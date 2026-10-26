La representante nacional de los estudiantes reveló cómo fue conocer a Pampita

La representante nacional de los estudiantes reveló cómo fue comer con Pampita

La representante nacional de los estudiantes 2026 , Constanza Lastra Errasti, reveló detalles de su encuentro con Carolina "Pampita" Ardohain durante la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy. La joven santiagueña contó cómo fue compartir una comida con la reconocida modelo y conductora, una experiencia que aseguró que nunca imaginó vivir.

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Durante una entrevista realizada en su regreso a la provincia, la adolescente de 17 años recordó el momento en que pudo conocer personalmente a Pampita, quien también tiene una historia vinculada con la fiesta estudiantil, ya que fue elegida representante nacional en 1994.

La presencia de Pampita fue uno de los atractivos de la Elección Nacional de los Estudiantes 2026, realizada el pasado 25 de septiembre en el estadio 23 de Agosto. La modelo regresó a Jujuy para participar de los festejos por los 75 años de la celebración que también había marcado una etapa importante de su juventud.

Durante aquella noche, Pampita recibió un reconocimiento por su trayectoria y su vínculo con la Fiesta Nacional de los Estudiantes, antes de que se desarrollara la elección de las nuevas representantes.

Constanza, quien finalmente fue coronada representante nacional, tuvo la posibilidad de compartir un momento con ella y contó cómo fue la experiencia.

"Impresionante esa mujer, muy linda" "Impresionante esa mujer, muy linda"

Pero uno de los detalles que más llamó la atención fue que no solamente tuvo la oportunidad de verla durante el evento, sino que también compartió una comida con ella.

"Nunca me imaginé comer con Pampita" "Nunca me imaginé comer con Pampita"

La joven santiagueña se mostró sorprendida por haber vivido una experiencia que hasta hace poco consideraba lejana y destacó que la modelo fue muy conversadora durante el encuentro.

Según relató, Pampita habló bastante y la conversación resultó entretenida, lo que le permitió conocerla en una situación diferente a la de sus apariciones públicas.

Pampita y su historia con la Fiesta Nacional de los Estudiantes

El encuentro entre ambas representantes tiene un significado particular porque Pampita inició una parte importante de su recorrido público cuando fue elegida Reina Nacional de los Estudiantes en 1994, representando a La Pampa.

Más de tres décadas después, regresó a Jujuy para participar de la edición aniversario de la misma celebración.

Su presencia permitió reunir a dos generaciones de representantes nacionales: una figura que posteriormente desarrolló una reconocida carrera en el mundo del modelaje y la televisión, y una adolescente que acaba de comenzar su etapa como representante de los estudiantes argentinos.

Durante la gala de septiembre, Pampita fue una de las invitadas especiales y participó de una noche que incluyó presentaciones artísticas, la elección de las representantes y el cierre musical de Tan Biónica.

Para Constanza, conocerla significó sumar una experiencia inesperada a todo lo que vivió desde que fue elegida representante nacional.

Constanza reveló que desde pequeña soñaba con ser modelo

La entrevista también permitió conocer una faceta menos conocida de Constanza Lastra Errasti: su interés por el modelaje, una actividad que le llama la atención desde que era pequeña.

Al ser consultada sobre la posibilidad de seguir un camino similar al de otras representantes que posteriormente se dedicaron a la moda, la joven reveló que durante su infancia solía imaginar situaciones vinculadas con las pasarelas, las fotografías y las entrevistas.

Contó que cuando tenía aproximadamente 13 años jugaba a convertirse en modelo dentro de la casa de su abuela.

En aquellos momentos se vestía completamente de negro, se colocaba anteojos oscuros y caminaba por los pasillos como si estuviera participando de una producción de moda.

También recordó que se miraba al espejo e imaginaba que alguien le estaba realizando una entrevista, sin pensar que años más tarde esas situaciones formarían parte de su vida cotidiana.

Lo que comenzó como un juego terminó convirtiéndose en una experiencia real después de su participación en la FNE.

Actualmente, Constanza participa de entrevistas, sesiones fotográficas y compromisos públicos como representante nacional, actividades que le permiten acercarse a ese interés que tenía desde pequeña.

La adolescente reconoció que disfruta de esas experiencias y que el modelaje es una actividad que le gusta, aunque todavía no tiene definido si se dedicará profesionalmente a ese ámbito.

De imaginar entrevistas a convertirse en representante nacional

Al recordar esos juegos de la infancia, Constanza reconoció que jamás se había imaginado que llegaría a vivir una experiencia como la actual.

La adolescente señaló que su versión de 13 años estaría sorprendida al verla convertida en representante nacional de los estudiantes.

Su recorrido comenzó en Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, donde fue elegida representante de su colegio. Posteriormente obtuvo el título provincial y finalmente llegó a Jujuy para participar de la Elección Nacional.

La coronación del 25 de septiembre marcó un cambio en su rutina. Desde entonces, comenzaron a multiplicarse las entrevistas, los encuentros con estudiantes y las actividades oficiales.

Aunque reconoció que algunos compromisos pueden generarle un poco de estrés, aseguró que disfruta del contacto con la gente y de las oportunidades que se presentan.

Entre esas nuevas experiencias aparece precisamente su encuentro con Pampita, una de las figuras más conocidas del espectáculo argentino y alguien que, como ella, también formó parte de la historia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

¿Constanza quiere dedicarse al modelaje?

Pese a su interés por las pasarelas y las fotografías, Constanza explicó que todavía no tomó una decisión sobre su futuro profesional.

Actualmente tiene 17 años y cursa cuarto año del secundario, por lo que aún le queda tiempo para elegir qué carrera o actividad quiere desarrollar cuando termine sus estudios.

La joven reconoció que prefiere disfrutar del presente y aprovechar las oportunidades que surjan durante su etapa como representante nacional.

Mientras tanto, continúa combinando las responsabilidades escolares con una agenda que incluye viajes, entrevistas y participaciones en eventos.

Su experiencia con Pampita, el contacto con el público y la posibilidad de participar en actividades vinculadas con el modelaje forman parte de un período que todavía está comenzando.

Por ahora, Constanza no confirmó que vaya a seguir profesionalmente los pasos de la reconocida modelo, aunque dejó en claro que es un mundo que le interesa y que disfruta cada vez más.