía ya tiene en claro que no será una despedida definitiva de la FNE. Incluso imagina regresar algún día para compartirla con su propia familia.

Quiero venir en un futuro con mis hijos, ir a mostrarles toda esta fiesta. Siempre se vuelve a Jujuy, ya dije que voy a volver, lo prometo. Quiero venir en un futuro con mis hijos, ir a mostrarles toda esta fiesta. Siempre se vuelve a Jujuy, ya dije que voy a volver, lo prometo.