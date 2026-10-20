Susana Giménez se suma a la 2° temporada de Menem: cuándo se estrena

Susana Giménez participará de la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video.

En las últimas horas se informó que Susana Giménez formará parte de la segunda entrega de Menem, la producción de Prime Video centrada en la trayectoria del expresidente argentino Carlos Menem. Por ahora, no se dieron a conocer precisiones sobre el papel que tendrá la conductora en la serie.

Leonardo Sbaraglia retomará la interpretación del expresidente, mientras que Griselda Siciliani volverá a encarnar a Zulema Yoma. La trama de esta nueva etapa de la serie abordará el segundo mandato presidencial de Menem, iniciado tras su victoria electoral de 1995.

La producción debutó en la plataforma el 9 de julio de 2025, una vez superado un conflicto judicial que había demorado su estreno. El lanzamiento de la segunda temporada está programado para 2027, nuevamente a través de Prime Video.

La primera temporada de Menem reunió a Leonardo Sbaraglia, Juan Minujín y Griselda Siciliani Lanzada en 2025, la producción reconstruye el camino de Carlos Menem hasta llegar a la Casa Rosada, en medio de una profunda crisis, y recorre distintos acontecimientos de su gestión, como la venta de empresas estatales, la convertibilidad monetaria y los ataques terroristas ocurridos durante su mandato.

Leonardo Sbaraglia interpreta al exmandatario y lidera el elenco, que también incluye a Juan Minujín en el rol de Olegario Salas y a Griselda Siciliani como Zulema Yoma. El reparto se completa con las actuaciones de Marco Antonio Caponi, Guillermo Arengo, Jorgelina Aruzzi, Cumelén Sanz, Martín Campilongo, Mónica Antonópulos y Agustín Sullivan. La serie, realizada por Amazon Studios, estuvo bajo la dirección de Ariel Winograd y Fernando Alcalde. En su próxima entrega, la historia incorporará nuevas representaciones de personajes y episodios vinculados con la trayectoria política y la exposición mediática de Menem.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.