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26 de octubre de 2026 - 12:13
FNE 2026.

Constanza Lastra Errasti revivió su coronación: el detalle que la hizo llorar

La representante nacional de los estudiantes recordó su elección en Jujuy y reveló qué pasó cuando vio a su familia entre el público

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Constanza Lastra Errasti revivió su coronación: el detalle que la hizo llorar

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El emotivo recibimiento a Constanza Lastra Errasti en su colegio de Termas de Río Hondo

A un mes de haber sido elegida, la adolescente de 17 años aseguró que todavía recuerda con emoción lo sucedido frente a miles de personas. Además, habló sobre la sorpresa que sintió cuando escuchó su nombre, el acompañamiento de sus seres queridos y cómo cambió su rutina desde que se convirtió en representante nacional.

Entre las jóvenes que participaron se encontraba Constanza Lastra Errasti, oriunda de Las Termas de Río Hondo, quien había llegado a Jujuy después de ser elegida representante de Santiago del Estero.

Aunque tenía ilusiones de obtener la distinción nacional, confesó que no estaba preparada para lo que sintió cuando anunciaron su nombre como ganadora.

"Estaba en shock. No sabía qué hacer, no sabía si reír, si llorar, si mirar al público, si irme, no sabía qué hacer, pero estaba muy contenta" "Estaba en shock. No sabía qué hacer, no sabía si reír, si llorar, si mirar al público, si irme, no sabía qué hacer, pero estaba muy contenta"

La joven explicó que la felicidad fue tan grande que le costaba reaccionar ante lo que estaba sucediendo. La emoción de representar a todo el país se mezcló con la sorpresa de haber sido elegida entre las participantes de una de las celebraciones estudiantiles más importantes de Argentina.

Al intentar comparar aquella sensación con otros momentos de su vida, recordó también la alegría que había experimentado cuando fue seleccionada representante provincial de Santiago del Estero.

El detalle que hizo llorar a Constanza durante su coronación

Uno de los recuerdos más emotivos que compartió estuvo relacionado con su familia, que viajó hasta Jujuy para acompañarla durante la elección.

Constanza contó que, mientras caminaba por el escenario del estadio 23 de Agosto, podía distinguir dónde estaban ubicados sus seres queridos, entre ellos su mamá, su hermana, sus tíos y sus primos.

En medio de ese recorrido ocurrió una situación que terminó por emocionarla: uno de sus tíos apareció con una bandera para alentarla.

Según recordó, en ese instante comenzó a llorar y tuvo que intentar controlar sus emociones para continuar caminando frente al público.

La representante nacional reveló que incluso conserva un video de aquel momento, donde se puede observar cómo una lágrima comienza a recorrer su rostro. Al darse cuenta de que estaba llorando, decidió mirar hacia otro sector del estadio para intentar recomponerse.

Ese pequeño gesto familiar quedó grabado entre los recuerdos más importantes de su coronación. Más allá del anuncio oficial y de los festejos, aseguró que ver a su familia acompañándola desde las tribunas le hizo vivir una emoción diferente.

El acompañamiento de su mamá y la emoción al hablar de ella

Durante la entrevista, Constanza también destacó el papel fundamental que cumple su mamá en esta nueva etapa.

Al ser consultada sobre el acompañamiento que recibe, la adolescente se emocionó nuevamente y admitió que le costaba hablar del tema sin llorar.

"Estoy contenta de tener a mi mamá acá" "Estoy contenta de tener a mi mamá acá"

La joven explicó que su madre está presente en los preparativos, la organización de sus actividades y las decisiones cotidianas que debe tomar como representante nacional.

Contó que suele consultarle qué ropa ponerse y cómo organizarse para los distintos compromisos, mientras su mamá se ocupa de acompañarla en todo lo necesario.

Para Constanza, el apoyo familiar se convirtió en una parte fundamental de una experiencia que incluye viajes, entrevistas, actos y encuentros con personas de diferentes lugares.

Cómo fue su regreso a Santiago del Estero después de ganar la FNE

Tras su coronación en Jujuy, la representante nacional regresó a Las Termas de Río Hondo, donde recibió numerosas muestras de cariño.

Según relató, sus compañeros de colegio, integrantes de su institución educativa y autoridades municipales participaron del recibimiento.

El regreso tuvo un significado especial porque pudo compartir su logro con las personas que la acompañaron desde sus primeras participaciones en las elecciones estudiantiles.

Su recorrido había comenzado en el Colegio Sesquicentenario N° 6 de Las Termas de Río Hondo, desde donde avanzó hasta obtener la representación provincial y posteriormente la nacional.

Sin embargo, los festejos no fueron lo único que cambió. Constanza reconoció que ahora debe combinar sus responsabilidades escolares con las actividades que implica su nuevo título.

Actualmente cursa cuarto año del secundario y aseguró que, después de los viajes y compromisos, tiene que ponerse al día con las pruebas y las tareas.

Constanza volvió a Jujuy y recordó el cariño de los estudiantes

El regreso de Constanza a la provincia estuvo vinculado con las actividades por los 75 años de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, entre ellas un encuentro en el Teatro Mitre.

La adolescente reconoció que volver a Jujuy le genera una emoción particular porque fue el lugar donde obtuvo la representación nacional y donde recibió numerosas muestras de afecto.

Entre los recuerdos que más destacó aparecen las fotografías con estudiantes, las entrevistas y los pequeños regalos que recibió durante su participación en la fiesta.

Incluso contó que un niño le entregó una carta, un gesto que la sorprendió y que todavía recuerda con cariño.

La representante nacional también se refirió al vínculo que mantiene con las demás jóvenes que participaron de la elección. Reveló que continúan en contacto a través de un grupo de WhatsApp llamado "Las Super Estrellas", nombre relacionado con una canción que escuchaban durante su estadía.

Aunque todavía no tiene fechas confirmadas para sus próximas actividades, anticipó que le comentaron sobre nuevos compromisos vinculados con su representación.

Mientras tanto, Constanza intenta disfrutar de esta etapa sin dejar de lado sus estudios y su vida cotidiana. Aseguró que todavía no tiene decidido qué carrera seguirá cuando termine el secundario y que, por ahora, prefiere concentrarse en las experiencias que está viviendo.

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