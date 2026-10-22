Martín Fierro de Radio 2026: María O'Donnell se llevó el oro y todos los ganadores

La entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2026 se llevó a cabo este miércoles en el Goldencenter de Parque Norte, donde la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) reconoció a las mejores producciones y figuras de la radio durante, tanto de AM como de FM.
La ceremonia comenzó a las 21:31 y estuvo producida por Red Cube. La premiación contempló 32 categorías, además de distinciones a la trayectoria, homenajes especiales y la entrega de los Martín Fierro de Oro, los galardones más importantes de la noche.
Luis Ventura abrió la ceremonia con una defensa de la radio
Uno de los primeros momentos de la gala estuvo protagonizado por Luis Ventura, presidente de APTRA, quien recordó la decisión de separar los premios de radio y televisión para otorgarle a cada medio su propio espacio de reconocimiento.
“Hace 12 años cuando asumió esta comisión mucha gente vio muy mal separar el premio de la televisión de la radio. Molestaba que la radio tuviera vida propia”, expresó. Durante su intervención, Ventura defendió la importancia histórica de la radio argentina y remarcó que muchas figuras televisivas construyeron sus carreras en ese medio.
Separamos la televisión de la radio, porque la radio tenía más figuras que la televisión y porque muchas veces la televisión se abrevaba de la radio, sostuvo Ventura. Separamos la televisión de la radio, porque la radio tenía más figuras que la televisión y porque muchas veces la televisión se abrevaba de la radio, sostuvo Ventura.
El presidente de APTRA cerró su discurso con una frase que marcó el comienzo de la premiación: “Tenemos vida. Quién dijo que la radio estaba muerta. Que lo diga acá arriba si tiene huevos... ¡Aguante la radio!”.
Uno por uno, los ganadores de los Premios Martín Fierro de Radio 2026
La ceremonia continuó con la entrega de las estatuillas correspondientes a las distintas categorías y los reconocimientos especiales previstos para la noche.
Martín Fierro de Radio de Oro
María O’Donnell
Labor en conducción masculina
Paulo Vilouta - Vilouta 910 - Radio La Red
Labor en conducción femenina
María Isabel Sánchez - Encendidos en la tarde - Radio Mitre
Programa de interés general en FM
Coworking - Nacho Otero - Radio Delta
Labor periodística masculina
Eduardo Feinmann - Alguien tiene que decirlo - Radio Mitre
Programa periodístico vespertino diario en AM
Pan y circo - Jonatan Viale - Radio Rivadavia
Columnista policial / judicial
Hugo Alconada Mon - De acá en más - Urbana Play
Labor periodística deportiva
Federico Bulos - Fútbol Continental - Radio Continental
Labor periodística femenina
María O’Donnell - De acá en más - Urbana Play
Labor en musicalización
Delta Music Team - FM Delta
Relator deportivo
Gabriel Anello - Radio Mitre
Servicio informativo
El Rotativo del Aire – Radio Rivadavia.
Programa de interés general en AM
El amor es más fuerte – Nancy Pazos – Radio 10.
Programa semanal en FM
Contragolpe – Facundo Pedrini, Tomás Trapé y Mauricio Vera – Radio Con Vos.
Programa nocturno
Acá hay buen fútbol – Fernando Mancini – Radio La Red.
Programa cultural/educativo
Después de todo – Gustavo Campana – AM 750.
Labor locución masculina
Sebastián Bresler – Radio Mitre.
Columnista político
Noelia Barral Grigera – ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos.
Columnista económico
Willy Kohan – Radio Rivadavia.
Programa deportivo
Súper Mitre Deportivo – Gabriel Anello – Radio Mitre.
Programa musical en FM
Aspen Club – Aspen 102.3.
Programa periodístico matutino diario en AM
RPM (Rolando por la mañana) – Rolando Graña – Radio Splendid.
Programa semanal en AM
Marca de Radio – Eduardo Aliverti – Radio La Red.
Programa agropecuario
La hora del campo – Alejandro Cánepa – Radio Continental.
Labor locución femenina
Gigi Ribaloff – Mucha Radio.
Programa periodístico matutino diario en FM
¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Ernesto Tenembaum – Radio Con Vos.
Programa periodístico vespertino diario en FM
Vuelta y media – Sebastián Wainraich – Urbana Play.
Movilero
Mercedes Ninci – Mitre Informa Primero – Radio Mitre.
Programa musical en AM
La trama celeste – Alfredo Rosso – AM 750.
Columnista de espectáculos
Marcela Tauro – No está todo dicho y El club del Moro – La 100.
Labor en operación
Gabriel Marsili – Los 40.
Labor humorística
Pachu Peña – Re tarde – Pop Radio.
Labor en producción
Lucas Colautti - Mañana Sylvestre - Radio 10
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