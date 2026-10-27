El actor de Breaking Bad que iba a tener un papel clave en Clayface pero fue quitado del montaje.

El actor Aaron Paul , conocido mundialmente por encarnar a uno de los personajes de Breaking Bad , aparece durante muy poco tiempo en Clayface , la producción de DC Studios . Sin embargo, su participación original era más amplia de lo que finalmente se puede ver en la película.

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En una entrevista con Entertainment Weekly , el realizador James Watkins contó que el intérprete filmó otras secuencias que luego quedaron fuera de la edición definitiva . En la historia, Paul da vida a Jimmy “One Nut” , el padre muerto de Matt Hagen , personaje interpretado por Tom Rhys Harries .

La aparición de Paul en el largometraje se limita a unos segundos de la batalla que cierra la historia, ambientada en el club Vesuvius . En esa escena, Matt adopta el aspecto de su padre para confrontar al integrante de una banda criminal responsable de su muerte.

Meses antes del lanzamiento de Clayface, la productora había dado a conocer la incorporación del actor , una noticia que despertó interrogantes acerca de la importancia de su personaje en el argumento. Watkins aclaró que su participación consiste en “ un momento muy breve, tipo Easter egg ” dentro de la película.

Sin embargo, lo que no había trascendido era que Paul había trabajado durante varias jornadas en otras secuencias que finalmente no llegaron al corte definitivo. Esas tomas estaban destinadas a reconstruir mediante recuerdos la niñez de Matt en los sectores más marginales de Gotham City.

En las tomas que quedaron fuera del montaje, Seth Thomas encarnaba a Matt durante su infancia, mientras que Ishtar Currie Wilson asumía el papel de su madre. La versión inicial del libreto, además, le otorgaba un desarrollo mucho mayor al progenitor violento al que daba vida Paul.

No obstante, después de revisar las grabaciones, los responsables de la película optaron por eliminar casi todo ese contenido. De ese material sobrevivió únicamente una breve aparición durante el enfrentamiento final, como único rastro de una figura que originalmente tenía una relevancia más importante en la historia.

La reducción del tiempo en pantalla de Paul estuvo vinculada con una revisión del enfoque que los realizadores querían darle a Matt. Watkins contó que el equipo analizó si el protagonista debía cargar con “los pecados del padre” o encarnar una experiencia más general: la frustración de sentirse indefenso ante una agresión y el impulso de buscar revancha, sentimientos que, de acuerdo con el cineasta, pueden aparecer en cualquier individuo, independientemente de su historia personal.

“Esa noción de venganza me pareció más universal y más identificable para todos nosotros”, expresó Watkins. “No importa si cargás con un trauma o no. Si nos agravian, cargamos con esa sensación de haber sido perjudicados y queremos hacer algo, pero generalmente en la vida no podemos hacer nada y somos impotentes.”

Una escena para el recuerdo

Watkins relacionó esa reacción con el interés que despiertan los largometrajes centrados en la revancha, como John Wick y The Equalizer. Para el cineasta, Matt “no es un tipo malo tratando de ser bueno”, sino “un tipo decente” que, al igual que cualquier ser humano, debe lidiar con instintos básicos capaces de desencadenar conductas peligrosas.

Esta nueva perspectiva también transformó el papel de Jimmy dentro del relato. En vez de manifestarse como una presencia fantasmal que persigue a Matt a través de recuerdos del pasado, pasó a ser una herramienta que el protagonista decide emplear deliberadamente para enfrentarse a quienes lo traicionaron. “Probablemente también está diciendo: ‘No, yo no soy mi padre’”, interpretó el director.

Watkins definió el enfrentamiento en el club Vesuvius como “el regocijo oscuro de la película”, una escena en la que Matt demuestra hasta dónde puede llevar su habilidad para alterar su apariencia. El realizador intentó combinar el costado despreocupado del protagonista, que logra pasar inadvertido entre los invitados de la fiesta, con la extrema violencia del ataque que desata contra sus adversarios.

“Odio quando en las películas una persona normal de repente se convierte en un Navy SEAL y puede ser una especie de ninja”, manifestó Watkins.

Una idea creada por el director

La idea del director fue que la principal habilidad extraordinaria de Matt estuviera ligada a su facultad para mutar y adoptar distintas identidades. De ese modo, buscó que el público se sintiera cómplice del personaje y compartiera inicialmente el placer de la escena, hasta que la crudeza de sus acciones comenzara a generar rechazo.

La incorporación de Paul al elenco permitió que volviera a coincidir con Max Minghella, encargado de encarnar al detective John Borrelli, integrante de la policía de Gotham. Los intérpretes ya habían compartido un proyecto en el suspenso psicológico The 9th Life of Louis Drax, que llegó a los cines en 2016.

Watkins señaló que el antecedente laboral entre ambos pudo haber tenido algún peso, “posiblemente de forma inconsciente”, a la hora de elegirlos para participar en Clayface. “Los dos son actores increíbles y personas muy agradables, un placer para trabajar”, destacó el realizador.