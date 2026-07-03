viernes 03 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de julio de 2026 - 09:31
Jujuy.

El Colegio FASTA realiza este viernes una campaña de donación de sangre

El Colegio FASTA San Alberto Magno realizará este viernes una campaña de donación de sangre abierta a la comunidad, de 8 a 13, en su sede de Río Blanco.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Donación de Sangre

Donación de Sangre

El Colegio FASTA San Alberto Magno realizará este viernes 3 de julio una campaña de donación de sangre en colaboración con el Centro Regional de Hemoterapia. La jornada tendrá lugar de 8 a 13 en las instalaciones de la institución, ubicadas en Río Blanco.

Lee además
Donación de sangre.
Jujuy.

Donación de sangre: "La gente se volvió más individualista"
Baja la donación de sangre en Argentina aunque Jujuy se mantiene por encima de la media
Salud.

Baja la donación de sangre en Argentina aunque Jujuy se mantiene por encima de la media

Rosario Castillo, alumna del establecimiento, explicó que la iniciativa es impulsada principalmente por los estudiantes de la promoción y tiene como objetivo concientizar a la comunidad sobre la importancia de donar sangre.

“Tu sangre es semilla de esperanza”

La campaña se desarrollará bajo el lema “Tu sangre es semilla de esperanza” y estará abierta a personas de entre 16 y 65 años.

En el caso de los menores de edad, deberán concurrir acompañados por sus padres o tutores. Castillo señaló que se trata de una actividad que el colegio organiza todos los años junto a los estudiantes de quinto año.

“Los esperamos este viernes desde las ocho hasta la una del mediodía”, invitó la alumna durante una entrevista en Arriba Jujuy.

Los requisitos para donar sangre

Las personas interesadas en participar deberán presentar un documento de identidad, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud.

También deberán haber descansado al menos seis horas antes de concurrir. Quienes se hayan realizado tatuajes o colocado piercings deberán esperar seis meses para poder donar.

Durante la entrevista también se indicó que las mujeres que hayan donado deberán esperar dos meses para volver a hacerlo, mientras que los hombres tendrán que aguardar tres meses.

Feria de Ciencias con más de 40 colegios

Además de la campaña solidaria, el Colegio FASTA San Alberto Magno es sede de una Feria de Ciencias en la que participan más de 40 instituciones educativas de San Salvador de Jujuy y del interior provincial.

La propuesta reúne proyectos tecnológicos y trabajos relacionados con la naturaleza. Entre las iniciativas presentadas se encuentran investigaciones sobre distintos tipos de radiación y un proyecto para crear un cargador mediante energía generada por el movimiento.

La feria puede ser visitada por la comunidad en las instalaciones del colegio, en Río Blanco.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Donación de sangre: "La gente se volvió más individualista"

Baja la donación de sangre en Argentina aunque Jujuy se mantiene por encima de la media

Bajó la donación de sangre en Jujuy y piden más voluntarios

Campaña de donación de sangre en Jujuy: se necesita urgente donantes de grupo O+

Una artesana jujeña creó una cartera de la Copa del Mundo y sueña con que llegue a Antonela Roccuzzo

Lo que se lee ahora
Comercios atenderan en horario especial este viernes por el partido de Argentina.
Jujuy.

Por el partido de Argentina, comercios de Jujuy atenderán en horario corrido

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Centro Cultural Lola Mora. video
Arte.

Inauguraron el Centro Cultural Lola Mora en Jujuy

El truco casero para limpiar ollas Essen y dejarlas como nuevas.
Sociedad.

El truco casero para limpiar ollas y dejarlas como nuevas

Ola polar en Jujuy 
Jujuy.

Cómo sigue el tiempo en Jujuy: qué pasa con la ola polar y el alerta amarilla

¿Qué tiene que ver el remo noruego con las comunidades jujeñas? video
Sociedad.

¿Qué tiene que ver el remo noruego con las comunidades jujeñas?

Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. video
Politica.

El Concejo Deliberante aprobó el régimen jubilatorio municipal

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel