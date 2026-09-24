FNE 2026 en vivo: el minuto a minuto del último desfile de carrozas con puntaje

Pura emoción

La comunidad del Colegio Divino Redentor estuvieron todos apoyando a su carruaje. “Seguir disfrutando. Soy promo y estoy demasiado emocionada”, dijo una de las mascotas. Bianca, una de las carroceras, dijo que “es una gran emoción y felicidad. Amamos mucho al Divino. Quedamos en la historia y queremos sacar el mejor premio”.

Una de las carroceras del Bachillerato Provincial 16, dijo que ya “estamos organizando con la banda para festejar sea el premio que sea, porque el hecho de estar es emocionante. Es increíble que en poco tiempo nos unimos mucho”, dijo entre lágrimas de emoción.

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Un carrocero de la Escuela Provincial de Arte dijo que “fue un proceso duro. Tenemos las mejores expectativas para el sábado”, recalcó el adolescente.

Fernanda de la Comisión Estudiantil llegaron con la temática de disfraces. “Hay de todo dijo. Tardamos unos minutos en armarlos. Estamos nostálgicos compartimos mucho”, señaló.