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22 de octubre de 2026 - 07:18
Espectáculos.

Martín Fierro de Radio 2026: María O'Donnell se llevó el oro y todos los ganadores

La ceremonia de los Martín Fierro de Radio 2026 contó con 32 categorías y reconocimientos a las principales figuras de la radio argentina.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Martin Fierro de Oro María ODonnell

La entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2026 se llevó a cabo este miércoles en el Goldencenter de Parque Norte, donde la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) reconoció a las mejores producciones y figuras de la radio durante, tanto de AM como de FM.

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La ceremonia comenzó a las 21:31 y estuvo producida por Red Cube. La premiación contempló 32 categorías, además de distinciones a la trayectoria, homenajes especiales y la entrega de los Martín Fierro de Oro, los galardones más importantes de la noche.

Luis Ventura abrió la ceremonia con una defensa de la radio

Uno de los primeros momentos de la gala estuvo protagonizado por Luis Ventura, presidente de APTRA, quien recordó la decisión de separar los premios de radio y televisión para otorgarle a cada medio su propio espacio de reconocimiento.

“Hace 12 años cuando asumió esta comisión mucha gente vio muy mal separar el premio de la televisión de la radio. Molestaba que la radio tuviera vida propia”, expresó. Durante su intervención, Ventura defendió la importancia histórica de la radio argentina y remarcó que muchas figuras televisivas construyeron sus carreras en ese medio.

Separamos la televisión de la radio, porque la radio tenía más figuras que la televisión y porque muchas veces la televisión se abrevaba de la radio, sostuvo Ventura. Separamos la televisión de la radio, porque la radio tenía más figuras que la televisión y porque muchas veces la televisión se abrevaba de la radio, sostuvo Ventura.

El presidente de APTRA cerró su discurso con una frase que marcó el comienzo de la premiación: “Tenemos vida. Quién dijo que la radio estaba muerta. Que lo diga acá arriba si tiene huevos... ¡Aguante la radio!”.

Uno por uno, los ganadores de los Premios Martín Fierro de Radio 2026

La ceremonia continuó con la entrega de las estatuillas correspondientes a las distintas categorías y los reconocimientos especiales previstos para la noche.

Martín Fierro de Radio de Oro

María O’Donnell

Labor en conducción masculina

Paulo Vilouta - Vilouta 910 - Radio La Red

Labor en conducción femenina

María Isabel Sánchez - Encendidos en la tarde - Radio Mitre

Programa de interés general en FM

Coworking - Nacho Otero - Radio Delta

Labor periodística masculina

Eduardo Feinmann - Alguien tiene que decirlo - Radio Mitre

Programa periodístico vespertino diario en AM

Pan y circo - Jonatan Viale - Radio Rivadavia

Columnista policial / judicial

Hugo Alconada Mon - De acá en más - Urbana Play

Labor periodística deportiva

Federico Bulos - Fútbol Continental - Radio Continental

Labor periodística femenina

María O’Donnell - De acá en más - Urbana Play

Labor en musicalización

Delta Music Team - FM Delta

Relator deportivo

Gabriel Anello - Radio Mitre

Servicio informativo

El Rotativo del Aire – Radio Rivadavia.

Programa de interés general en AM

El amor es más fuerte – Nancy Pazos – Radio 10.

Programa semanal en FM

Contragolpe – Facundo Pedrini, Tomás Trapé y Mauricio Vera – Radio Con Vos.

Programa nocturno

Acá hay buen fútbol – Fernando Mancini – Radio La Red.

Programa cultural/educativo

Después de todo – Gustavo Campana – AM 750.

Labor locución masculina

Sebastián Bresler – Radio Mitre.

Columnista político

Noelia Barral Grigera – ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos.

Columnista económico

Willy Kohan – Radio Rivadavia.

Programa deportivo

Súper Mitre Deportivo – Gabriel Anello – Radio Mitre.

Programa musical en FM

Aspen Club – Aspen 102.3.

Programa periodístico matutino diario en AM

RPM (Rolando por la mañana) – Rolando Graña – Radio Splendid.

Programa semanal en AM

Marca de Radio – Eduardo Aliverti – Radio La Red.

Programa agropecuario

La hora del campo – Alejandro Cánepa – Radio Continental.

Labor locución femenina

Gigi Ribaloff – Mucha Radio.

Programa periodístico matutino diario en FM

¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Ernesto Tenembaum – Radio Con Vos.

Programa periodístico vespertino diario en FM

Vuelta y media – Sebastián Wainraich – Urbana Play.

Movilero

Mercedes Ninci – Mitre Informa Primero – Radio Mitre.

Programa musical en AM

La trama celeste – Alfredo Rosso – AM 750.

Columnista de espectáculos

Marcela Tauro – No está todo dicho y El club del Moro – La 100.

Labor en operación

Gabriel Marsili – Los 40.

Labor humorística

Pachu Peña – Re tarde – Pop Radio.

Labor en producción

Lucas Colautti - Mañana Sylvestre - Radio 10

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