Preocupación entre los fans de BTS: por qué peligran sus shows en Argentina.

El Army argentino ya tiene a BTS en el país. Después de sus presentaciones en Chile, la banda llegó a la Argentina para continuar con el World Tour “ARIRANG”, que contempla tres conciertos en La Plata.

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Pese a la llegada de la banda al país, la realización de sus conciertos quedó envuelta en incertidumbre . Durante la mañana del martes, el ciclo Otra mañana, de A24, advirtió que los shows de BTS podrían peligrar por un conflicto gremial que involucra a trabajadores de seguridad privada.

Según explicaron en el programa, el conflicto se originó por un desacuerdo en torno al convenio colectivo que las empresas contratadas para los shows en el Estadio Único de La Plata pretenden aplicar a los trabajadores .

Ante esta situación, el sindicato emitió un comunicado en el que advirtió sobre la posibilidad de implementar distintas medidas de fuerza .

La medida fue anunciada por la delegación La Plata del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra).

Desde el gremio denunciaron que las empresas contratadas para los recitales buscan aplicar un convenio colectivo de seguridad privada en lugar del que corresponde a la actividad.

El conflicto continúa abierto y las negociaciones avanzan de manera parcial. De acuerdo con la información difundida por A24, solo una de las tres empresas involucradas se acercó al sindicato para negociar, mientras que las otras dos aún no se comunicaron.

“Si esto no se soluciona, ellos van a aplicar medidas de fuerza”, advirtió la periodista al referirse al riesgo que corren los recitales de BTS.

Los shows de BTS en La Plata

BTS se presentará en la Argentina con tres conciertos programados para el miércoles 21, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre de 2026. Los recitales se realizarán en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, como parte de la gira mundial BTS World Tour Arirang.

De acuerdo con la información difundida, las puertas generales del estadio abrirán a las 16.30, mientras que la presentación de Anita B Queen, artista telonera, está prevista para las 18.30. El show principal de BTS comenzará a las 20.

La llegada del grupo surcoreano genera una enorme expectativa entre sus fanáticos, conocidos como el Army. Para las tres fechas, la organización difundió el cronograma de actividades, con los horarios de apertura de puertas, la presentación de la artista telonera y el inicio del espectáculo principal.