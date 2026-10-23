Julieta Prandi le cerró la puerta a una reconciliación con Emanuel Ortega

Julieta Prandi habló públicamente por primera vez luego de ponerle fin a su relación con Emanuel Ortega . Tras regresar a la Argentina , después de disfrutar de unos días de descanso en Brasil , la modelo se detuvo frente a las cámaras y se refirió a la separación , que se produjo tan solo 27 días después de su casamiento .

Durante una entrevista con LAM , el ciclo de América , reconoció cómo atraviesa este momento personal : “ Estoy triste ”. Luego, visiblemente emocionada, explicó que el viaje formaba parte de los planes que tenían juntos, ya que tenía previsto disfrutar de su luna de miel . Sin embargo, a raíz de lo sucedido, aseguró que necesitó tomarse un tiempo para procesar la situación y reencontrarse consigo misma . Además, dejó en claro que la decisión de separarse es “ irreversible ”.

Más adelante, se pronunció sobre la controversia que despertó su publicación y lanzó una crítica: “Fue consecuencia de una situación que nadie se la vio venir y que... uno no se casa para separarse al mes , eso está claro. Yo no voy a ser la excepción. Yo me casé enamorada , pero a veces pasan cosas que tuercen el destino de las personas y acá estamos”.

La modelo dejó en evidencia su tristeza y el desencanto que siente: “No me lo esperaba y no me interesa hablar mal de Emanuel más allá de lo que pasó. Nosotros somos dos buenas personas que estuvimos juntas seis años, que nos amamos mucho, que nos acompañamos un montón tanto en la luz como en la sombra, en todo momento”.

Y sumó: “Bueno, a veces pasan cosas que te hacen dar cuenta de que las dos personas que están en una pareja pueden buscar o querer cosas diferentes. Y creo que es lo que nos pasó”.

Al ser consultada por sus dichos acerca de que existen cuestiones innegociables dentro de una pareja, la modelo aclaró: “Primero que cada pareja es un mundo. Segundo, de tóxico no tenía nada. Lo único que sí teníamos como acuerdo, entre otras cosas, tenía que ver con la honestidad, con no ocultar ni mentir nunca. De eso se trataba y a veces pasan cosas...”. Luego insistió: “De tóxico no tenía nada el acuerdo. Después de todo lo que viví quería sinceridad”.

Julieta Prandi expresó su desilusión tras separarse de Emanuel Ortega: “Avergonzada”

Sin entrar en polémicas, la modelo recordó con cariño el vínculo que compartieron y aseguró que fue una relación muy linda: “Lo amé mucho, lo respeté, lo cuidé y viceversa”. No obstante, descartó cualquier chance de volver a estar juntos, al considerar que sus caminos se separaron porque ambos tienen deseos y expectativas distintas.

Qué dijo Julieta Prandi sobre las versiones de terceras en discordia

Julieta Prandi rechazó categóricamente las versiones que vinculaban a Mariana Marx con la ruptura de su pareja. La modelo sostuvo que nunca tuvo diferencias ni protagonizó discusiones con ella y aclaró que el conflicto que derivó en su separación de Emanuel Ortega obedece a otros motivos: “Mi discusión con Emanuel tiene que ver con otra cosa”.

Por otra parte, al referirse a Josefina Lynch, Prandi reconoció que escuchó con atención sus explicaciones. “La escuché. Imposible no hacerlo. Fue tan clara y tan detallista que me terminé enterando de que había estado tres días y no uno, como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel”, expresó.

Sobre Ana Paula Dutil, señalada como la persona que habría facilitado el contacto para que Josefina Lynch pudiera grabar en el estudio de Emanuel Ortega, Prandi optó por no hacer comentarios. “No me interesa hablar de nadie más. Él y yo sabemos lo que pasó, qué estuvo mal y me quiero llevar los mejores recuerdos de lo que tuvimos y entender que a veces te sale bien y a veces te sale mal”, concluyó.

Para concluir, dejó una última reflexión: “No quiero echar culpas. Cuando una pareja fracasa, la culpa es de los dos. Hay decisiones. Yo soy adulta, él es adulto y todos los que estuvieron involucrados son adultos y toman decisiones. Y las decisiones tienen consecuencias”.