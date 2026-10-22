BTS debutó en Argentina y desató la locura del ARMY tras 13 años de espera

A lo largo de 13 años , los seguidores argentinos de BTS soñaron con la posibilidad de vivir ese instante. Muchos conocieron al grupo durante su adolescencia y llegaron a la primera fecha del BTS World Tour Arirang ya en la adultez. Otros se sumaron al fenómeno musical más adelante, pero todos atravesaron una espera cargada de ilusión , nervios y ganas de ver por fin a los siete artistas reunidos en suelo argentino.

Este miércoles, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook pisaron finalmente el escenario del Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Así, lo que durante años había sido un anhelo para miles de fanáticos se convirtió en un acontecimiento colectivo, en el que la emoción acumulada encontró su lugar en una experiencia vivida en conjunto.

La expectativa por el espectáculo se hizo sentir desde mucho antes de que comenzara la música . A primera hora del día, colectivos, combis, vehículos particulares y otros medios de transporte partieron rumbo a La Plata con admiradores de BTS provenientes de diferentes regiones del país.

A lo largo del trayecto predominaban el rojo y el negro, tonos asociados a la identidad visual de Arirang . También se veían remeras estampadas con las imágenes de los artistas, muñecos de peluche inspirados en ellos, pancartas, bolsos y todo tipo de complementos diseñados para la ocasión. Cada fanático llegaba con recuerdos, vivencias y una historia personal ligada al grupo , construida a lo largo de los años.

En las inmediaciones del estadio, el tiempo previo al show adquirió un clima festivo. Entre las filas se escuchaban coros de los seguidores, mientras muchos repartían o intercambiaban freebies, pequeños obsequios y souvenirs preparados para compartir con otros fans. Los encuentros también estuvieron marcados por abrazos y muestras de afecto entre personas que, en numerosos casos, recién se conocían en ese momento.

Las charlas giraban en torno a los temas que esperaban escuchar en vivo, sus integrantes preferidos y aquellas escenas que deseaban guardar en fotos o videos. Aunque BTS todavía no había salido al escenario, los fanáticos ya habían convertido los alrededores del estadio en un espacio propio de encuentro y celebración.

Fanáticos de distintos países viajaron a La Plata

La llegada de fanáticos no estuvo circunscripta a la Argentina. Admiradores de Costa Rica, Ecuador y México también se trasladaron especialmente hasta el país para presenciar el primer espectáculo de BTS en el que sus siete integrantes se presentan juntos ante el público argentino.

En las filas convivían personas de diferentes generaciones, procedencias y formas de hablar, unidas por una misma pasión musical. La conexión entre ellas era inmediata y no necesitaba explicaciones: todos compartían el mismo entusiasmo, sin importar las horas de viaje ni la espera que muchos habían comenzado desde la madrugada para poder estar presentes en una jornada tan esperada.

Ni el frío ni las precipitaciones consiguieron disminuir la presencia de los fanáticos. La jornada estuvo marcada por las bajas temperaturas y algunos pasajes de lluvia, aunque quienes se acercaron desde temprano al estadio permanecieron en las inmediaciones protegidos con impermeables y abrigos, mientras llevaban bolsos repletos de obsequios.

Mientras algunos se resguardaban momentáneamente para evitar mojarse, otros seguían entonando canciones y compartiendo recuerdos pese al agua. La espera también se vivía como parte de la experiencia, y cada hora transcurrida en las afueras del estadio parecía sumar un capítulo más a la cuenta regresiva para reencontrarse con BTS.

Mucho antes de que saliera el sol, las seguidoras empezaron a concentrarse en el lugar con la intención de conseguir una buena ubicación y aprovechar al máximo la jornada. Algunas llevaban horas instaladas en el predio, mientras que otras se sumaban con la esperanza de que los accesos se habilitaran y avanzaran sin demasiadas demoras.

A medida que transcurría la mañana, los grupos de espera correspondientes a cada sector se extendían por los alrededores del estadio. En ese contexto, la previa se convirtió en una oportunidad para conocer a otros admiradores, sacarse fotos, compartir recuerdos e intercambiar anécdotas sobre el camino que cada uno había recorrido para llegar a ese esperado encuentro.

Una espera desde la madrugada y una pasión que resistió el frío

El espectáculo de esa noche tenía un valor especial, ya que marcaba el debut de BTS en la Argentina con sus siete integrantes reunidos. Si bien Jin había visitado el país en 2022, cuando compartió escenario con Coldplay en el estadio de River Plate, en esta ocasión la expectativa estaba puesta en la presencia de toda la banda.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook volvían a presentarse juntos luego de atravesar sus respectivas experiencias solistas y completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Para el ARMY, volver a ver al grupo unido representaba mucho más que un recital: era el comienzo de una nueva etapa en su historia como banda.

Con el avance de las filas y la proximidad del momento de entrar al estadio, crecía la expectativa entre los seguidores. Mientras aguardaban, la DJ Anitta B Queen estuvo a cargo de un segmento musical que recorrió distintos géneros, desde la electrónica hasta la cumbia, e incluyó temas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La propuesta encendió rápidamente al público: los fanáticos se sumaron con bailes y cantos, y encontraron en esos minutos una forma de descargar los nervios acumulados durante la espera. Todo estaba preparado para la salida de BTS al escenario.

A las 20, mientras la luz del día empezaba a desaparecer, las Army Bomb comenzaron a destacarse en las tribunas y sobre el campo. Los bastones luminosos se balanceaban entre la multitud y, con el correr de las horas, dibujaban una postal cada vez más impactante en medio de la oscuridad.

Mientras algunos seguidores aprovechaban los últimos minutos para repartirse stickers y photocards, la actividad se interrumpió por completo al escucharse las notas iniciales de “Hooligan”, uno de los temas del más reciente disco de BTS y la canción que le da nombre a la gira.

La multitud estalló de emoción: desde cada rincón del estadio surgieron alaridos, cientos de celulares apuntaron hacia el escenario y miles de voces se unieron para cantar, todavía sorprendidas de que el instante tan esperado estuviera ocurriendo de verdad. Tras 13 años de ilusión, BTS se encontraba finalmente ante sus admiradores argentinos, en vivo y en persona, lejos de las pantallas y las transmisiones, sobre el escenario del estadio platense.

Una gira esperada y un estadio que explotó de emoción

El comienzo del espectáculo dio paso a una velada en la que cada gesto, movimiento y aparición de los integrantes adquiría una dimensión especial, después de tantos años de espera por volver a verlos juntos. La coreografía sobre el escenario incluyó bailarines vestidos de negro, con una apariencia inspirada en los ninjas, junto a otros intérpretes que lucían prendas rojas y capuchas similares a las de los monjes.

La impronta combativa del hip hop se hizo presente en los temas más orientados al rap, mientras que el K-Pop se destacó por sus secuencias de baile sincronizadas y sus melodías envolventes, que resonaban a lo largo de todo el estadio. Alrededor del escenario, una serie de pantallas ubicadas con forma de cuadrilátero facilitaba que los espectadores, tanto desde las gradas como desde el campo, pudieran apreciar cada momento del espectáculo.

Apenas tuvieron su primera oportunidad de hablar, los integrantes de BTS intentaron acortar la distancia con sus fans mediante breves mensajes en español. Jungkook fue uno de los primeros en tomar la palabra y les propuso: “Es nuestra primera vez en Buenos Aires, así que hagamos que esta noche sea especial”.

El comentario desató la euforia del público, que contestó con una sucesión de gritos y multiplicó el brillo de las luces que se extendían por las tribunas.

V también se dirigió a los fanáticos en español y anticipó que todavía quedaban muchas emociones por delante. “Si esta es la primera noche no me imagino lo que serían las siguientes noches, ¿están listos para una noche loca?”, lanzó. La pregunta desató una ensordecedora respuesta desde todos los sectores del estadio, como una señal de que la euforia recién empezaba a crecer. Aunque el grupo aún transitaba los primeros temas de su presentación, el ambiente ya se vivía con una intensidad arrolladora.

BTS conquistó al público argentino con guiños en español

J-Hope, por su parte, se ganó al público al incorporar una expresión muy característica del habla rioplatense en su mensaje. “Che, Buenos Aires, siento que hoy la vamos a montar, esta noche confío en ustedes”, dijo sonriente. Sus palabras despertaron una nueva explosión de gritos y entusiasmo, y demostraron cuánto significaba para los seguidores que los artistas hicieran el esfuerzo de comunicarse en español. El gesto iba más allá de comprender el mensaje: representaba una forma de generar cercanía y conexión con sus fans.

