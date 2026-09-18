Miami Vice: quién es el actor de La Odisea que será el villano de la nueva película

Quién es el actor de La Odisea que será el villano de la nueva película.

Se trata, indudablemente, de una de las películas que mayor expectativa genera de cara a su estreno, y ese interés promete crecer todavía más a partir de este nuevo fichaje. La próxima versión de Miami Vice, protagonizada por Michael B. Jordan y Austin Butler , ya definió quién será el actor encargado de ponerse en la piel de su principal enemigo.

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Con el nombre de Miami Vice ’85, el filme tendrá a los dos intérpretes al frente del reparto para dar vida a los detectives Ricardo Tubbs y James Crockett , mientras que Joseph Kosinski estará a cargo de la realización.

Para ocupar el papel del antagonista principal , la producción convocó a un actor que recientemente interpretó a Eumeo en La Odisea, el largometraje dirigido por Christopher Nolan .

El elenco de la producción se amplía con esta incorporación y queda conformado también por Alden Ehrenreich, Whitney Peak, Camila Morrone y Danny Ramirez .

El actor seleccionado para ocupar ese papel es John Leguizamo, quien se sumó a Miami Vice ’85 para ponerse en la piel del enemigo principal al que deberán enfrentarse los dos agentes que trabajan de manera encubierta.

De acuerdo con las fuentes mencionadas en la información, el intérprete tendrá a su cargo al antagonista de la trama. Leguizamo había trabajado junto a Matt Damon en La Odisea, producción en la que interpretó a Eumeo, el fiel compañero ciego de Odiseo.

Los próximos proyectos de John Leguizamo tras La Odisea

El largometraje producido por Universal alcanzó, de acuerdo con lo señalado en el texto, un récord para el estudio al convertirse en su película con mayor recaudación histórica, tras obtener ingresos por 1.680 millones de dólares.

La incorporación del actor supone una nueva colaboración de Leguizamo con Universal. A su vez, forma parte de una producción todavía sin nombre a cargo de los Daniels, que volverá a tenerlo junto a Damon y actualmente se está rodando en Los Ángeles.

El intérprete también será parte de The Exorcist: Martyrs, la próxima adaptación del género de terror que estará bajo la dirección de Mike Flanagan. Universal fijó el 12 de marzo de 2027 como fecha de estreno para el filme. En paralelo, Leguizamo lanzó recientemente junto a Scholastic el libro infantil Kiki and the Can, una historia acompañada por las ilustraciones del reconocido grafitero latino John “Crash” Matos.

Así será ‘Miami Vice 85′

El largometraje producido por Universal alcanzó, de acuerdo con lo señalado en el texto, un récord para el estudio al convertirse en su película con mayor recaudación histórica, tras obtener ingresos por 1.680 millones de dólares.

La incorporación del actor supone una nueva colaboración de Leguizamo con Universal. A su vez, forma parte de una producción todavía sin nombre a cargo de los Daniels, que volverá a tenerlo junto a Damon y actualmente se está rodando en Los Ángeles.

El intérprete también será parte de The Exorcist: Martyrs, la próxima adaptación del género de terror que estará bajo la dirección de Mike Flanagan. Universal fijó el 12 de marzo de 2027 como fecha de estreno para el filme. En paralelo, Leguizamo lanzó recientemente junto a Scholastic el libro infantil Kiki and the Can, una historia acompañada por las ilustraciones del reconocido grafitero latino John “Crash” Matos.

Para construir esta nueva historia, el proyecto parte del capítulo piloto de la serie original, que tuvo como protagonistas a Don Johnson y Philip Michael Thomas.

En la serie original, Don Johnson fue el encargado de interpretar a Crockett, mientras que Philip Michael Thomas asumió el papel de Tubbs. Para esta nueva adaptación, la dirección estará a cargo de Joseph Kosinski, quien llega al proyecto después de ponerse al frente de producciones como Top Gun: Maverick y F1. La película será producida por Dylan Clark mediante Dylan Clark Productions, junto con el propio Kosinski.

El rodaje tiene previsto ponerse en marcha durante noviembre, con Nueva York y Miami como escenarios seleccionados para llevar adelante las grabaciones. Universal Pictures estableció el 19 de mayo de 2028 como fecha de estreno para Miami Vice ’85. Además, el largometraje será registrado específicamente para su exhibición en salas Imax.