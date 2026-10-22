La Justicia revisará la perimetral contra Facundo Moyano por la denuncia de Candela Arizaga

La Justicia citó a Facundo Moyano a una audiencia para definir si levanta la perimetral.

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires analizará este jueves si corresponde mantener la restricción perimetral que le impide a Facundo Moyano acercarse a su pareja, Candela Arizaga . La revisión será en una audiencia impulsada por los abogados del exlegislador , quienes intentarán conseguir que se anulen las medidas preventivas dictadas en el expediente por violencia de género.

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La instancia judicial fue convocada luego de que la Sala II de la Cámara de Casación y Apelaciones revocara una decisión previa. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el tribunal tomó esa determinación porque la joven no había sido escuchada antes de resolver si las restricciones cautelares debían continuar vigentes.

La cita judicial tendrá lugar esta mañana del 22 de octubre, a las 10, en la sede del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4, ubicado en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la resolución a la que tuvo acceso este medio, la convocatoria se enmarca en lo ordenado por la Sala II de la Cámara y en una solicitud presentada por los representantes legales de Moyano, Darío Saldaño y Alejandro Valle.

Saldaño señaló que fueron los abogados del exdiputado quienes requirieron la audiencia y que su intención es conseguir que se revoque la restricción vigente. También precisó que la instancia permitirá escuchar el testimonio de Arizaga y las posiciones de las partes involucradas antes de que la Justicia vuelva a pronunciarse sobre el caso.

El letrado afirmó que la estrategia de sus representados consistirá en demostrar que no se cumplen las condiciones necesarias para dictar ni sostener la medida cautelar.

En la misma línea, manifestó sus reparos frente al criterio adoptado por el Ministerio Público Fiscal y señaló que la causa cuenta con dos evaluaciones realizadas por un grupo interdisciplinario de psicólogos y trabajadores sociales, que mantuvo entrevistas con Arizaga en su vivienda.

“Contrariamente a lo que dice la Fiscalía, obran dos informes del equipo de intervención domiciliaria, psicólogos y asistente social, a Candela. Ella siempre se mantuvo en que no hubo violencia y lo deja en constancia”, afirmó.

Saldaño afirmó que las medidas preventivas fueron dictadas sobre la base de suposiciones y defendió la necesidad de que sean revocadas. “Lo razonable es que le levanten la perimetral”, manifestó.

Desde que tomaron a su cargo la representación legal de Moyano, los abogados Saldaño y Valle pusieron en duda que la causa reúna pruebas suficientes para establecer que los hechos bajo investigación se produjeron en un marco de violencia de género.

La versión de los abogados y la postura de la Fiscalía

De acuerdo con la versión que sostienen los letrados, las lesiones que Arizaga tenía luego del episodio ocurrido el 4 de agosto no habrían sido provocadas por una agresión, sino por una caída. Como parte de ese planteo, hicieron referencia a las marcas observadas en sus rodillas y uñas.

Esta postura corresponde a los abogados de Moyano, mientras que la investigación de los hechos sigue en curso bajo la conducción de la fiscal Florencia Nocerez.

La audiencia judicial fue anunciada luego de que Arizaga pidiera cambiar la fecha de la entrevista que debía mantener el lunes con el Ministerio Público Fiscal. Su representante legal, Roberto Herrera, le informó a la prensa que no se presentarían a esa citación y que tampoco tenían disponibilidad para concurrir este jueves, en la nueva fecha propuesta. Hasta el momento, no se confirmó si finalmente asistirán.

En este contexto, es importante distinguir que se trata de dos instancias judiciales independientes. Una es la audiencia prevista en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4, en la que se analizará la continuidad de las restricciones impuestas. La otra corresponde a la entrevista convocada por la Fiscalía, cuyo propósito es examinar la situación de Arizaga.

Analizarán las cámaras del hotel

Al mismo tiempo, la Fiscalía avanza con una investigación para determinar si Moyano desobedeció la restricción que le impedía mantener contacto con Arizaga. La causa se originó a partir de un presunto encuentro entre ambos en un hotel porteño.

De acuerdo con información publicada, el próximo lunes se prevé analizar las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del lugar, con el objetivo de comprobar si la reunión entre ambos tuvo lugar.

A partir de esta sospecha, Moyano fue imputado por el delito de desobediencia. Sin embargo, la investigación todavía debe determinar qué revelan las grabaciones y si estas permiten confirmar que el encuentro efectivamente se produjo.

El expediente original se inició el 4 de agosto, luego de que Arizaga abandonara la vivienda de Moyano, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, y fuera hallada por agentes de la Policía de la Ciudad sobre la avenida del Libertador.

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Tras la intervención de las fuerzas de seguridad, el exdiputado quedó detenido, aunque más tarde fue liberado con condiciones judiciales. Entre las medidas impuestas se estableció que no podía aproximarse a menos de 300 metros de la joven ni comunicarse con ella por ningún medio.

Entre las declaraciones más relevantes incorporadas al expediente figura la del oficial inspector Ezequiel Ríos, quien sostuvo que Arizaga le había dicho que Moyano la agredió físicamente y la retuvo en contra de su voluntad. Sin embargo, la joven rechazó haber pronunciado esas palabras, mientras que el efectivo policial mantuvo su relato cuando declaró ante la Justicia.

Desde el inicio de la causa, Arizaga pidió en reiteradas ocasiones que se dejaran sin efecto las restricciones judiciales para poder reconstruir su vínculo sentimental con Moyano. En ese contexto, los dos fueron captados juntos durante una estadía en España, según trascendió a través de imágenes difundidas públicamente.

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Con las medidas cautelares todavía en vigor, la audiencia prevista para este jueves dará lugar a una nueva revisión judicial para determinar si corresponde mantenerlas o disponer su levantamiento.