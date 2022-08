José Larralde y su reclamo por el uso de un tema suyo en "Breaking Bad"

En breaking Bad, en su última temporada, puede escucharse en un momento el tema "Quimey Neuquén", perteneciente al cantante argentino José Larralde. El cantante manifestó que no se le ha retribuido nada, motivo por el cual más allá de aparecer en una serie histórica no se trata de una situación grata para él.

“No cobre un mango, no me dieron un mango por eso, porque dicen que acá no hay convenio con Estados Unidos. ¿Qué raro, no?”, manifestó el cantautor en una nota en la que habló también del difícil momento económico que está pasando.