El repertorio elegido para el debut de BTS en el país reunió 23 canciones, entre ellas “Aliens”, “They Don’t Know ’bout Us”, “Swim”, “Fake Love”, “Not Today”, “Butter” y “Dynamite”. A lo largo del espectáculo, los seguidores acompañaron cada interpretación y corearon pasajes enteros tanto en inglés como en coreano. La conexión entre el grupo y sus fanáticos se hizo evidente en cada tema: la multitud parecía tener incorporada cada secuencia, desde el momento indicado para alzar los brazos y agitar las Army Bomb hasta aquellos instantes en los que los cánticos y las ovaciones terminaban imponiéndose sobre la música.

Pasadas las 21, Jungkook volvió a dirigirse a los presentes para alentarlos y anticiparles que el espectáculo estaba lejos de llegar a su fin. “¡Todavía no llegamos ni a la mitad, no aflojen!”, expresó en español.

Sus palabras provocaron una nueva explosión de entusiasmo: los gritos se multiplicaron y las lightsticks comenzaron a agitarse por todo el estadio, formando un mar de luces que parecía envolver a los integrantes de BTS. La reacción de los seguidores sorprendía incluso a los propios artistas, mientras la energía de la multitud se mantenía intacta. Cada vez que alguno de los músicos tomaba la palabra, el público respondía con más fervor, como si recibiera un nuevo impulso para seguir disfrutando de la noche.

Uno de los instantes que despertó mayor entusiasmo entre los asistentes se produjo cuando cinco de los siete miembros de BTS aparecieron con la camiseta de la Selección argentina y el número 10 en la espalda.

Las camisetas de la Selección y los símbolos argentinos

La sorpresa tuvo lugar durante la interpretación de “Come Over” y representó una novedad respecto de las presentaciones que el grupo había realizado en otros países. La elección de la indumentaria generó una reacción inmediata entre los seguidores, que reconocieron en ese gesto una referencia directa a uno de los emblemas más representativos de la identidad nacional.

A su vez, Jimin y Jin optaron por vestuarios inspirados en los tonos de la bandera argentina, lo que terminó de darle un significado especial a la escena. La combinación de detalles fue recibida con una nueva ola de ovaciones, mientras cientos de fanáticos levantaban sus teléfonos para registrar el momento.

En los intervalos entre canciones, los paneles gigantes del estadio exhibieron mensajes, imágenes y ocurrencias ideadas por el ARMY para acercarles a los artistas algunas de las costumbres y figuras más representativas del país. Entre las referencias se destacaron Lionel Messi, el mate, los gauchos, temas de La Joaqui, el Indio Solari y los dos grandes del fútbol argentino: Boca Juniors y River Plate. La selección de estos elementos reflejó el interés de los seguidores por compartir con los músicos una muestra de la identidad cultural argentina. Cada una de estas sorpresas despertaba distintas reacciones en las tribunas, desde carcajadas hasta aplausos y ovaciones.

Sin embargo, en este encuentro entre BTS y sus admiradores hubo otro elemento que también se ganó un lugar central en la velada: las pantallas no solo sirvieron para exhibir las iniciativas de los fanáticos, sino que además permitieron que todo el estadio pudiera seguir de cerca a los integrantes mediante primeros planos.

Pantallas gigantes y canciones sorpresa

El diseño del escenario, rodeado de pantallas que formaban un cuadrilátero, hacía posible que hasta los gestos más sutiles de los artistas pudieran apreciarse desde cualquier rincón del estadio. Una sonrisa, una mirada cómplice o un simple movimiento adquirían otra dimensión al proyectarse en grande, en una puesta pensada para que los seguidores no se perdieran ni un solo detalle de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

Tras interpretar “Butter” y “Dynamite”, el grupo decidió sorprender a sus seguidores argentinos con un obsequio musical inesperado. Para la primera presentación, BTS eligió sumar dos temas sorpresa a la lista: “Hold Me Tight” y “Dionysus”, canciones que forman parte de los discos The Most Beautiful Moment in Life, Part 1 y Map of the Soul: Persona, respectivamente.

