jueves 24 de septiembre de 2026
24 de septiembre de 2026 - 18:55
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FNE 2026 en vivo: el minuto a minuto del último desfile de carrozas con puntaje

Este jueves desfilan las carrozas y carruajes por Ciudad Cultural, en el último desfile con puntaje de la FNE 2026.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
FNE 2026 en vivo: el minuto a minuto del último desfile de carrozas con puntaje

FNE 2026 en vivo: el minuto a minuto del último desfile de carrozas con puntaje

EN VIVO

La FNE 2026 tiene este jueves 24 de septiembre una de sus noches más importantes. 84 instituciones participantes realizan en Ciudad Cultural el último desfile doble de carrozas y carruajes con puntuación.

El Grupo A desfila en orden invertido y, posteriormente, será el turno del Grupo B en orden normal. La actividad puede seguirse en vivo por Canal 4 de Jujuy y por Youtube, con cobertura y seguimiento permanente de TodoJujuy.com. El sábado 26 será la entrega de premios, prevista desde las 18.

Carrocero por un día

Hoy los artistas detrás de las grandes obras de la FNE festejan su día, pero para llegar a cada desfile hay mucho trabajo y también anécdotas, cansancio, risas y momentos que quedan para siempre.

Nos metimos en el mundo de los carroceros para conocer de cerca cómo viven estas jornadas, qué hacen en los canchones y todo lo que hay detrás de cada carroza y carruaje que después deslumbra al público. Porque la FNE también se construye con horas de esfuerzo, creatividad, compañerismo y mucha pasión.

Pura emoción

La comunidad del Colegio Divino Redentor estuvieron todos apoyando a su carruaje. “Seguir disfrutando. Soy promo y estoy demasiado emocionada”, dijo una de las mascotas. Bianca, una de las carroceras, dijo que “es una gran emoción y felicidad. Amamos mucho al Divino. Quedamos en la historia y queremos sacar el mejor premio”.

Una de las carroceras del Bachillerato Provincial 16, dijo que ya “estamos organizando con la banda para festejar sea el premio que sea, porque el hecho de estar es emocionante. Es increíble que en poco tiempo nos unimos mucho”, dijo entre lágrimas de emoción.

FNE 2026 en vivo: el minuto a minuto del último desfile de carrozas con puntaje

FNE 2026 en vivo: el minuto a minuto del último desfile de carrozas con puntaje

Un carrocero de la Escuela Provincial de Arte dijo que “fue un proceso duro. Tenemos las mejores expectativas para el sábado”, recalcó el adolescente.

Fernanda de la Comisión Estudiantil llegaron con la temática de disfraces. “Hay de todo dijo. Tardamos unos minutos en armarlos. Estamos nostálgicos compartimos mucho”, señaló.

Una multitud acompaña el último desfile

Con el paso de la primera carroza del Secundario 62 La Salle, comenzó el último desfile que otorga puntaje a las carrozas y carruajes de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. Una multitud se acercó para acompañar a los estudiantes y disfrutar de una nueva noche de color, creatividad y emoción, en una de las jornadas más esperadas de la celebración.

FNE 2026 en vivo: el minuto a minuto del último desfile de carrozas con puntaje

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Horas de espera para vivir la FNE: “Tenemos que disfrutar”

La expectativa por el desfile se vivió desde varias horas antes del inicio. Un hombre contó que llegó junto a su hijo al mediodía para reservar un lugar. “Llegamos al mediodía con mi hijo, nos relevamos para descansar y volver. Habilitaron a las 4 de la tarde para entrar, pero nosotros estábamos temprano reservando lugares. Había gente que estuvo antes, tipo 9. Tenemos que disfrutar. Trajimos comida y gaseosa”, relató.

FNE 2026 en vivo: el minuto a minuto del último desfile de carrozas con puntaje

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El orden de pasada

Día del Carrocero

Cada penúltimo desfile de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) se celebra el Día del Carrocero en Jujuy. Esta fecha fue establecida en el año 2006 para brindarle un homenaje a todos los chicos y chicas que se dedican cada año a realizar estas hermosas creaciones que deslumbran a todos. La Ley 5523, “Día del Carrocero”, fue sancionada el 21 de septiembre del 2006.

FNE 2026 y los carroceros

FNE 2026 y los carroceros

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