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24 de septiembre de 2026 - 21:14
FNE.

"Sentimos orgullo y nostalgia": la historia de los chicos de Palpalá detrás de la carroza de Dragon Ball Z

Estudiantes y docentes de la EET N°1 contaron cómo vivieron el proceso de creación de una de las carrozas más comentadas de la FNE.

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Detrás del proyecto hubo meses de trabajo, organización y un fuerte sentido de pertenencia. Benjamín Subelza, estudiante de la institución, contó a TodoJujuy cómo vive ver la carroza terminada después de tanto esfuerzo compartido. “Cuando la veo, nos genera nostalgia y satisfacción de haber terminado un gran trabajo, un proyecto lindo para la gente de Jujuy”, expresó.

El estudiante remarcó además que el acompañamiento del público es parte importante de lo que impulsa a los carroceros cada año. “Siempre tenemos que presentar un buen proyecto para la gente, porque la gente siempre nos apoya en todo sentido”, señaló.

El orgullo de representar a Palpalá

Para Benjamín, la emoción también tiene un condimento especial: es su último año como estudiante. Por eso, ver la carroza en Ciudad Cultural, en la televisión o compartida en redes sociales tiene otro peso. “Sentimos satisfacción, orgullo de hacer esta carroza y un lindo sentimiento de nostalgia, porque es mi último año”, dijo.

La propuesta de Dragon Ball Z no solo llamó la atención por la temática, sino también por el nivel técnico y el trabajo colectivo que demandó. Desde la institución destacaron que cada edición de la FNE implica una responsabilidad especial por la historia de la escuela.

“Sabemos que somos la institución más grande de técnica. Es una presión muy linda”, expresó Benjamín al hablar del lugar que ocupa la EET N°1 de Palpalá dentro de la fiesta.

Docentes que también fueron carroceros

El profesor César Santos también destacó el trabajo de los estudiantes, el acompañamiento de la comunidad de Palpalá y el rol del equipo docente y directivo durante todo el proceso. “Estoy bastante conforme con el trabajo de los chicos y con la comunidad de Palpalá, que siempre está acompañando y apoyando los proyectos que tienen nuestros alumnos”, señaló.

Santos explicó que muchos docentes de la institución también fueron alumnos y carroceros, por lo que conocen desde adentro lo que significa construir una carroza para la FNE. “Hay un equipo docente que somos egresados de la institución, fuimos carroceros también”, contó.

Esa experiencia, explicó, es parte de lo que buscan transmitir a los estudiantes: no solo conocimientos técnicos, sino también organización, compromiso y convivencia. “Tratamos de transmitirles a los chicos lo que es el trabajo en equipo. Diferencias va a haber siempre, no todos pensamos igual, pero hay que aprender a trabajar”, sostuvo.

Una carroza hecha en equipo

La carroza de Dragon Ball Z se convirtió en una de las propuestas más comentadas de la FNE por combinar una temática popular con el esfuerzo de estudiantes, docentes y familias. Para la EET N°1 de Palpalá, el resultado final fue mucho más que una puesta en escena: fue la muestra de un proceso colectivo que, como cada año, forma parte de la identidad carrocera de la institución y de la comunidad palpaleña.

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