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10 de agosto de 2026 - 21:58
Espectáculos.

Sabrina Rojas anunció su separación con el ex futbolista: ¿qué dijo "Pepe" Chatruc?

Horas después del anuncio de separación por parte de Sabrina Rojas, el exfutbolista respondió en Instagram con una frase directa hacia la conductora.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Sabrina Rojas y José Pepe Chatruc

Sabrina Rojas y José "Pepe" Chatruc

Luego del anuncio de separación que hizo Sabrina Rojas en sus redes sociales, el exfutbolista José “Pepe” Chatruc respondió con una frase contundente: “: “Nada más que agregar. Sos una mujer increíble, Sabri”.

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El mensaje fue claro y contundente y, tal como la conductora había anticipado, la relación terminó en buenos términos.

Sobre el fin de la relación, Rojas habló de una charla, de una magia que se fue, de la decisión compartida de no forzar lo que ya no fluía. Chatruc, por su parte, eligió no agregar nada más que un gesto de reconocimiento hacia quien fue su pareja durante estos meses.

El mensaje de la separación

Sabrina Rojas quien tomó la iniciativa al comunicar, a través de sus redes sociales, el fin de la relación: “Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos. Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”.

Y sostuvo que “José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo. Fin”.

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