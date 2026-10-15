Los Martín Fierro de la Música 2026 reunieron a figuras del espectáculo que sorprendieron con sus estilos y elecciones de moda en la alfombra roja.

Entre los looks más destacados del Martín Fierro: María Becerra

Martín Fierro de la Música 2026: los looks que marcaron la alfombra roja

Abel Pintos, ganador del Oro en el Martín Fierro de la Música 2026.

Martín Fierro de la Música 2026: los looks que marcaron la alfombra roja

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