La decisión de qué temas incluir en ese segmento quedó en manos del DJ que acompaña a BTS, quien considera las propuestas de los seguidores de cada país que visita la banda. Para la fecha argentina, los fanáticos también habían manifestado sus ganas de escuchar canciones como “21st Century Girl”, “Ma City” y “Cypher Pt. 3”. No obstante, las elegidas para sonar finalmente en La Plata fueron “Hold Me Tight” y “Dionysus”.

La reacción de los asistentes fue desbordante, con gritos, saltos, baile y un campo que no dejó de moverse al ritmo de la música. En medio de semejante despliegue de energía, Jimin intervino para pedirles a los seguidores que se cuidaran entre sí y mantuvieran la precaución necesaria para que todos pudieran disfrutar del recital sin accidentes ni personas heridas.

BTS se emocionó con el fervor y el cariño del ARMY argentino

El vínculo entre BTS y sus seguidores se hizo todavía más evidente cuando llegó el momento de los mensajes personales de los integrantes. En un intervalo dedicado a las palabras y las emociones, los siete músicos se dirigieron al público tanto en español como en coreano y recordaron la larga espera que precedió a su encuentro con los fanáticos argentinos. RM, cuyo nombre real es Kim Nam-joon, tomó la palabra y manifestó: “Por fin estamos acá, tardamos 13 años en llegar. Gracias por esperarnos con tanto amor, nunca voy a olvidar esta noche. Argentina son muy bonitos, los quiero mucho”.

El mensaje de Nam-joon despertó otra explosión de entusiasmo entre los asistentes. Desde la plataforma giratoria de 360 grados instalada en el escenario, el artista tenía la posibilidad de contemplar las reacciones de los fanáticos desde diferentes puntos del estadio. Para muchos de ellos, que habían seguido al grupo desde la adolescencia o incluso desde la edad adulta, aquellas palabras representaban mucho más que un simple agradecimiento: significaban que, después de tantos años, los siete integrantes reconocían el tiempo que sus seguidores habían aguardado para verlos en vivo y valoraban el cariño incondicional con el que el ARMY había mantenido vivo ese vínculo.

Jin recordó su paso por el país en una presentación anterior y compartió con los fanáticos una anécdota de aquella experiencia. “¿Saben que ustedes son los mejores? Como sabrán, hace cuatro o cinco años más o menos estuve acá, como visita especial en el show de Coldplay. ¿Alguien estuvo en su concierto?”, preguntó a través de un intérprete.

Luego, el cantante evocó las emociones que había vivido en aquella oportunidad y señaló: “Recuerdo que esa vez me emocioné un montón y fueron lo mejor, y hoy me acuerdo también de esa noche. Todavía nos quedan pasado mañana y tres noches después, así que espero todo lo mejor de ustedes”.

Sus palabras enlazaron aquel encuentro de 2022 con la llegada de los siete integrantes de BTS al escenario argentino, un recuerdo que despertó nuevas muestras de entusiasmo tanto en el campo como en las tribunas.

Jungkook, por su parte, quedó impresionado por la magnitud de los gritos que llegaban desde el público y reconoció que la reacción de los seguidores había superado sus expectativas. “Yo siempre pensé que fui más apasionado que las ARMY, pero hoy la verdad siento que un poco me ganaron las ARMY”, admitió.

El cantante también destacó la emoción que le generaba escuchar a la multitud y comentó: “Es muy hermoso todo. Yo tengo mis auriculares, pero siento que sus gritos los atraviesan”. Mientras pronunciaba esas palabras, se quitó uno de los auriculares para oír sin intermediarios el estruendo de los fanáticos. La acción desató otra ronda de ovaciones y dejó en evidencia el impacto que la intensidad del público argentino había causado en los integrantes de BTS.

Promesas de regreso y mensajes que reforzaron el vínculo

Suga también dejó un mensaje que muchos interpretaron como un anticipo de futuras visitas al país. “Es la primera vez acá en Argentina, pero son muchos más de lo que me imaginé. Nos faltan todavía dos veces, pero tengo este sentimiento de que vamos a venir más veces, no me dejan otra opción que venir otra vez”, afirmó, en referencia a los próximos encuentros que todavía tiene el grupo con sus seguidores argentinos.

