Desde comienzos de los 2000 , Robert De Niro y Ben Stiller protagonizaron una de las duplas más recordadas de la comedia de Hollywood, en una historia que convirtió el temor a conocer a los padres de la pareja en una fuente de situaciones humorísticas. La película, que nació como una producción independiente, terminó en una exitosa franquicia.

Con el paso del tiempo, la saga sumó figuras como Barbra Streisand y Dustin Hoffman , además de consolidar el enfrentamiento entre Greg Focker y Jack Byrnes . A 26 años del estreno de “Los padres de ella”, parte del elenco y del equipo creativo repasó cómo surgió el proyecto, los cambios que atravesó el reparto y las claves que sostuvieron el éxito de las distintas entregas.

Durante una charla con la revista Empire , Stiller rememoró los nervios que lo acompañaron antes de actuar junto a De Niro , quien interpretó al estricto exintegrante de la Agencia Central de Inteligencia ( CIA ).

La interacción entre Ben Stiller y Robert De Niro fue clave para establecer la identidad de la película. En la trama, Greg Focker intentaba conquistar la confianza de Jack Byrnes , el padre de Pam , su futura esposa, a quien interpretó Teri Polo . El humor surgía del contraste entre un enfermero torpe , que solía meterse en situaciones complicadas, y un suegro severo que analizaba minuciosamente cada uno de sus movimientos.

Jay Roach, responsable de dirigir los dos primeros filmes de la saga, reveló en diálogo con Empire que Stiller no estaba convencido de sumarse al proyecto. “Siempre quise a Ben, pero hasta que no conseguimos a De Niro, Ben se mostraba reacio a participar”, señaló.

Stiller recordó que compartir el set con el reconocido intérprete fue una vivencia extraordinaria y difícil de asimilar. “El sueño de todo actor es trabajar con artistas como Robert De Niro. Durante todo el rodaje, no dejaba de pensar: ‘Esto es una locura”, contó a la publicación británica.

Además, se refirió al carácter de De Niro y a las dos facetas que pudo reconocer a medida que avanzó su relación profesional: “Posee una calidez increíble, pero también puede ser increíblemente intimidante. Eso nunca ha cambiado”.

De Niro admitió que el nerviosismo que Stiller experimentó al principio terminó favoreciendo el desarrollo de la historia. Cuando le preguntaron por esa reacción de su compañero, contestó: “Sí, tenía razón. Fue bueno sacar provecho de ello”. Además, el intérprete contribuyó a construir algunos de los rasgos más característicos de Jack Byrnes, como la escena del detector de mentiras, que surgió a partir de relatos que le había compartido un conocido suyo vinculado a la CIA.

Cómo nació la franquicia y llegaron los padres de Greg Focker

El origen de la franquicia estuvo lejos de los grandes estudios cinematográficos. En 1992, Greg Glienna estuvo al frente de “Los padres de ella”, una producción en la que también actuó y que posteriormente funcionó como inspiración para la adaptación protagonizada por Stiller y De Niro.

De acuerdo con su relato, la idea surgió a partir de una escena improvisada para un cortometraje llamado El jarrón. La secuencia giraba en torno a un hombre que, durante una visita a los padres de su novia, terminaba rompiendo una pieza de gran valor.

Glienna recordó que el rodaje se llevó adelante en una vivienda cedida para la ocasión y que todo el trabajo se completó en apenas 14 días, con una inversión de 30.000 dólares. Tiempo después, Steven Soderbergh manifestó su intención de adaptar la historia y llegó a colaborar durante varias jornadas con los responsables de la película original, pero finalmente se retiró del proyecto como director.

Por su parte, el guionista Jim Herzfeld introdujo modificaciones importantes en el argumento: el padre de la novia dejó de ser un vecino corriente de las afueras y pasó a tener un pasado como agente de la CIA, mientras que Greg adoptó la profesión de enfermero. El nombre y la personalidad del personaje principal también tomaron forma durante un encuentro entre Steven Spielberg y Jim Carrey.

“Jim Carrey ideó el apellido ‘Focker’. No me atribuyo ningún mérito”, aclaró John Hamburg, responsable de los guiones de las tres primeras producciones y director del próximo filme, Focker-In-Law.

Luego de la buena recepción de Los padres de ella, la segunda película amplió el escenario del relato y puso el foco en el entorno familiar de Greg. “Los Fockers” sumó al elenco a Barbra Streisand y Dustin Hoffman, quienes dieron vida a los padres del personaje.

Hamburg señaló que recurrió a recuerdos y situaciones de su propia vida familiar para desarrollar la historia. Entre las experiencias que incorporó estuvieron la cercanía entre sus integrantes y las expectativas que sus padres tenían sobre su desempeño en las actividades deportivas.

Stiller reconoció que el rodaje de la segunda entrega le provocó una inquietud todavía mayor que la primera. “La segunda película me intimidó aún más, porque eran Barbra Streisand y Dustin Hoffman. No conocía bien a Dustin y él interpretaba a mi padre”, recordó en diálogo con Empire.

Por otra parte, De Niro destacó que el humor siempre tuvo una presencia significativa en su carrera artística. Al referirse a los referentes que marcaron su infancia, afirmó: “la comedia era muy importante para mí. De niño, me gustaban Abbott y Costello y Los Tres Chiflados”.

Roach destacó el aporte que significó la incorporación de Streisand y Hoffman a la historia y el cambio que generó en la dinámica de los personajes. “Fue una situación nueva y fantástica. Funcionó”, expresó. Sin embargo, el director tuvo una intervención menor en “Los pequeños Fockers”, que llegó a los cines en 2010. Hamburg, por su parte, evaluó que esta entrega perdió eficacia porque no logró plantear una disputa verdaderamente novedosa.

Ariana Grande se suma a la próxima entrega

La saga volverá a la pantalla grande con “Focker-In-Law”, que tiene su lanzamiento programado para el 26 de noviembre. En esta nueva historia, Greg deberá asumir el rol de suegro desconfiado frente a la pareja de su hijo, una exintegrante de una unidad de operaciones psicológicas a la que dará vida Ariana Grande.

Hamburg explicó que su intención fue poner a Stiller ante una contraparte capaz de llevarlo al límite. “¿Cómo logras que Ben se enfrente a las cuerdas? Haciendo que la novia de su hijo sea un personaje muy poderoso, seguro de sí mismo y complejo”, detalló.

De Niro señaló que Jack Byrnes es el papel al que más veces regresó a lo largo de su trayectoria como actor. “Me resulta muy entretenido interpretarlo”, expresó.

Además, resaltó la relevancia de las películas humorísticas en el contexto actual: “La comedia es importante en una época tan sombría. Espero que haya más: definitivamente hay espacio para una o dos más mientras sigamos aquí”.