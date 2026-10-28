Salieron a la luz los mensajes entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch

A quince días de que se conociera la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega , salieron a la luz los mensajes que el músico mantuvo con Josefina Lynch y que habrían desencadenado el final de la relación, cuando faltaba menos de un mes para la boda. Los intercambios, iniciados el 5 de octubre , serían el punto de partida de la pelea que terminó por alejar a la pareja.

Las conversaciones difundidas por SQP ( América TV ) aparecieron en un contexto marcado por los rumores de separación y las versiones que relacionaban a Lynch con el artista. Según explicó Yanina Latorre , Prandi descubrió los chats en el celular de quien entonces era su marido y le reprochó que no le hubiera informado acerca de los encuentros que tenía previsto organizar en su estudio.

El vínculo se inició a partir de una iniciativa profesional . Lynch se comunicó con Ortega después de obtener su teléfono por medio de Ana Paula Dutil y le comentó que tenía interés en grabar una nueva versión de “Bang Bang”, el tema que hizo famoso Nancy Sinatra .

“Hola Ema, ¿cómo estás? Soy Josefina ”, decía el texto que trascendió públicamente. En el mensaje, la joven le contó que había realizado una primera versión en su casa, pero que quería conseguir un resultado de mayor calidad en un estudio. “Pensé en la posibilidad de hacerlo con vos , si tenés ganas y tiempo para hacerlo en estos días ”, le planteó.

Los primeros intercambios entre ambos giraron en torno a una iniciativa artística. Ortega le comentó que el lunes próximo tenía un viaje programado, en alusión a los planes que había organizado junto a Prandi, aunque le propuso encontrarse antes, durante esa misma semana.

“Te propongo, si te queda bien, que te vengas al estudio”, le sugirió el músico. Además, le solicitó que llevara la grabación que ya había hecho para escucharla juntos y evaluar cómo encarar la nueva interpretación. “Me encanta esa canción, así que seguro algo bueno podemos encontrarle para abordarla”, sostuvo.

La visita al estudio de Chacarita

Tras los primeros mensajes, Ortega y Lynch acordaron reunirse en el estudio ubicado en Chacarita, dentro de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con la información que trascendió en televisión, la joven llegó el viernes acompañada por su hermana y el trabajo musical continuó a lo largo del fin de semana.

La visita de Lynch al estudio se convirtió en uno de los motivos de conflicto entre Prandi y el cantante. Según contó Latorre, la modelo habría encontrado mensajes y publicaciones de la joven desde ese lugar, y consideró que su pareja no le había advertido previamente sobre la sesión de grabación.

La presentadora aseguró que Prandi y el cantante tenían un acuerdo previo sobre las colaboraciones profesionales de él con mujeres: Ortega debía comunicarle cuando tuviera previsto grabar con una artista. Según esta versión, el enfrentamiento no habría surgido por lo que decían los mensajes, sino porque el músico no le había anticipado los encuentros.

El artista habría pasado tres jornadas en el estudio, desde el viernes hasta el domingo, después de la pelea con Prandi. En ese lapso, las sesiones musicales junto a Lynch y su hermana siguieron adelante, según el relato que se dio a conocer junto con las capturas de las conversaciones.

La reacción de Julieta Prandi

El conflicto habría escalado después de que Prandi viera las historias que Lynch subió mientras se desarrollaba la sesión musical. Según relató Latorre, al encontrarse con esas publicaciones, la conductora resolvió contactar a Ortega para dejarle en claro hasta dónde estaba dispuesta a llegar.

La reacción de Prandi habría sido contundente y habría marcado un antes y un después en la pareja: furiosa, le manifestó al hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar que no quería volver a encontrarse con él y lo bloqueó en sus medios de comunicación. Además, le habría pedido que no volviera a la vivienda que compartían.

Después de aquel enfrentamiento, la pareja habría interrumpido todo contacto, mientras Ortega seguía en el estudio. Lo sucedido desembocó en el anuncio público de la separación, aunque ninguno de los protagonistas presentó una declaración conjunta en la que explicara las razones de la ruptura.

La separación se produjo a escaso tiempo de la boda de Prandi y Ortega. Si bien anteriormente habían circulado rumores sobre dificultades en la relación, la aparición de los chats entre el músico y Lynch volvió a poner la historia en el centro de la atención mediática.

Qué se dijeron Ortega y Lynch tras la viralización de los chats

Después de quedar en el centro de los rumores, Lynch volvió a contactar a Ortega para preguntarle si estaba dispuesto a desmentir públicamente cualquier situación entre ellos. “Me están levantando de todos lados por mi visita a tu estudio el fin de semana”, le planteó, de acuerdo con los mensajes que trascendieron.

La artista manifestó además su inquietud por el impacto que podía generar lo ocurrido y procuró consensuar con el cantante cómo responder ante las versiones. En los mensajes que siguieron, Ortega reconoció que conocía la repercusión del caso y lamentó que ella hubiera terminado involucrada en la controversia.

“Estoy un tanto superado por toda la situación y lamento profundamente que te hayan involucrado”, contestó el músico. También sugirió hablar por teléfono para acordar qué diría cada uno si recibían preguntas sobre el episodio.

Julieta Prandi expresó su desilusión tras separarse de Emanuel Ortega: “Avergonzada”

Los intercambios dejan ver que, tras la sesión de grabación, los dos siguieron en contacto para hablar sobre pistas, archivos de audio y eventuales proyectos musicales en conjunto. En las imágenes de los chats difundidas no se observan menciones directas a un vínculo amoroso entre Ortega y Lynch.