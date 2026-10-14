Un científico reveló cuándo podría la humanidad entrar en contacto con extraterrestres.

La hipótesis de establecer contacto con extraterrestres ya no pertenece únicamente al universo de la ciencia ficción , sino que también comenzó a ser considerada dentro de los debates científicos. Esta fue la postura que expresó Michio Kaku, prestigioso científico teórico y reconocido divulgador científico.

El experto afirmó que la humanidad logrará comunicarse con una civilización de origen extraterrestre en algún momento del siglo XXI .

El científico respaldó su pronóstico a partir de la reciente validación oficial del Pentágono de una serie de grabaciones en las que aparecen objetos voladores no identificados realizando desplazamientos y movimientos que la tecnología militar disponible en la actualidad no sería capaz de reproducir.

El debate adquirió mayor repercusión después de que el realizador de documentales Jeremy Corbell publicara registros audiovisuales obtenidos por la Armada de Estados Unidos . En las imágenes se distinguen figuras luminosas con apariencia piramidal que se desplazan por el cielo durante la noche.

Frente a esta situación, Michio Kaku, escritor de El futuro de la humanidad, planteó dos posibles explicaciones para estos fenómenos: que se trate de ensayos de tecnología militar confidencial o que constituyan una señal auténtica de la presencia de visitantes procedentes del espacio exterior.

“Creo que ya no se puede descartar la cuestión de las visitas extraterrestres. Solía ser algo que solo veían los chiflados y los borrachos. Esas eran las personas que narraban encuentros con platos voladores”, expresó el físico durante una entrevista con el medio estadounidense TMZ.

El científico, que tiene 74 años, remarcó que para aceptar una hipótesis desde el ámbito científico es indispensable contar con evidencias verificables y resultados que puedan replicarse, condiciones que, según señaló, aparentemente reúne el material audiovisual examinado.

“En el pasado no se podía probar esa existencia, eran solo relatos de un testigo ocular, pero ahora tenemos cintas de video del ejército de los Estados Unidos. Los físicos ahora analizamos los videos, fotograma a fotograma, y nos damos cuenta de que ningún vehículo militar puede reproducir los giros y la velocidad de estos objetos”, puntualizó el experto.

De acuerdo con Kaku, las capacidades tecnológicas que demostrarían estas naves indicarían que sus ocupantes habrían alcanzado un grado de desarrollo muy por encima del que posee la humanidad. “Probablemente ellos estén miles de años por delante de nosotros en tecnología, en cuyo caso somos como ardillas para ellos”, sostuvo el físico durante la conversación.

¿Por qué aún no se produjo un contacto oficial con extraterrestres?

Al intentar explicar por qué todavía no se produjo un contacto oficial con los seres humanos, el especialista que desarrolló la teoría de los campos de cuerdas consideró que nuestra especie no tendría nada de especial que ofrecerle a una sociedad extraterrestre con un nivel de evolución mucho más avanzado.

“¿Qué tenemos para ofrecer? ¿Oro? No, el oro es un metal bastante inútil para un extraterrestre. Realmente no tenemos nada que ofrecerles y, en todo caso, nos han estado observando durante muchos años, y si quisieran hacer contacto, lo habrían hecho hace décadas”, argumentó ante la prensa.

Aunque describió un escenario en el que la humanidad estaría en desventaja frente a una civilización más avanzada, el especialista mantuvo una mirada esperanzadora respecto de los próximos años. Kaku relacionó esa perspectiva con los avances tecnológicos que permitirán ampliar la exploración del espacio y con los esfuerzos sostenidos para detectar posibles señales de radio provenientes de otros puntos del universo.

“Nuestra especie se está volviendo más hábil para reconocer signos de vida, es solo cuestión de tiempo antes de entrar en contacto con una civilización extraterrestre”, concluyó el físico.