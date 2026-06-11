Bryan Cranston reveló un giro de Breaking Bad que lo sorprendió: "Completamente desconocido"

Bryan Cranston ya tiene más de diez años alejado del personaje de Walter White , aunque las historias detrás de Breaking Bad continúan. En una charla para el ciclo “ Actors on Actors ” de Variety , el actor repasó los momentos más exigentes del rodaje de la serie que lo consagró como uno de los antihéroes más icónicos de la televisión.

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Uno de los primeros puntos abordados durante la charla fue la forma de trabajo del creador Vince Gilligan , caracterizado por no compartir con el elenco una visión global de la temporada completa .

Por su parte, Seehorn —quien también trabajó con Gilligan en Better Call Saul y hoy encabeza el elenco de Pluribus en Apple TV— detalló que los actores iban recibiendo los guiones capítulo por capítulo, sin tener información anticipada sobre el desarrollo final de sus personajes.

El protagonista de Breaking Bad confesó que algunos de los actos más oscuros de Walter White también lo tomaron por sorpresa.

Cranston ratificó que en Breaking Bad el esquema de trabajo funcionaba de la misma manera. “Es como Carol —dijo, en referencia al personaje de Seehorn en Pluribus —. Uno atraviesa tantos giros inesperados que son difíciles de comprender, por lo que resulta imposible planificar con anticipación ”, señaló.

“Pensé que eso era bastante bueno para Walter White: simplemente enfrentarse a lo que venía después, porque era un territorio completamente desconocido”, acotó.

Bryan Cranston y Rhea Seehorn hablan sobre su trabajo con Vince Gilligan.

El momento más significativo de la entrevista estuvo vinculado a uno de los giros más fuertes de la serie: el envenenamiento de Brock Cantillo, hijo de Andrea Cantillo y allegado a Jesse Pinkman, personaje interpretado por Aaron Paul.

Un giro clave que ni Bryan Cranston sabía como hacer

Durante la cuarta temporada, el estado de salud del niño se deteriora de forma grave, y la autoría del hecho queda en disputa entre Walter White y el narcotraficante Gustavo Fring, interpretado por Giancarlo Esposito.

Cranston rememoró que, al grabar la escena en la que Jesse Pinkman lo encara armado con una pistola, él mismo desconocía que su personaje había sido responsable del envenenamiento del menor. “Recuerdo filmar un episodio de Breaking Bad donde el personaje de Aaron Paul, Jesse Pinkman, viene hacia mí con una pistola porque cree que yo envenené al niño de la serie, y yo pensaba: ‘¿Por qué haría yo eso?’”, detalló el actor.

Rhea Seehorn vuelve a colaborar con Vince Gilligan en Pluribus, una historia de ciencia ficción que da un giro al relato clásico de invasiones extraterrestres.

Convencido en ese momento de que Walter White era inocente, Cranston siguió la misma lógica del personaje y señaló a Gus Fring como el principal sospechoso: “Él es quien saldría beneficiado con esto. ¿Crees que lo hice? Entonces mátame. Dispárame ahora mismo si crees que fui yo”.

Unos días más tarde recibió el guion correspondiente, lo leyó y terminó descubriendo la verdad. “Pensé: ‘Oh, sí lo hice’. Ups. Fue culpa mía”, recordó entre risas. Cuando Rhea Seehorn le consultó si habría actuado la escena de otra manera de haber sabido el desenlace, Cranston contestó: “No, porque tiene que ser creíble. ¡Pero quizás realmente creía que había sido Gus Fring!”.

El guion que convenció hasta a su esposa

Cranston también evocó la primera vez que tuvo en sus manos el guion del episodio piloto de Breaking Bad. Desde el inicio mismo percibió que estaba frente a un proyecto singular, aunque había una dificultad relevante: el rodaje completo se realizaría en Nuevo México, mientras él y su familia directa residían en el sur de California.

El inesperado giro que tomó por sorpresa al propio Bryan Cranston.

Antes de definir si aceptaba o no la propuesta laboral, le pasó el libreto completo a su esposa, Robin Dearden, y le comentó que asumir ese rol protagónico implicaría pasar largo tiempo lejos del hogar familiar y de su vida cotidiana.

“Ella empezó a leerlo con todo el cinismo del mundo, como diciendo: ‘Esto no me va a gustar’”, relató. Mientras avanzaba en la lectura detenida, Cranston seguía su reacción emocional a cierta distancia prudente dentro de la habitación. Al terminar, cerró el guion impreso, lo arrojó sobre la cama matrimonial y exclamó una grosería contundente.

“Ella sabía que era increíble y que tenía que hacerlo”, recordó el actor protagonista. La decisión final significó pasar seis años completos rodando en Nuevo México, lejos de su familia nuclear y de su vida en California. Cada semana de rodaje intentaba volver a casa los viernes por la noche, o si no era posible, el sábado por la mañana temprano. Se quedaba apenas un día completo y regresaba el domingo por la tarde para retomar el trabajo semanal en el set.

Bryan Cranston.

Rhea Seehorn y su nuevo trabajo con Vince Gilligan

La charla también abrió espacio para repasar los recorridos profesionales de ambos luego del universo creado por Vince Gilligan. Después de dar vida a Kim Wexler en Better Call Saul —una abogada que abandonó Albuquerque para radicarse en Florida—, Rhea Seehorn volvió a coincidir con el guionista en Pluribus.

En esa producción de ciencia ficción, la actriz interpreta a Carol Sturka, una escritora de novelas románticas que integra el reducido grupo de personas que no fue alcanzado por “La Unión”, un fenómeno a escala global que dominó la mente colectiva de la mayor parte de la humanidad, transformándola en individuos aparentemente felices y de actitud optimista constante.

Bryan Cranston, quien siguió la serie como un espectador más, destacó la manera en que Vince Gilligan subvierte los recursos clásicos de los relatos sobre invasiones alienígenas.

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“Tomas los elementos de todas las historias de ciencia ficción sobre invasiones extraterrestres que conoces y es completamente lo contrario. Siempre son feos. Siempre quieren matarte. Y él cambió todo eso”, explicó. La segunda temporada de Pluribus ya está en fase de desarrollo.