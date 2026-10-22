"Glee" prepara su regreso con una nueva versión a diez años del final

Disney+ y Hulu anunciaron oficialmente que llevarán adelante una nueva versión de Glee , la exitosa serie musical desarrollada por Ryan Murphy que conquistó al público y dejó su huella entre 2009 y 2015 . La noticia del regreso se dio a conocer este miércoles 21 de octubre mediante el perfil oficial de Instagram de la serie.

El proyecto será desarrollado por 20th Television y llegará a los catálogos de Hulu y Disney+, tal como informaron oficialmente los dos servicios de streaming . Hasta ahora, no trascendieron detalles sobre quiénes integrarán el reparto ni cuándo se lanzarán los nuevos episodios.

Meses atrás, en septiembre, Ryan Murphy había contado en una entrevista con Entertainment Tonight que el libreto ya estaba terminado. Para concretarlo, trabajó junto a sus socios creativos de siempre, Brad Falchuk e Ian Brennan, quienes también estuvieron detrás de las dos primeras temporadas de la producción original.

Además, el creador había revelado que mantenía conversaciones con alrededor de diez actores del elenco inicial. “Es muy dulce, y todos tenían muchas preguntas, pero todos estaban muy entusiasmados con la idea”, comentó sobre la reacción que recibió de los intérpretes.

Qué se sabe de los actores originales

Algunos integrantes del reparto original ya habían expresado públicamente sus ganas de participar en una posible nueva etapa de la ficción. Lea Michele, la actriz que interpretó a Rachel Berry, le manifestó a E! News el cariño que conserva por la serie y por su creador: “Amo Glee. Siempre amaré Glee. Amo a Ryan Murphy. Tiene un lugar muy especial en mi corazón. Seguiré a Ryan adonde vaya”.

Por su parte, Jane Lynch, recordada por su papel de Sue Sylvester, la entrenadora del coro, también había dejado abierta la posibilidad de retomar su personaje durante una entrevista con la revista People en 2024.

Sin embargo, la posibilidad de retomar la historia no generó el mismo entusiasmo en todos los actores. Kevin McHale, quien se puso en la piel de Artie Abrams, un estudiante que se desplaza en silla de ruedas, había planteado sus reparos en una entrevista con Insider en 2022. “No sé si Artie podría estar en esto. Sabiendo lo que sabemos ahora, no creo que deba interpretar a un personaje que está en silla de ruedas. Así que, si me dejan dejarme crecer la barba y interpretar a otro personaje, lo haré”, sostuvo.

En cambio, Chris Colfer, recordado por encarnar a Kurt Hummel, adoptó una postura más prudente frente a la posibilidad de regresar. Durante una charla con Bustle, el intérprete aseguró que no recibió novedades sobre el proyecto y reconoció que volver a trabajar en la ficción sería complejo, especialmente tras la muerte de Naya Rivera.

“Todavía no sé nada y no he escuchado absolutamente nada. Ojalá lo supiera. Fue un programa muy difícil de hacer, y sería muy difícil hacerlo ahora que Naya ya no está. Pero sé que los fans de Glee probablemente vendrían por mí con tridentes y garras si dijera que no”, expresó.

En una entrevista concedida a Entertainment Weekly a comienzos de octubre, Colfer explicó que sigue en comunicación constante con varios de sus antiguos compañeros, aunque esas conversaciones no están relacionadas con el regreso de la serie. “Hablo con alguien de Glee casi todos los días. Tenemos muchos chats de texto. Son principalmente memes graciosos y fotos de los hijos de la gente, pero tratamos de juntarnos lo más que podemos”, contó el actor.

La serie perdió a tres de sus protagonistas originales

Desde su estreno en 2009, la serie Glee quedó marcada por la muerte de tres integrantes de su elenco. Cory Monteith, encargado de interpretar a Finn Hudson, falleció en 2013 a causa de una sobredosis, cuando la producción todavía estaba al aire. Años más tarde, en 2018, Mark Salling, quien encarnaba a Puck, se quitó la vida después de haberse declarado culpable de posesión de material de abuso sexual infantil. En 2020, Naya Rivera, recordada por su papel de Santana López, murió ahogada a los 33 años en un lago, luego de rescatar a su hijo, que había caído al agua.

La serie musical, emitida originalmente por la cadena Fox, se extendió a lo largo de seis temporadas y siguió las experiencias de un grupo de adolescentes de una escuela secundaria de Lima, Ohio, que formaban parte del coro del establecimiento.

A lo largo de sus episodios, la producción trató cuestiones vinculadas con la sexualidad, la diversidad racial, la discapacidad y la salud mental. También alcanzó gran popularidad por sus interpretaciones de temas reconocidos, entre ellos “Don’t Stop Believin’” y “Teenage Dream”. De acuerdo con cifras publicadas por Variety, las canciones que integran la banda sonora de Glee mantienen actualmente una media de 4,1 millones de oyentes mensuales en Spotify.