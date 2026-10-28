miércoles 28 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de octubre de 2026 - 11:53
Espectáculos.

Carmen Barbieri desafió a Evelyn Botto a contar qué le molesta de ella como suegra

En un especial por el Día de la Suegra en El Nueve, Carmen invitó a la novia de Fede Bal a sincerarse y quedó sorprendida por su respuesta.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Carmen Barbieri le pidió a Evelyn Botto que le dijera lo peor de ella como suegra y la respuesta la dejó sin palabras.

Carmen Barbieri le pidió a Evelyn Botto que le dijera lo peor de ella como suegra y la respuesta la dejó sin palabras.

Desde que Fede Bal y Evelyn Botto hicieron pública su relación a finales de 2025, Carmen Barbieri manifestó abiertamente la alegría que le genera la pareja de su hijo. La definió como “divina, talentosa e inteligente”, preparó su plato estrella para todo el equipo de Olga e incluso llegó a arrodillarse en plena transmisión para pedirles que hicieran un móvil desde Mar del Plata.

Lee además
Hoy Rodrigo Bueno cumpliría 50 años. Sin embargo, un trágico accidente en la ruta acabó con su vida.
Prohibido olvidar.

Carmen Barbieri recordó su amistad con Rodrigo Bueno
Carmen Barbieri dijo lo que piensa sobre el romance entre Fede Bal y Fátima Florez. 
Espectáculos.

Carmen Barbieri dijo lo que piensa sobre el romance entre Fede Bal y Fátima Florez

No obstante, este lunes, durante una edición especial de Con Carmen (El Nueve) dedicada al Día de la Suegra, la humorista sorprendió al retar a su nuera a que expusiera con total sinceridad sus peores defectos en ese rol. A partir de allí, se desató un intercambio cargado de revelaciones, bromas picantes y risas, en el que salió a la luz una peculiar costumbre de la presentadora.

Carmen Barbieri le pidió sinceridad a su nuera y Evelyn Botto

Tras permanecer varios días alejada de la pantalla por indicación médica, la presentadora volvió al frente de su programa vespertino y lo hizo en una jornada especial. Aprovechando la celebración, recibió en el estudio a la artista y locutora, a quien le planteó una pregunta que dio inicio al intercambio: cuál era el aspecto que más le disgustaba de ella en su papel de suegra.

“Yo te voy a decir la verdad”, contestó Botto con total seguridad antes de señalar un hábito que, de acuerdo con su relato, ya la tiene bastante agotada. “Hacés muchas compras en aplicaciones chinas y uno tiene que recibir”, lanzó con humor, mientras Barbieri y los demás integrantes del panel la escuchaban con sorpresa.

La cantante profundizó en sus reclamos y enumeró algunos de los artículos que recibe. Entre ellos, nombró unos organizadores de tela para colgar anillos y collares, además de calcomanías enormes con la cara de su perro, pensadas para colocarse en la parte inferior de la tapa del inodoro. De acuerdo con lo que contó Evelyn, la llegada constante de estos envíos terminó por llevarla a tomar cartas en el asunto.

“Yo te lo recibo igual”, explicó la joven, pero admitió que llegó un punto en el que debió conversar seriamente con la conductora para pedirle que moderara sus compras. “Tenés que parar de comprar en aplicaciones chinas”, recordó que le planteó. Carmen, por su parte, respondió con una ocurrencia que desató las risas en el estudio: “Yo pensé que me lo decías por mi bien, pero es por el tuyo”.

El reclamo de Evelyn Botto por las compras de Carmen Barbieri

La charla tomó un nuevo rumbo y sumó intensidad cuando ambas comenzaron a hablar sobre sus trabajos artísticos. En 2025, Botto encarnó a Úrsula en la adaptación musical de La Sirenita, que tuvo lugar en el Teatro Gran Rex, un papel que Carmen siente como propio. De acuerdo con lo que contó la locutora, su suegra le hace el mismo reclamo una y otra vez, tanto en la intimidad como en el ámbito laboral.

“Permanentemente me dice: ‘Me robaste el papel’”, relató Evelyn entre la risa y la resignación. Pero la locutora no se limitó a responderle y fue por más con una frase que despertó los aplausos del estudio: “Voy por todo, Carmen: voy por el rey, por tu perro, voy por las plumas”, lanzó, en referencia a los personajes y objetos asociados a la figura pública de la conductora.

En marzo se conocieron oficialmente y la aprobación fue inmediata

La relación entre la presentadora y la pareja de su hijo comenzó a construirse a la distancia, a través de mensajes y algunas conversaciones telefónicas breves, mientras ambas buscaban coordinar una cita que demoró varios meses en concretarse.

La primera reunión presencial entre suegra y nuera, precedida por mensajes y videollamadas que Evelyn contó en febrero, tuvo lugar frente a las cámaras del ciclo de Barbieri. En ese momento, la conductora expresó toda su admiración por la joven: “Es divina. Talentosa, inteligente. Es la primera mujer que se parece a mí”, afirmó.

Un mes más tarde, durante las celebraciones de Pascua, Evelyn participó de un almuerzo con la familia de la capocómica y mostró parte del encuentro en sus redes sociales. “Estoy con... lo voy a decir, mi suegra”, comentó en tono de broma en un video, mientras Carmen reaccionó: “Qué feo suena suegra, como si fuese mala”.

Botto remató la conversación con una respuesta que refleja el vínculo que construyeron: “Y sos mi suegra, ¿qué vamos a hacer? Es la verdad y yo soy tu nuera”.

Lo ocurrido este lunes volvió a mostrar que la relación entre ambas combina el afecto y la confianza con los cruces humorísticos frente a las cámaras, una fórmula que se ganó un lugar destacado entre los momentos más festejados del programa de El Nueve.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Carmen Barbieri recordó su amistad con Rodrigo Bueno

Carmen Barbieri dijo lo que piensa sobre el romance entre Fede Bal y Fátima Florez

Carmen Barbieri rompió el silencio tras la denuncia en su contra: quién lo hizo y qué dijo

Salieron a la luz los mensajes entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch

Ricardo Darín reveló por qué mantuvo en secreto ante su esposa que serían abuelos

Lo que se lee ahora
Se conocieron los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch.
Espectáculos.

Salieron a la luz los mensajes entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Este martes 3 de noviembre arranca el cronograma de pagos para estatales de Jujuy

Peregrinos atropellados en la Ruta 66: imputarán por lesiones graves al conductor del auto video
Jujuy.

El conductor que atropelló a los dos peregrinos en la Ruta 66 estaba borracho

Los bancos de Jujuy estarán cuatro días consecutivos sin atención al público en noviembre
Jujuy.

Los bancos de Jujuy estarán cuatro días consecutivos sin atención al público en noviembre

Política a las Brasas: Eduardo Fellner habló sobre el peronismo, la gestión en Jujuy y el Gobierno nacional video
Entrevista.

Política a las Brasas: Eduardo Fellner habló sobre el peronismo, la gestión en Jujuy y el Gobierno nacional

Feria de los Santos y Fieles Difuntos.
Jujuy.

La Feria de los Santos y Fieles Difuntos se trasladará a la avenida 19 de Abril: fechas y horarios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel