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22 de octubre de 2026 - 16:58
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Candela Arizaga habló de embarazo y boda con Facundo Moyano: "Nos gustaría"

En medio de una jornada judicial clave, Candela Arizaga y Facundo Moyano volvieron a llamar la atención por las palabras de la modelo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Candela Arizaga habló de embarazo y boda con Facundo Moyano: “Nos gustaría”.&nbsp;

Candela Arizaga habló de embarazo y boda con Facundo Moyano: “Nos gustaría”. 

Candela Arizaga fue entrevistada por La mañana con Moria antes de declarar en la fiscalía y recibió varias preguntas de la prensa. Una de ellas apuntó directamente a los rumores de un posible embarazo con Facundo Moyano.

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Candela Arizaga habló de embarazo y boda con Facundo Moyano: “Nos gustaría”

Antes de presentarse en la fiscalía, Candela Arizaga dialogó con La mañana con Moria y respondió las consultas de los periodistas. Entre ellas, surgió la versión de que podría estar esperando un hijo con Facundo Moyano.

Sin rodeos, la periodista Mercedes Ninci le preguntó a Candela Arizaga si estaba embarazada. La joven reaccionó con un “ay” y una sonrisa cómplice, aunque evitó dar una respuesta concreta.

No dijo que no”, observó Ninci, y su reacción volvió a alimentar los rumores sobre la posibilidad de que la influencer y Facundo Moyano estén esperando un hijo.

El interrogante surgió tras el apasionado reencuentro de Candela Arizaga y Facundo Moyano en Madrid, mientras continúa el conflicto judicial. En ese contexto, la influencer confesó que le gustaría casarse y negó haber recibido presiones de Moyano para modificar su declaración.

Lo único que hizo Candela fue demostrar el amor que siente por Moyano. Sin embargo, dijo que no sabe por qué él no irá hoy a la fiscalía”, cerró Ninci.

La audiencia judicial a Candela Arizaga

Candela Arizaga se presentó este jueves 22 de octubre ante la Justicia porteña, en una audiencia convocada por el Juzgado N.º 4 para evaluar la continuidad de la medida cautelar y la restricción de acercamiento.

La investigación comenzó tras un episodio ocurrido en la madrugada del 4 de agosto de 2026 y contempla presuntos delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

En la fiscalía, la modelo debió revisar la medida de restricción y afirmó que mantuvo la misma declaración desde el inicio de la causa por violencia de género.

Arizaga justificó el encuentro con Moyano pese a la restricción vigente y negó haber incumplido la medida: “No siento que burlamos nada como se dijo”.

La influencer se mostró confiada en que la medida perimetral pueda dejarse sin efecto próximamente. “Tenemos fe de que sí. Hoy estoy positiva”, manifestó.

En la fiscalía, la modelo y el gremialista solicitaron que se dejen sin efecto las medidas restrictivas que los involucran. Además, coincidieron en su voluntad de continuar juntos.

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