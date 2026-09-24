FNE 2026 en vivo: el minuto a minuto del último desfile de carrozas con puntaje

La FNE 2026 tiene este jueves 24 de septiembre una de sus noches más importantes. 84 instituciones participantes realizan en Ciudad Cultural el último desfile doble de carrozas y carruajes con puntuación.
Carrocero por un día
Hoy los artistas detrás de las grandes obras de la FNE festejan su día, pero para llegar a cada desfile hay mucho trabajo y también anécdotas, cansancio, risas y momentos que quedan para siempre.
Nos metimos en el mundo de los carroceros para conocer de cerca cómo viven estas jornadas, qué hacen en los canchones y todo lo que hay detrás de cada carroza y carruaje que después deslumbra al público. Porque la FNE también se construye con horas de esfuerzo, creatividad, compañerismo y mucha pasión.