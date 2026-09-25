Wanda Nara se prepara para su debut en el cine con una comedia romántica.

Wanda Nara incorporó una nueva actividad a la variada agenda profesional que mantiene activa entre sus trabajos en televisión, los emprendimientos que lleva adelante y distintos proyectos vinculados con plataformas de streaming. En esta oportunidad, la empresaria se encuentra próxima a dar su primer paso en el cine con ¿Querés ser mi hijo?.

Se trata de una comedia romántica bajo la dirección de Hernán Guerschuny , en la que comparte el protagonismo con Agustín Bernasconi . La película tendrá su estreno en las salas de cine el 22 de octubre y, antes de esa fecha, Wanda Nara adelantó parte de la propuesta al publicar el primer tráiler en sus redes sociales.

La empresaria difundió inicialmente el banner promocional del filme y, unos minutos después, presentó el adelanto completo. “ 22 de octubre los espero en el cine ”, expresó en una de las publicaciones que realizó desde su cuenta de Instagram.

El posteo cosechó más de 17 mil “me gusta” en cuestión de minutos y fue publicado junto con el material visual de promoción de la película, que significará el debut cinematográfico de la empresaria.

En la historia, Wanda Nara se pone en la piel de Lucía, una mujer de 42 años acostumbrada a llevar una vida signada por la conformidad. El personaje está en pareja desde hace 15 años, hasta que descubre que su novio le fue infiel. A partir de esa revelación, su vida cotidiana da un giro y queda obligada a replantearse tanto la relación que sostenía como las decisiones que quería tomar respecto de su futuro.

Tras descubrir la traición de su pareja, Lucía atraviesa un doble golpe: queda devastada emocionalmente y pierde su empleo. Frente a este nuevo escenario, opta por volver al departamento que había dejado cuando estaba soltera, con la intención de iniciar una nueva etapa.

Pero adaptarse otra vez a ese espacio no será tan fácil como esperaba. Su nuevo vecino es Javier, un joven de 22 años interpretado por Agustín Bernasconi, que acostumbra organizar fiestas con frecuencia y termina interrumpiendo el descanso de Lucía. Mientras intenta recomponer su vida luego de la ruptura y de haberse quedado sin trabajo, la convivencia con el muchacho se convierte en una nueva dificultad.

En medio de los cambios que atraviesa, Lucía también se propone conseguir el puesto laboral que siempre deseó. Con ese objetivo, durante una entrevista de trabajo opta por ocultar la verdad y se presenta como una mujer con una familia formada.

Como parte de esa mentira, sostiene que tiene un hijo de 22 años. El engaño adquiere una nueva dimensión cuando llega a la etapa final de la selección y debe asistir a un family day junto a los responsables de la compañía, quienes concurren acompañados por sus respectivas familias.

Sin encontrar una manera de salir del inconveniente, Lucía llega a un acuerdo con Javier. El joven acepta asumir el papel de su hijo durante la jornada laboral y, como contraprestación, ella le da vía libre para realizar todas las fiestas que desee. Sin embargo, ninguno de los dos prevé que, entre las distintas situaciones que deberán fingir y a lo largo de ese family day, surgirá una relación amorosa entre ambos.

El vínculo entre ambos avanzará a pesar de la diferencia de 20 años y hará que los personajes centrales comiencen a replantearse cuáles son sus verdaderos deseos y qué camino quieren tomar. Para Lucía, el desafío será abandonar la vida con la que se había conformado durante tanto tiempo y atreverse a ir detrás de aquello que realmente anhela.

El elenco y el rodaje de la comedia romántica

La comedia romántica contará con Wanda Nara y Agustín Bernasconi como protagonistas, aunque ellos no serán los únicos nombres destacados de la producción. El reparto se completa con Jean Pierre Noher y Charo López, quienes tendrán participación en la trama y acompañarán a la pareja central a medida que avance la historia.

La producción toma como punto de partida una exitosa comedia mexicana, de la que constituye una nueva versión. La historia propone un relato dinámico y liviano que combina vínculos entre personas de distintas generaciones, situaciones atravesadas por confusiones y el desafío de comenzar una nueva etapa luego de una crisis amorosa.

El rodaje se llevó adelante durante tres semanas en Montevideo, Uruguay, donde Wanda Nara, Agustín Bernasconi y el resto del equipo trabajaron en las distintas escenas de la película. La filmación concluyó a principios de mayo, tras completar las jornadas previstas para la realización del proyecto.

Por entonces, Wanda Nara comunicó mediante sus redes sociales que las grabaciones habían llegado a su fin y decidió compartir con sus seguidores el final de esta etapa, mientras la producción se encamina ahora hacia su estreno en los cines.

Con el primer adelanto disponible y el lanzamiento ya definido, ¿Querés ser mi hijo? tiene todo listo para desembarcar en las salas de cine el próximo 22 de octubre.

En su debut cinematográfico, Wanda Nara interpretará a Lucía, una mujer que deberá empezar de cero luego de descubrir una infidelidad. En ese proceso, una mentira vinculada con el ámbito laboral la llevará a conocer una nueva relación y a replantearse las decisiones que tomó sobre su vida.