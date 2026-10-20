"True Detective" prepara su quinta temporada con Antonio Banderas y Nicolas Cage.

La quinta temporada de True Detective ya tiene a sus protagonistas: dos reconocidas figuras de Hollywood encabezarán los nuevos episodios de la ficción policial de HBO . Antonio Banderas y Nicolas Cage estarán al frente de esta nueva etapa, cuyo rodaje está previsto para comenzar en 2027.

La trama estará ambientada en Jamaica Bay, Nueva York , y volverá a contar con Issa López al mando creativo, tras la repercusión que obtuvo Night Country, la cuarta entrega de la serie.

La cadena HBO anunció oficialmente la incorporación de los dos actores principales este viernes 16 de octubre. Banderas encarnará a Rai García , mientras que Cage interpretará a Henry Logan . Sin embargo, todavía no se dieron a conocer detalles sobre el caso policial que impulsará la investigación central de la quinta temporada.

La llegada del intérprete español a la ficción policial se produce tras una larga carrera cinematográfica , en la que participó en producciones destacadas como La máscara del Zorro y La leyenda del Zorro . Además, es reconocido por dar voz al personaje del Gato con Botas en la saga Shrek. Entre sus proyectos más recientes se encuentran Tony, el filme biográfico centrado en Anthony Bourdain, y Babygirl, que tiene a Nicole Kidman como protagonista.

En el caso de Nicolas Cage, su recorrido profesional abarca películas como Leaving Las Vegas, Pig, Dream Scenario y La leyenda del tesoro perdido. Pese a su amplia experiencia frente a las cámaras, su participación en True Detective marcará apenas su segundo papel principal en una producción televisiva, después de la ambiciosa serie Spider-Noir.

La posibilidad de que Nicolas Cage formara parte de la ficción ya había sido mencionada por el propio intérprete durante un encuentro con el público en la Comic Con de Nueva York. De acuerdo con ScreenRant, el actor dejó entrever su participación al declarar: “Creo que voy a hacer una temporada de True Detective”. A continuación, lanzó una pregunta en tono distendido: “Está bien que yo sea el primero en anunciarlo, ¿verdad?”.

Issa López vuelve al frente de una nueva trama policial

La realizadora mexicana Issa López retomará las riendas creativas de la producción y estará a cargo de la escritura, la dirección y la supervisión general de la quinta temporada. Su regreso se produce luego de su labor en True Detective: Night Country, la entrega que llegó a las pantallas en 2024. A su vez, Daniel Zelman se sumará al equipo como guionista y productor ejecutivo.

Entre los responsables ejecutivos de la producción se encuentran los propios Nicolas Cage y Antonio Banderas, junto con Mari Jo Winkler, Kathleen McCaffrey, Steve Golin, Richard Brown, Nic Pizzolatto, Cary Joji Fukunaga, Woody Harrelson y Matthew McConaughey. Cabe recordar que Pizzolatto fue el creador de la serie, mientras que Harrelson y McConaughey encabezaron el elenco de la primera temporada.

En esta oportunidad, la trama se desarrollará en Jamaica Bay, Nueva York, un escenario muy distinto de los territorios cubiertos de nieve de Alaska que caracterizaron a la entrega precedente. Francesca Orsi, ejecutiva de HBO a cargo de las producciones dramáticas, elogió la labor de Issa López en declaraciones a Deadline. “Issa tiene mucho que decir, al igual que hizo con Night Country. Es un entorno diferente, pero igual de poderoso”, expresó, según consignó ScreenRant.

¿Qué se sabe de la trama y qué pasó con la temporada 4?

Hasta el momento, HBO mantiene bajo reserva tanto el delito que dará origen a la investigación de la quinta temporada como los nombres de los demás intérpretes que participarán en ella. No obstante, Issa López anticipó al New York Post que la próxima entrega conservará ciertos puntos de conexión con Night Country, aunque desarrollará una propuesta independiente. “Es una historia nueva, personajes nuevos, todo”, afirmó la realizadora.

La cuarta entrega de la ficción policial estuvo centrada en las detectives Liz Danvers y Evangeline Navarro, interpretadas por Jodie Foster y Kali Reis, respectivamente. Ambas investigaban la desaparición de ocho hombres que trabajaban en una estación de investigación científica situada en Alaska.

El cierre de la cuarta temporada generó opiniones contrapuestas entre los espectadores, pese a que las reseñas especializadas fueron mayoritariamente positivas. De acuerdo con Variety, HBO registró 12,7 millones de espectadores a través de sus diferentes plataformas, un récord de audiencia para una entrega de la ficción hasta ese momento.

Desde que debutó en 2014, True Detective reunió a reconocidos intérpretes, entre ellos Colin Farrell, Rachel McAdams y Mahershala Ali, además de los actores que encabezaron la temporada inaugural. A lo largo de su trayectoria, la producción acumuló 41 candidaturas a los premios Emmy y seis galardones.

Por el momento, todavía no se anunció cuándo llegará a las pantallas la quinta temporada de la serie. Los planes de HBO contemplan comenzar las tareas de rodaje durante 2027.