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28 de octubre de 2026 - 08:56
Espectáculos.

Ricardo Darín reveló por qué mantuvo en secreto ante su esposa que serían abuelos

Detalló cómo se enteró de que el Chino Darín y Úrsula Corberó esperaban a su primer hijo, y recordó la reacción de su espsosa al descubrir que él ya lo sabía.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ricardo Darín contó por qué le ocultó a su esposa que iban a ser abuelos.

Ricardo Darín contó por qué le ocultó a su esposa que iban a ser abuelos.

Ricardo Darín disfruta de su nueva etapa como abuelo de Dante. Este martes, el actor reveló de qué manera descubrió que el Chino Darín iba a convertirse en padre por primera vez y contó por qué haber mantenido la noticia en secreto le costó una “amonestación” de parte de Florencia Bas.

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“Y es rarísimo (ser abuelo)”, reconoció durante su participación en Todo pasa, por Urbana Play. Además, confesó: “La verdad es que yo todavía no superé la primera etapa, que es el shock amoroso que sentí cuando me enteré de que mi hijo iba a ser padre”.

Ricardo Darín y el secreto que le valió una 'amonestación'

Al ser consultado sobre cómo recibió la noticia, Darín explicó: “El Chino me lo contó medio como un secreto, esas cosas que ocurren con los primeros meses de un embarazo, que no hablás hasta tanto, no esté...”. Según recordó, su hijo le pidió discreción: “Me dijo ‘mirá, está pasando esto. Te pido, por favor, que no digas nada’”.

Con humor, el actor relató las consecuencias que tuvo guardar la información: “Esto me valió una amonestación muy severa por parte de mi mujer. Cuando se enteró, me dijo ‘¿vos sabías y no me dijiste?’. Y yo le dije que el Chino me había pedido que, por favor, no dijera nada. ‘¿Pero vos fuiste capaz de no decirme?’“.

La decisión de Darín llamó la atención y el actor explicó su postura: “Lo que pasa es que en los secretos no hay excepciones. No podés decir ‘es un secreto, pero a vos te lo cuento’, sino no es más un secreto”.

Matías Martin señaló que, en un primer momento, este tipo de situaciones suele generar temor. Darín coincidió y agregó: “Sí, siempre hay un poco de tensión, pero... Después fue la cosa familiar de a poco y entramos ya en la vorágine de la alegría, y ahora estamos todos narcotizados”.

“El abuelo”: la tierna foto de Ricardo Darín con su nieto Dante que compartió el Chino

A principios de octubre, Ricardo Darín fue protagonista de una emotiva escena familiar que quedó inmortalizada en una fotografía: el actor aparece sosteniendo en brazos a Dante, su nieto de siete meses.

“El abuelo”, escribió el Chino Darín en una historia de Instagram al publicar la imagen de su padre con el pequeño en brazos. El mensaje también estuvo acompañado por un emoji de corazón rojo.

De esta manera, la imagen permitió conocer el costado más personal del protagonista de El eternauta, quien, alejado de las luces y las filmaciones, vive con entusiasmo su experiencia como abuelo y comparte momentos especiales con el integrante más pequeño de la familia.

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