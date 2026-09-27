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27 de septiembre de 2026 - 11:51
Espectáculos.

Qué hizo Wanda Nara después de que Mauro Icardi confirmara la infidelidad con la China

Mientras Mauro Icardi recordó públicamente la noche en París con la China Suárez, Wanda Nara evitó responder y compartió una jornada familiar con su hija.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
A pocas horas que Mauro Icardi blanqueara su infidelidad con la China Suárez en París, la empresaria eligió mostrar una parte de su intimidad con la niña que tuvo con el futbolista

A pocas horas que Mauro Icardi blanqueara su infidelidad con la China Suárez en París, la empresaria eligió mostrar una parte de su intimidad con la niña que tuvo con el futbolista

Mauro Icardi recordó su encuentro con la China Suárez en París y confirmó la infidelidad a Wanda Nara

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Mauro Icardi volvió a poner al Wandagate en el centro de la escena al recordar públicamente el encuentro que mantuvo con la China Suárez en París el 26 de septiembre de 2021. Sin embargo, mientras el futbolista revivía aquella noche, Wanda Nara eligió no responder de manera directa y mostró en sus redes una jornada completamente familiar.

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El delantero publicó una imagen del hotel Le Royal Monceau, donde ocurrió aquel encuentro, y escribió: “El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”. También incluyó la fecha 26.09.21 y etiquetó a Eugenia “China” Suárez.

Qué hizo Wanda Nara después del posteo de Icardi

Lejos de sumarse a un nuevo cruce público, Wanda mostró que había comenzado temprano su sábado para acompañar a su hija Isabella a una actividad escolar.

Buen día, hoy temprano al cole”, escribió desde el auto y agregó: “Family Day”.

Luego compartió distintas imágenes de la jornada. Isabella apareció realizando actividades en una pista de atletismo, jugando al fútbol y al básquet, participando de una carrera de obstáculos y en una cancha de tenis. Nora Colosimo, madre de Wanda, también estuvo presente.

Wanda incluso publicó un video bailando junto a su hija y después armó un collage con distintos momentos del encuentro escolar. En ninguna de esas publicaciones hizo referencia directa a Icardi ni a la China Suárez.

Mauro Icardi recordó su encuentro con la China Suárez en París y confirmó la infidelidad a Wanda Nara

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La confirmación que volvió a abrir el Wandagate

La publicación de Icardi llamó especialmente la atención porque fue interpretada como una confirmación pública del encuentro ocurrido en París en 2021. En aquel momento, Wanda se encontraba viajando junto a su hermana Zaira hacia la Semana de la Moda de Milán. Tres semanas después descubrió conversaciones entre su entonces marido y la actriz y publicó el mensaje que terminó desatando el escándalo mediático.

Según reconstruyeron distintos medios en ese momento, Icardi dejó los entrenamientos del PSG y viajó a Milán en busca de una reconciliación.

Posteriormente, ambos participaron de una entrevista con Susana Giménez en Francia. Durante aquella etapa se admitieron intercambios de mensajes, aunque el encuentro en el hotel no había sido reconocido públicamente como ahora.

A pocas horas que Mauro Icardi blanqueara su infidelidad con la China Suárez en París, la empresaria eligió mostrar una parte de su intimidad con la niña que tuvo con el futbolista

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La reacción de Wanda cuando descubrió el engaño en 2021

Cuando el episodio salió a la luz hace cinco años, la reacción de Wanda había sido muy diferente. Tras descubrir conversaciones entre Icardi y la China Suárez, publicó en Instagram una frase que se volvió el punto de partida del escándalo: “Otra familia que te cargaste por zorra”.

Con el paso del tiempo llegaron reconciliaciones, nuevas crisis y finalmente la separación, confirmada por Wanda en julio de 2024. Meses después, Icardi hizo pública su relación con la China Suárez.

Cinco años después, una reacción completamente distinta

Esta vez, la conductora eligió otro camino. Mientras las redes volvían a hablar del encuentro en París, Wanda concentró sus publicaciones en sus hijas, su madre y una actividad escolar, sin responder al mensaje de su exmarido.

Así, cinco años después de una de las peleas más mediáticas del espectáculo argentino, el contraste fue evidente: aquella vez hubo enojo público y una frase que se volvió viral; ahora, al menos en sus redes, Wanda decidió no entrar en la discusión.

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