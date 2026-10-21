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21 de octubre de 2026 - 12:28
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Turf busca al doble de Joaquín Levinton para su próximo documental: "La gloria eterna"

La banda lanzó una convocatoria para encontrar a alguien idéntico al cantante y sumarlo a un proyecto audiovisual que se estrenará próximamente.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Turf abrió un casting en busca de un doble de Joaquín Levinton para un documental.

Turf abrió un casting en busca de un doble de Joaquín Levinton para un documental.

En las últimas horas, la banda Turf llamó la atención de sus seguidores al lanzar una propuesta fuera de lo común. A través de una publicación titulada “Buscamos Joaquines”, el grupo compartió una recreación de un aviso clasificado de periódico con el que busca encontrar personas que se parezcan a Joaquín Levinton.

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La iniciativa forma parte de los preparativos para el documental que recorrerá las tres décadas de trayectoria del grupo y para la nueva versión del emblemático video musical “Yo no me quiero casar, ¿y usted?”, una de las producciones audiovisuales más reconocidas de Turf, estrenada por primera vez en 2001.

Turf busca al doble de Joaquín Levinton: ¿Qué hay que hacer para participar?

Aunque no brindaron detalles sobre si habrá una compensación económica, desde la banda anunciaron que los seleccionados tendrán la posibilidad de “Se ofrece protagonizar el remake, aparecer en el documental de Turf y la gloria eterna”. También precisaron que la búsqueda está destinada a personas mayores de 18 años que tengan “parecido con Joaquín y mucha actitud”.

En el anuncio difundido a través de las redes sociales, el grupo presentó la propuesta con el mensaje: “Joaquín hay uno solo. Por ahora. Turf lanza el #CastingDeJoaquines: busca dobles, parecidos y/o imitadores de Joaquín Levinton para su documental”.

Quienes quieran participar tendrán que llenar un formulario con sus datos, argumentar por qué consideran que son los candidatos perfectos para representar a Joaquín y enviar un video de hasta 60 segundos en el que hagan playback, bailen o imiten al cantante. La inscripción permanecerá habilitada hasta el viernes 23 de octubre.

Las personas que superen la primera instancia de selección recibirán una citación para participar del rodaje, previsto para el miércoles 28 de octubre en el barrio porteño de Colegiales. La participación estará sujeta a la disponibilidad de vacantes, ya que el número de lugares es reducido.

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Turf rompió el silencio luego de las acusaciones a Joaquín Levinton

Hace unos días, Turf difundió un mensaje en sus cuentas oficiales luego de que una mujer presentara una denuncia por abuso sexual contra Joaquín Levinton.

“Él se presentó hoy, junto a su abogado, ante el Juzgado que interviene, y quedó a entera disposición de la Justicia. Niega de manera categórica los hechos que se le atribuyen”, expresaron desde el perfil oficial del grupo en Instagram.

En el mismo comunicado, agregaron: “No es la primera vez que esta persona lo denuncia. En 2023 hizo una denuncia similar, que fue archivada, y ese archivo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones. En aquella causa consta que ella nunca ratificó la denuncia, que no se presentó a la pericia y que, mientras la causa estaba abierta, era ella quien lo buscaba de manera insistente, enviándole mensajes de todo tipo”.

Por último, el escrito reza: “Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente”.

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