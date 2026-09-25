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25 de septiembre de 2026 - 16:54
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Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo sigue su estado de salud

Mirtha Legrand continúa bajo atención médica en el Sanatorio Mater Dei luego de haber sido internada por un cuadro respiratorio. Las últimas novedades sobre su salud.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo sigue su estado de salud.&nbsp;

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo sigue su estado de salud. 

A una semana de su internación, Mirtha Legrand recibió una nueva actualización sobre su estado de salud. La conductora permanece en el Sanatorio Mater Dei, donde se recupera de un cuadro de neumonía, y este viernes la institución difundió un nuevo parte médico.

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Mirtha Legrand atraviesa una semana de internación en el Sanatorio Mater Dei, donde continúa recuperándose de un cuadro de neumonía. A sus 99 años, la conductora permanece bajo seguimiento médico y este viernes se conocieron nuevas precisiones sobre su estado de salud.

Según el último parte médico, la conductora presenta una evolución favorable. “La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementando su actividad física con el equipo de Kinesiología”, informó el director médico Enrique Echagüe en un comunicado difundido este viernes.

En el comunicado, el Sanatorio Mater Dei señaló que la conductora “continuará internada hasta completar su recuperación, para poder volver a sus actividades diarias”. Además, la institución agradeció “a todos la comprensión y respeto cómo informan sobre su estado” y anticipó que, “de no mediar cambios”, el próximo parte médico será difundido el lunes.

Pasaron 48 horas desde el último comunicado oficial, difundido el miércoles, en el que se había destacado la buena evolución de la neumopatía que llevó a Mirtha Legrand a permanecer internada.

Desde entonces, la conductora continuó bajo observación en el Sanatorio Mater Dei, con los cuidados necesarios para acompañar su recuperación. Durante este período, sus familiares estuvieron cerca de ella y se hicieron presentes en distintos momentos: Ámbar de Benedictis, Juana y Nacho Viale y Marcela Tinayre fueron algunos de los que visitaron el centro médico ubicado sobre San Martín de Tours.

Esta no es la primera internación de Mirtha Legrand durante septiembre. El 7 de septiembre había ingresado al Sanatorio Mater Dei a raíz de un cuadro gripal que derivó en bronquitis y recibió el alta el domingo 13. Sin embargo, cinco días después, la conductora sufrió una recaída mientras continuaba con la recuperación en su domicilio de la avenida del Libertador y debió volver a ser internada.

Juana Viale reemplaza a Mirtha

Mientras Mirtha Legrand continúa con su recuperación, Juana Viale volverá a conducir este sábado La Noche de Mirtha. El programa se emitirá desde las 21.30 y contará con una mesa integrada por Agustín “Rada” Aristarán, Cecilia Dopazo, CAE y Gabriel Machado, cuatro figuras de distintos ámbitos del espectáculo que aportarán humor, actuación, música y fotografía.

La agenda de Juana Viale continuará el domingo 27 a las 14, cuando conduzca una nueva edición de Almorzando con Juana. En esta oportunidad, compartirá la mesa con Coco Sily, Ludovico Di Santo, Sergio Gonal y Carolina Kopelioff, en una emisión que combinará humor, actuación y actualidad

El cierre musical estará a cargo de Carlos Baute, quien se encuentra en Buenos Aires por su participación como jurado en Es mi sueño.

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