Confirmado: esta es la película que representará a la Argentina en los Oscar 2027

“La virgen de la tosquera” fue la película elegida para representar a la Argentina en los Premios Oscar.

La virgen de la tosquera, una película de terror dirigida por Laura Casabé , fue seleccionada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina como la producción que representará al país en la competencia por los Premios Oscar 2027 .

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La elección se anunció este lunes durante un acto realizado en el centro cultural ArtHaus Central , donde el encargado de comunicar el resultado fue el actor Juan Minujín . De esta manera, la película logró imponerse a las otras tres producciones que habían llegado a la instancia de preselección: El partido, Nuestra Tierra y Parque Lezama.

El libreto fue escrito por Benjamín Naishtat , quien llevó al cine dos relatos de Mariana Enríquez : “La virgen de la tosquera” y “El carrito” , ambos pertenecientes al libro Los peligros de fumar en la cama.

La trama transcurre durante el verano de 2001 y tiene como protagonistas a Natalia, Mariela y Josefina , tres amigas muy unidas que residen en las afueras de Buenos Aires y comparten un mismo interés amoroso: Diego , su amigo de toda la vida.

La aparición de Silvia provoca un cambio en el vínculo que une a los protagonistas y empuja a Natalia a buscar una solución junto a su abuela Rita. Con el objetivo de volver a conquistar a Diego, ambas recurren a prácticas relacionadas con hechizos y magia negra.

El reparto está encabezado por Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas, Agustín Sosa, Isabel Bracamonte y Candela Flores, mientras que Dady Brieva participa como invitado especial. La producción fue realizada mediante una coproducción internacional entre Argentina, México y España.

La elección suma un nuevo logro para la película, que tuvo su debut internacional en el Festival de Sundance y anteriormente había sido escogida para competir en representación de Argentina en los Premios Goya. A lo largo de su recorrido, además, el filme formó parte de la programación de distintos festivales cinematográficos.

Cómo es el camino a los Oscar

El camino de La virgen de la tosquera hacia los Premios Oscar todavía tendrá varias etapas por delante antes de definir si logrará llegar a la ceremonia. La primera instancia será la conformación de la shortlist de 15 películas que continuarán en competencia en la categoría Mejor Película Internacional, cuya publicación está prevista para el martes 15 de diciembre de 2026.

Para esta edición de los Premios Oscar, un total de 85 producciones cinematográficas de diferentes países y regiones quedaron habilitadas para participar en la competencia por la categoría.

El siguiente momento clave será la definición de los candidatos que avanzarán a la ceremonia. Las nominaciones a los Oscar 2027 se harán públicas el jueves 21 de enero.

Será entonces cuando se defina si el largometraje dirigido por Laura Casabé consigue avanzar hasta la instancia final y queda incluido entre las cinco películas que disputarán oficialmente el Oscar a Mejor Película Internacional.

La entrega de premios tendrá lugar finalmente el domingo 14 de marzo de 2027, cuando se lleve a cabo la 99.ª ceremonia de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Hollywood, ubicado en Los Ángeles.