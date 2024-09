Prime Video: Nicolas Cage encarna a un profesor que aparece en los sueños

La fascinante película protagonizada por Nicolas Cage en la piel de un profesor.

Este grupo creó uno de los papeles más destacados en la carrera de Nicolas Cage. El propio actor comentó en una conversación con The New York Times: "He filmado más de cien películas y El hombre de los sueños es uno de los mejores guiones que he leído en toda mi carrera. Los otros fueron El beso del vampiro, Adiós a Las Vegas, El ladrón de orquídeas y Educando a Arizona. No quería cambiar ni una palabra de ninguno de ellos".