Más tarde, Taehyung, conocido mundialmente como V, tomó la palabra con un mensaje que incluyó varias expresiones propias del habla argentina. “Primero, ¿por qué son tan apasionados? Por agradecimiento preparé un montón de cosas, pero por más que falle, sepan que lo hago de corazón”, manifestó. A continuación, se dirigió directamente a los seguidores presentes: “ARMY Argentina, ¿cómo están? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó mucho?”.

El cantante también relató que, desde su llegada al país, había aprendido algunas frases en español y les pidió a los fanáticos la oportunidad de ponerlas en práctica. Fue entonces cuando lanzó una expresión que despertó la complicidad de la multitud: “Aguante ARMY”.

Lejos de quedarse ahí, V reforzó el elogio con otra frase: “Fuera de joda, son el mejor público”. Finalmente, cerró su intervención con una pregunta que volvió a encender el entusiasmo en todo el estadio: “Si vuelvo a venir a Argentina, ¿me van a recibir así otra vez?”.

Furor con BTS en La Plata https://t.co/f9ugJPqCc1 — minutouno (@minutounocom) October 22, 2026

Jimin, en tanto, insistió en la importancia de cuidarse mutuamente para que todos pudieran vivir el recital de manera segura y disfrutarlo hasta el último minuto. “Me parece que ustedes son lo mejor. Para que todos podamos ser felices y disfrutar hasta el final, lo más importante es que nadie salga lastimado hoy”, señaló ante los asistentes.

Además, el artista expresó su gratitud por la participación de los seguidores durante el espectáculo y por haberlos escuchado cantar junto a la banda. “Todas las canciones que cantaron con nosotros me llegaron al corazón y hoy estoy muy feliz”, manifestó.

Lágrimas, abrazos y emoción: el final de una noche histórica

La presentación llegó a su fin con “Please” e “Into the Sun”, dos temas que estuvieron acompañados por un despliegue de luces de las Army Bomb, cuyos colores se transformaron mientras el público entonaba las últimas melodías. En ese tramo final, las letras dejaron de ser una barrera idiomática: los fanáticos las conocían de memoria, las habían cantado una y otra vez y las llevaban consigo desde mucho antes de que BTS pisara el escenario argentino.

A medida que los integrantes de BTS se retiraban del escenario, los seguidores se resistían a dar por concluido el esperado encuentro. Muchos seguían inmóviles en sus lugares, con el maquillaje deshecho por las lágrimas, la mirada humedecida y las manos levantadas hacia las pantallas. Mientras algunos buscaban registrar con sus teléfonos las últimas imágenes de los artistas, otros se fundían en abrazos y compartían entre palabras entrecortadas las sensaciones que les había dejado el espectáculo.

Los papelitos todavía revoloteaban por el aire cuando las luces del estadio empezaron a recuperar protagonismo. Pese a que el escenario se iba quedando sin músicos, una gran cantidad de personas permanecía allí, reacia a abandonar el lugar, como si dar el primer paso hacia la salida significara admitir que todo había llegado a su fin. Tanto en las tribunas como en el campo se multiplicaban los abrazos, las charlas atravesadas por el llanto y los intentos de poner en palabras un sentimiento que había esperado 13 años para hacerse realidad frente a sus propios ojos.

El debut de BTS en suelo argentino concluyó con su primera presentación, aunque la emoción del ARMY se extendió mucho más allá del momento en que las pantallas se apagaron. Todavía quedaban otros dos recitales programados para el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, pero los asistentes a la función inaugural ya habían sido testigos de una experiencia irrepetible: ver a los siete miembros de la banda reunidos sobre el escenario, frente a una multitud que llevaba más de diez años aguardando ese encuentro.

Los seguidores argentinos de BTS transformaron las calles y el estadio de La Plata en un escenario de celebración, incluso frente al frío y las precipitaciones. Entre canciones, obsequios, camisetas y miles de luces, el ARMY demostró que la llegada del grupo, tras 13 años de espera, significaba mucho más que asistir a un recital: sus temas habían acompañado momentos importantes de sus vidas y se habían convertido en parte de su historia personal.

Cuando RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se despidieron del público, quedó demostrado que tantos años de expectativa habían valido la pena. Por unas horas, la distancia entre los artistas y sus seguidores dejó de existir, y los siete integrantes pudieron experimentar en primera persona la enorme entrega, el cariño y la intensidad con la que los argentinos viven su pasión.