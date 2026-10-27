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27 de octubre de 2026 - 16:57
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Lourdes Sánchez y un reproche al Chato Prada tras la ruptura: "Cuando me propuso casamiento..."

Tras regresar a Buenos Aires con su nueva pareja, Lourdes Sánchez habló sobre su separación del Chato Prada, se refirió al final de la relación y sorprendió con sus declaraciones.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lourdes Sánchez y un reproche al Chato Prada tras la ruptura.&nbsp;

Lourdes Sánchez y un reproche al Chato Prada tras la ruptura. 

Lourdes Sánchez volvió a Buenos Aires junto a su nuevo novio y rompió el silencio sobre su separación del Chato Prada. En una entrevista con Puro Show, la bailarina habló sobre el final de la pareja y recordó detalles de su vínculo con el productor.

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Lourdes Sánchez y un reproche al Chato Prada tras la ruptura

En diálogo con Puro Show, Lourdes Sánchez habló sobre uno de los temas pendientes de su relación con el Chato Prada: el casamiento. “Él me propuso, pero ya era medio tarde”, confesó la bailarina, quien dio a entender que la propuesta llegó cuando la relación ya estaba desgastada.

La bailarina también explicó que la separación fue una decisión personal y que, aunque el amor de pareja se terminó, todavía mantiene un vínculo familiar con el productor. “Yo tomé la decisión porque para mí terminó el amor de pareja, pero eso no quita que haya otro tipo de amor, el de familia, que va a existir toda la vida”, expresó.

Yo a Pablo lo amo como familia y como padre de mi hijo. Pero después como pareja se me terminó ese amor”, agregó.

En paralelo, Lourdes Sánchez se refirió a su nueva relación con Francisco Liotta Hernández y contó cómo transita esta etapa inicial del romance. La bailarina reconoció que es una persona intensa, aunque remarcó que ambos prefieren ir despacio. “Yo soy muy intensa, pero no, vamos de a poco, soy cero tóxica, eso sí, cero, cero, cero. Estamos ahí en la etapa más linda”, aseguró.

Al ser consultada sobre la posibilidad de convivir con Francisco Liotta Hernández, Lourdes Sánchez fue clara: “No, todavía no”. Sin embargo, dejó abierta la puerta a la maternidad y no descartó tener otro hijo en el futuro. “Yo no descarto nada. No sé si será Fran o no, pero si es que sea él, sí, va a salir hermoso. Llegó en el momento que tenía que llegar”, expresó.

La bailarina también reveló que su hijo Valentín todavía no está al tanto de su nueva relación. “Valentín todavía no sabe, no, no”, reconoció. Además, dejó abierta la posibilidad de que este viaje sea una oportunidad para dar un nuevo paso en su vínculo con Francisco Liotta Hernández. “Todo puede ser, todo puede ser”, expresó.

Francisco Liotta Hernández contó detalles de su romance con Lourdes Sánchez

En diálogo con Puro Show, el empresario correntino de 27 años contó cómo comenzó su relación con Lourdes Sánchez. Tras llegar juntos a Buenos Aires, también habló sobre la exposición mediática y manifestó su intención de preservar ciertos límites en su vida personal.

Al referirse a Lourdes, Liotta explicó que el acercamiento entre ambos se dio de manera gradual y espontánea. “Se fue dando con el tiempo nada más, naturalmente y genuinamente”, relató. Además, al ser consultado sobre cuándo comenzaron a hablar con mayor frecuencia, precisó: “De hablar, hace nada, tres meses, algo así”.

Consultado sobre la posibilidad de convivir, comprometerse o pasar por el altar con Lourdes Sánchez, el empresario correntino evitó hacer planes a futuro y remarcó que la relación recién comienza. “Nos estamos conociendo, tranqui”, respondió. Y, ante la insistencia, volvió a subrayar su intención de tomarse las cosas con calma: “Tranquilo, nos estamos conociendo”.

Aunque prefiere mantener su intimidad al margen de la exposición mediática, el empresario correntino aclaró que no se considera una persona de bajo perfil. “Tan perfil bajo no soy, pero tampoco es que me gusta estar”, sostuvo.

En ese sentido, se describió como alguien “muy social” y reveló que su romance con Lourdes es el primero que mantiene con una mujer famosa: “Nunca antes con una famosa”, aseguró.

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