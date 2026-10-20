La emotiva carta que Robert De Niro le dedicó a la pareja de Luis Brandoni tras su muerte

La pareja de Luis Brandoni mostró la carta que le envió Robert De Niro por la muerte del actor.

Este lunes se cumplen seis meses del fallecimiento de Luis Brandoni. Para recordarlo, su pareja, Saula Benavente, publicó una serie de fotos dedicadas a quien fue su último novio. Entre las imágenes que compartió, también mostró una breve dedicatoria de seis renglones escrita por Robert De Niro , quien había forjado una amistad de años con Brandoni.

Brandoni ingresó al Sanatorio Güemes , en la Ciudad de Buenos Aires , el sábado 11 de abril, después de sufrir un traumatismo de cráneo. El episodio ocurrió en su domicilio, donde tropezó y cayó, lo que le ocasionó un hematoma subdural: una acumulación de sangre entre dos de las membranas que recubren el cerebro . Pese a la atención médica, el artista murió días más tarde en la institución, a los 86 años.

En una muestra de cercanía, Robert De Niro optó por escribirle a mano unas palabras a Benavente para hacerle llegar sus condolencias. En la nota, además, pidió disculpas por no haberlo hecho antes. Si bien no trascendió cuándo llegó la carta a manos de la destinataria, su contenido sugiere que había pasado un período desde la muerte del protagonista de Esperando la carroza.

En la parte frontal de un sobre pequeño, el nombre “Saula” aparece escrito a mano. Dentro, sobre la firma de Robert De Niro, se encuentra el mensaje que dejó el actor: “ ¡Mis más profundas condolencias! Con cariño, Bob y familia. P. D.: ¡Perdón por haber tardado tanto en enviar esta nota de pésame!”.

En la traducción al español, De Niro expresó primero su pesar y envió afecto en nombre propio y de sus seres queridos. Finalmente, añadió una posdata para disculparse por la demora en hacerle llegar sus condolencias.

La publicación de la pareja de Luis Brandoni a seis meses de su muerte

El carrusel que Benavente difundió el lunes recopiló algunos de los recuerdos más significativos que decidió hacer públicos. La selección de la guionista y productora incluyó escapadas al campo y travesías en barco durante las vacaciones, eventos artísticos y ceremonias de premiación, apariciones en alfombras rojas, encuentros con amigos y sus mascotas, además de pinturas, ilustraciones y una nota manuscrita de Robert De Niro.

Al cumplirse seis meses de la muerte de Brandoni, Benavente contó que lentamente empieza a retomar su vida cotidiana. “Se van a cumplir seis meses —reflexionó—. Y, con el paso del tiempo, la tristeza encuentra su lugar y empiezan a tener cada vez más valor todas las experiencias que compartimos”. La guionista y productora, 32 años menor que el actor, permaneció a su lado hasta el final de su vida.

Benavente también destacó el valor de las experiencias cotidianas que compartió con el actor. “Qué extraordinarios fueron aquellos viajes, las lecturas compartidas, las luchas que enfrentamos. Qué suerte haber contado con amigos y haber construido una relación de tanta complicidad”, expresó. Para despedirse, escribió: “A sus pies la eternidad, Sr. Beto”.

La publicación recibió rápidamente numerosas muestras de afecto, mensajes de apoyo y anécdotas que recordaron a Brandoni. Entre las figuras del ambiente artístico que dejaron sus comentarios estuvieron Facundo Arana, Ana María Picchio, Gastón Cocchiarale, Miguel Ángel Rodríguez, Muriel Santa Ana y Carla Calabrese.