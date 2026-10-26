La FNE tendrá hoy su Noche de Gala por los 75 años de historia en Jujuy

Esta noche la Fiesta Nacional de los Estudiantes ( FNE ) vivirá su Noche de Gala al celebrar 75 años de historia junto a los estudiantes de la provincia . El evento será en el Teatro Mitre desde las 19 y se reconocerá a diferentes personas que, a lo largo de estos años, aportaron su trabajo, amor y compromiso a esta fiesta estudiantil.

Jujuy. FNE: Abrieron las postulaciones para reconocer a los hacedores de la Fiesta en sus Bodas de Diamantes

Bajo el lema “ 75 años de historia, dejando huella en la Fiesta Nacional de los Estudiantes ”, desde el Ente Autárquico Permanente de la FNE brindarán un reconocimiento a los hacedores de la Fiesta y a las diferentes canciones, momentos y experiencias que marcaron a todos los jujeños.

La propuesta busca reconocer la trayectoria de una fiesta que, generación tras generación, forma parte de la identidad cultural de la provincia y mantiene a los jóvenes como protagonistas .

Esta noche se reconocerá y distinguirá a 60 personas y empresas que, desde su lugar, aportaron para el crecimiento de la FNE durante estos 75 años de historia dejando una huella imborrable en la memoria de todos los jujeños.

Así entonces se reconocerá a más de 20 profesores asesores, aquellos docentes que durante muchos años guiaron y acompañaron a los jóvenes carroceros en cada uno de los desfiles de carroza, tanto en Avenida Córdoba como en Ciudad Cultural.

También habrá un reconocimiento a los músicos que dejaron su huella y arte en la Fiesta, temas que han quedado grabado en la memoria de cientos de estudiantes de las diferentes promociones y aún hoy nos siguen emocionando.

Desfile de Carrozas

Reconocimiento a Canal 4

Canal 4 de Jujuy también será reconocido por el Ente Autárquico por el trabajo y el acompañamiento a tantas generaciones; llevando las imágenes de los desfiles, de todas las Elecciones de Representantes y cada una de las actividades de la Fiesta Nacional de los Estudiantes a todos los jujeños y al mundo a través de las nuevas plataformas.

Durante las transmisiones de las diferentes actividades de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, Canal 4 invitó a conductores de gran trascendencia a nivel nacional que fueron parte de la FNE quienes dejaron imágenes y posteos de la Fiesta en redes sociales que llegaron a todo el país.

Estudio móvil en Ciudad Cultural

Así también Carlín Andrade será reconocido por su compromiso y pasión en la historia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Durante más de 30 años, detrás de los micrófonos de Radio City 107.1 y Canal 4, Carlín Andrade acompañó y acompaña a los estudiantes jujeños y, esa relación con los chicos, lo llevó también a ser la voz de diferentes eventos y Elecciones de la FNE.

Otro de los referentes históricos de la FNE que será reconocido esta noche es Marcelo Ponce quien, durante años, acompañó a los carroceros y a todos los jujeños en la locución de los desfiles de carrozas, primero en Avenida Córdoba y luego en Ciudad Cultural.

Marcelo acompañó también durante años a los estudiantes de Jujuy a través de las cámaras de Canal 4 y hoy hace lo propio, todas las mañanas, desde los micrófonos de Radio Fiesta 91.7

Marcelo será distinguido también por su paso como Presidente del Ente Autárquico Permanente, gestión donde se trasladaron los desfiles de carrozas de Avenida Córdoba a Ciudad Cultural, entre otros avances para las actuales ediciones de la FNE.

Marcelo Ponce volvió a la FNE 2026

Presencias Reales

Desde la organización de la Noche de Gala confirmaron la presencia de la Representante Nacional de los Estudiantes, Constanza Lastra Errasti y Morella López, Representante Provincial de los Estudiantes.

Así también estarán presentes los 5 Pajes 10 provinciales y los 100 jóvenes que conforman la Comisión Estudiantil y quienes serán los encargados de otorgar cada una de las distinciones.