"Lo importante es ser buena persona": el mensaje del profe Abán, el "papá" de los carroceros del Fasta

En plena Fiesta Nacional de los Estudiantes , una historia del Colegio Fasta emocionó a los carroceros y a quienes conocen el trabajo que hay detrás de cada proyecto. El profesor asesor Andrés Abán, muy querido por sus alumnos, habló sobre el vínculo con los estudiantes, el acompañamiento durante la FNE y el reconocimiento que recibió de la promoción.

“La verdad que con el grupo que formamos de carroceros estamos pasando una excelente fiesta”, contó el profesor en diálogo con TodoJujuy, al referirse al trabajo que realizan junto a otros docentes, directivos y familias para acompañar el armado y cuidado de la carroza.

Durante la entrevista, el "Profe Abán" reconoció que todavía le cuesta dimensionar el afecto que recibe de sus estudiantes y exalumnos. Contó que promociones de años anteriores, incluso de 2008, 2009 y 2010, todavía lo saludan para el Día del Profesor o para su cumpleaños. “No sé si dimensiono todo el cariño que me tienen” , expresó.

El docente sostuvo que ese reconocimiento lo emociona porque entiende su trabajo como una forma de acompañar la formación de los chicos más allá de lo académico. “Uno como docente trabaja en formar el futuro de ellos, en darles todo el cariño, tenerles toda la paciencia e inculcarles que sean buenas personas el día de mañana” , señaló.

El regalo de la promoción

Uno de los momentos más especiales para el profesor fue cuando sus alumnos le entregaron la campera de la promoción durante la elección de la reina del colegio. Abán contó que no sabía lo que iba a pasar. Mientras trabajaba en el buffet, los chicos y padres comenzaron a insistirle para que se acercara al lugar donde estaban reunidos.

“Me hicieron pasar por todo el escenario, la pasarela, me rodearon y de arriba cayó el regalo sorpresa que era la campera”, relató. El docente aseguró que fue un momento muy fuerte. “Fue una emoción tremenda, muy emotivo para mí. Pasaron muchos recuerdos de varias promociones y de varios alumnos”, dijo.

“Lo importante es ser buena persona”

Más allá de la FNE y del trabajo con la carroza, Abán dejó un mensaje que resume su forma de acompañar a los estudiantes. “Siempre trato de dar lo mejor de mi persona para mis alumnos”, afirmó.

En ese sentido, explicó que intenta transmitirles valores que van más allá de una nota o una materia. “Siempre les inculco que podemos tener un día de no estudiar o tener una mala nota, pero lo importante es siempre ser buena persona, ser honesto”, expresó. Y agregó: “Ser buena persona y respetuoso abre muchas puertas”.

El rol de los profes en la FNE

La historia del profe Abán refleja una parte menos visible de la Fiesta Nacional de los Estudiantes: el trabajo de los docentes asesores que acompañan a los carroceros durante semanas de preparación, organización y esfuerzo. En el caso del Fasta, el profesor destacó que el proceso se vive con el apoyo de otros docentes, directivos y familias, en una experiencia que queda marcada en la vida escolar de los chicos.

Para Andrés, el mayor reconocimiento no pasa solo por la campera o por los saludos, sino por el recuerdo de quienes pasaron por sus aulas. “Lo mejor que puede recibir uno como docente es el recuerdo de sus alumnos, que reconozcan el esfuerzo y la dedicación que uno le pone”, cerró.