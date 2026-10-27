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27 de octubre de 2026 - 10:19
Espectáculos.

Elina Costantini contó que se comunica con figuras religiosas y extraterrestres

Afirmó que recibe “informaciones” espontáneas desde los cinco años y contó qué mensajes habría recibido de figuras religiosas, sus ancestros y extraterrestres.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Elina Costantini aseguró que recibe mensajes de Jesús, la Virgen, el Diablo y los extraterrestres.

Elina Costantini aseguró que recibe mensajes de Jesús, la Virgen, el Diablo y los extraterrestres.

Elina Costantini afirmó que mantiene contacto con extraterrestres, Jesús, la Virgen y sus ancestros, quienes le hacen llegar mensajes, durante su paso por PH: Podemos Hablar, el programa de Telefe que tiene a Andy Kusnetzoff como conductor. La actriz contó que atraviesa este tipo de vivencias desde que tenía cinco años y aseguró que, para ella, forman parte de su vida diaria.

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Las declaraciones tuvieron lugar en el programa emitido este sábado, en el que también estuvieron presentes Karina Mazzocco, Coco Sily, Mernuel y Sol Pérez. Al responder las consultas de Kusnetzoff y de los demás participantes, Costantini aclaró que no recibe esos mensajes mientras duerme, sino en situaciones comunes de su rutina, por ejemplo, cuando está estudiando o jugando.

Costantini vinculó los mensajes con la historia de su familia

La actriz relató que, de acuerdo con lo que experimenta, sus antepasados le hicieron llegar desde que era niña un mensaje relacionado con las mujeres de su familia. “Vos tenés que tratar de derribar esta historia que tenemos, desde hace tantos años, que fuimos las mujeres dejadas. Elina, tenés que hacer una familia”, aseguró que le comunicaron.

Además, explicó que durante mucho tiempo anotó esas revelaciones y que, tiempo después, descubrió similitudes al hablar con su abuela materna. Mazzocco quiso saber si había conocido esos datos antes de que sus familiares le contaran los sucesos que marcaron a las generaciones anteriores. “Me bajaba sola”, contestó Costantini al referirse a la información que recibía.

Al ser consultada por la vigencia de estas vivencias, Elina Costantini aseguró que todavía las experimenta, aunque señaló que durante un período de varios años dejó de percibir ese supuesto don. Según explicó, esto sucedió cuando tuvo que permanecer algunos meses en Uruguay durante la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, manifestó que actualmente asegura establecer contacto con personas fallecidas y figuras religiosas. “También mucho con la Virgen, con Jesús, que se me ha aparecido muchas veces en sombras”, expresó. Asimismo, afirmó que recibió comunicaciones del Diablo y de seres extraterrestres.

La actriz explicó que esas supuestas señales dejaron de manifestarse mientras se instalaba en el país vecino y resolvía las gestiones necesarias para establecerse allí. No obstante, de acuerdo con su relato, volvió a experimentar ese contacto hace alrededor de un año y medio.

El relato sobre un ser de “Upmeal” y un mensaje para ayudar a las mujeres

En el transcurso de la entrevista, Costantini sostuvo que en 2018 recibió una comunicación cuyo contenido estaba relacionado con “ayudar a las mujeres”. También contó que un supuesto ser extraterrestre se le apareció y le aseguró que tenía 1280 años. Aunque se trata de una edad extraordinaria para los humanos, la actriz explicó que, dentro de lo que considera el ciclo vital de esos seres de otros planetas, ese tiempo correspondería a la juventud.

Cuando Mazzocco le preguntó de dónde provenía, Costantini afirmó que el supuesto extraterrestre era originario de un planeta llamado “Upmeal”, cuyo nombre deletreó como “U-P-M-E-A-L”. Además, manifestó que ciertos animales tienen la capacidad de detectar la presencia de estos seres. “No estamos solos en el mundo, hay muchos planetas”, expresó para cerrar.

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