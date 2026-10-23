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23 de octubre de 2026 - 07:42
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Charly García cumple 75 años: la historia de una leyenda que cambió el rock argentino

El ícono del rock nacional, Charly García, celebra sus 75 años este 23 de octubre. Un recorrido por su historia, sus bandas emblemáticas y las canciones que marcaron generaciones.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Charly García

El rock argentino está de festejo. Este viernes 23 de octubre, Charly García cumple 75 años y vuelve a ser protagonista de una fecha especial para la música nacional. Con más de cinco décadas de trayectoria, el artista dejó una huella fundamental en la historia del rock, tanto por sus canciones como por su capacidad para reinventarse a lo largo de los años.

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Carlos Alberto García Moreno nació el 23 de octubre de 1951 en Buenos Aires. Desde pequeño mostró un talento excepcional para la música y comenzó a formarse como pianista clásico, una preparación que posteriormente trasladó al rock.

Su carrera estuvo marcada por la creación de bandas emblemáticas, discos que se convirtieron en clásicos y una personalidad artística que lo posicionó entre los músicos más influyentes de la Argentina.

De Sui Generis a Serú Girán: las bandas que hicieron historia

La primera gran etapa de Charly García comenzó con Sui Generis, el dúo que formó junto a Nito Mestre en 1968. Con un estilo que combinaba el folk y el rock acústico, alcanzaron una enorme popularidad gracias a discos como Vida (1972) y Confesiones de invierno (1973).

Tras la separación del grupo en 1975, Charly continuó explorando nuevos sonidos y creó La Máquina de Hacer Pájaros, una banda que se destacó por su propuesta de rock progresivo y sinfónico entre 1976 y 1977.

En 1978 llegó otro de los momentos más importantes de su carrera: la formación de Serú Girán junto a David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro.

El grupo, considerado por muchos como los “Beatles argentinos”, dejó discos fundamentales como La grasa de las capitales (1979) y se convirtió en una de las bandas más representativas del rock nacional.

La carrera solista de Charly García y sus discos más importantes

Después de su etapa con Serú Girán, Charly inició una carrera solista que consolidó definitivamente su lugar en la música argentina.

Durante los años 80 publicó tres discos que marcaron una transformación en su sonido: Yendo de la cama al living (1982), Clics modernos (1983) y Piano Bar (1984).

Estas producciones incorporaron nuevas influencias, sonidos electrónicos y una mirada crítica sobre la sociedad argentina.

Su trayectoria continuó con trabajos como Parte de la religión (1987) y Filosofía barata y zapatos de goma (1990), que ampliaron su repertorio y reafirmaron su capacidad como compositor.

Décadas después, el músico siguió publicando material. Entre sus producciones más recientes se encuentran Random (2017) y La lógica del escorpión (2024), una muestra de su extensa carrera artística.

Un legado que atraviesa generaciones

Charly García no solo se destacó por su talento como pianista y compositor, sino también por su capacidad para transformar el sonido del rock argentino.

Su oído absoluto, su creatividad y su personalidad provocadora se convirtieron en algunas de sus características más reconocidas.

A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Konex de Brillante y distintas distinciones internacionales.

Sus composiciones acompañaron a varias generaciones y mantienen su vigencia dentro de la cultura popular argentina.

A sus 75 años, Charly García continúa siendo una figura indispensable para comprender la historia de la música nacional. Su obra, que atravesó diferentes épocas y estilos, sigue presente entre quienes crecieron escuchándolo y las nuevas generaciones que descubren sus canciones.

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