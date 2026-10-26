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26 de octubre de 2026 - 21:48
Jujuy.

La FNE celebró sus 75 años con una Noche de Gala y reconocimientos en el Teatro Mitre

La Fiesta Nacional de los Estudiantes realizó una ceremonia especial para distinguir a personas y empresas que contribuyeron a su historia.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Noche de Gala de la FNE.

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Canal 4, Carlín Andrade y Marcelo Ponce, entre los reconocidos

Noche de Gala de la FNE.

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Canal 4 de Jujuy recibió una distinción por su trabajo de cobertura y transmisión de los desfiles de carrozas, las Elecciones de Representantes y las diferentes actividades de la Fiesta, acercando cada edición a los hogares jujeños y a nuevas audiencias mediante sus plataformas digitales.

Julieta Pose, gerente de Contenidos de Canal 4 mencionó que "la FNE es estar más cerca de los jujeños. Desde que el canal inició venimos participando todos los años, en las elecciones de reinas, todos los desfiles, entonces es un orgullo pode recibir esta distinción. Es un esfuerzo enorme que se hace todos los años acompañando a la FNE que es muy importante para todos los jujeños y pare de la cultura".

También se reconoce a Carlín Andrade, quien durante más de 30 años acompaña a los estudiantes desde Radio City 107.1 y Canal 4. Su trayectoria incluye la conducción y locución de diferentes eventos y elecciones de representantes.

Asimismo mencionó que “la verdad que es espectacular encontrarse con mucha gente que uno vio pasar, que te convocó para trabajar, que te convocó para muchas cosas, y encontrárselo realmente es muy lindo. Alegre, contento, feliz, para poder disfrutar de este momento tan lindo”.

Otro de los homenajeados fue Marcelo Ponce, histórico locutor de los desfiles de carrozas en avenida Córdoba y Ciudad Cultural. “Es un mimo el corazón que te dan. Siempre pienso que el mimo es necesario. A cada uno nos toca un poquitito el corazón en algunas cosas lindas, y esto es una de las cosas lindas que uno pudo haber vivido durante muchos años, y bueno, hoy nos toca por lo menos ser homenajeados un cachito”, indicó.

Más reconocidos

La profesora Rebeca Juárez del Bachi 2 sostuvo que "es un orgullo, un honor, que una representante de los Canarios esté acá. Represento a muchos profes que en forma silenciosa acompaña día y noche a los chicos".

El cantante Nino Fuentes mostró su alegría, "es la primera vez, que en 41 años que tienen estas canciones, que me hacen un reconocimiento. Los sueños hay que perseguirlos hasta que se hagan realidad".

Roberto Cuesta profe de la EET de Palpalá: "Muy contento de haber sido convocado, vi a muchos compañeros. De muy chico uno se acerca a esta fiesta, es algo hermoso".

Todos los ganadores de la Noche de Gala de la FNE

Iniciadores

- Inés Jenefes

- Roberto "Foco" González

- Miguel Ángel Mallagray

- Rita Torena

- Susana Costello

- Silvia Gius

- María Inés "Pusy" González Cernuschi

- Cesar Siufi

Expresidentes

- María Inés Haquim

- Rufino Lizárraga

- Nazarena Solá

- Liliana Domínguez

- Marcelo Ponce

Noche de Gala de la FNE.

Noche de Gala de la FNE.

Primeros electos

- Oscar Guillermo Benítez

- Sergio Jaime Armando Vidaurre

- Lucas León

Profesores

- Carlos Luna

- Miguel Mendoza

- Leonardo "Pipo" Humacata

- Carlos Marcelo Vega

- Rosa Sánchez

- Justino Lacsi

- Rebeca Juárez

- Sandra Bertoni

- Oscar Martínez

- Oscar Antenor Galián

- Martín Valentín Salazar

- Roberto Enrique Cuesta

- Alfredo Adolfo Sardinas

- Bettina Siufi

- Enrique Llanes

- Celia Castillo

- Bibiana Rico

- Carlos Soruco

- Carmen Nieva

- Graciela Nebhen

Personal del Ente

- Álvaro Zamorano

- Noelia Garzón

- Melisa Flores

- Valentina Granara

- Raúl Narciso López

Medios de comunicación

Noche de Gala de la FNE.

Noche de Gala de la FNE.

- Graciela Jorge

- José Ramón "El Gringo" Casas

- Guillermo Raúl Jenefes

- Julieta Pose

- Sergio Blas

- Juan Ignacio Bepre

Locutores y periodistas

- Hugo "Pajarito" Conde

- Carlos Mario Usandivaras

- Norma Barceló

- Juan José "Juanjo" Yazlle

- Carlín Andrade

- Mariana Lazarte

- Juan Mancuso

Musicalizadores de la FNE

- Hugo Abraham (homenajeado), reciben Ramiro, Marta y Hugo Abraham

Músicos

- Nino Fuentes

- Alfa Bidondo

- Alberto Buliubasich

Colaboradores de la FNE

- Rosa Carrasco

- Cristina "Kitty" Conde

- Hugo Russian

- Silvina Camusso

- Guillermina Rizzo

- Juan Weibel

- Hugo Cuevas

Representantes y estudiantes participan de la Noche de Gala

La celebración contó con la presencia de Constanza Lastra Errasti, Representante Nacional de los Estudiantes, y Morella López, Representante Provincial.

También participaron los cinco Pajes 10 provinciales y los 100 jóvenes que integran la Comisión Estudiantil, encargados de entregar las distinciones a los homenajeados.

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