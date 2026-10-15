15 de octubre de 2026 - 13:19
En fotos.

Martín Fierro de la Música 2026: los looks que marcaron la alfombra roja

Los Martín Fierro de la Música 2026 reunieron a figuras del espectáculo que sorprendieron con sus estilos y elecciones de moda en la alfombra roja.

Abel Pintos ganó el primer Martín Fierro de Oro a la música. Foto 1/13
Entre los looks más destacados del Martín Fierro: María Becerra Foto 2/13

Entre los looks más destacados del Martín Fierro: María Becerra

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Martín Fierro de la Música 2026: los looks que marcaron la alfombra roja Foto 3/13

Martín Fierro de la Música 2026: los looks que marcaron la alfombra roja

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MARTÍN FIERRO DE LA MUSICA (5) Foto 4/13
MARTÍN FIERRO DE LA MUSICA (7) Foto 5/13
MARTÍN FIERRO DE LA MUSICA (1) Foto 6/13
Martín Fierro de la Música 2026: los looks que marcaron la alfombra roja Foto 7/13

Martín Fierro de la Música 2026: los looks que marcaron la alfombra roja

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MARTÍN FIERRO DE LA MUSICA (3) Foto 8/13
MARTÍN FIERRO DE LA MUSICA (4) Foto 9/13
El dúo de hermanos Pimpinela fue reconocido con un Martín Fierro de Platino de la Música. Foto 10/13
El productor Big One fue galardonado en los Martín Fierro. Foto 11/13
Candu Rodríguez se emocionó al recibir su estatuilla en los Martín Fierro de la Música. Foto 12/13
Abel Pintos, ganador del Oro en el Martín Fierro de la Música 2026. Foto 13/13

Abel Pintos, ganador del Oro en el Martín Fierro de la Música 2026.

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