Carmen Barbieri desafió a Evelyn Botto a contar qué le molesta de ella como suegra

Carmen Barbieri le pidió a Evelyn Botto que le dijera lo peor de ella como suegra y la respuesta la dejó sin palabras.

Desde que Fede Bal y Evelyn Botto hicieron pública su relación a finales de 2025, Carmen Barbieri manifestó abiertamente la alegría que le genera la pareja de su hijo. La definió como “ divina, talentosa e inteligente ”, preparó su plato estrella para todo el equipo de Olga e incluso llegó a arrodillarse en plena transmisión para pedirles que hicieran un móvil desde Mar del Plata .

No obstante, este lunes, durante una edición especial de Con Carmen ( El Nueve ) dedicada al Día de la Suegra , la humorista sorprendió al retar a su nuera a que expusiera con total sinceridad sus peores defectos en ese rol. A partir de allí, se desató un intercambio cargado de revelaciones , bromas picantes y risas, en el que salió a la luz una peculiar costumbre de la presentadora.

Tras permanecer varios días alejada de la pantalla por indicación médica, la presentadora volvió al frente de su programa vespertino y lo hizo en una jornada especial. Aprovechando la celebración, recibió en el estudio a la artista y locutora , a quien le planteó una pregunta que dio inicio al intercambio: cuál era el aspecto que más le disgustaba de ella en su papel de suegra .

[ESPECTÁCULOS] "Mucho cosito de cosito": Carmen Barbieri le preguntó a Evelyn Botto qué es lo "peor" que tiene "como suegra", y ella le recriminó que hace "mucha compra en aplicación china", y después se lo regala. @canal9oficial https://t.co/EwT8cZeTob

“Yo te voy a decir la verdad ”, contestó Botto con total seguridad antes de señalar un hábito que, de acuerdo con su relato, ya la tiene bastante agotada . “Hacés muchas compras en aplicaciones chinas y uno tiene que recibir”, lanzó con humor, mientras Barbieri y los demás integrantes del panel la escuchaban con sorpresa.

La cantante profundizó en sus reclamos y enumeró algunos de los artículos que recibe. Entre ellos, nombró unos organizadores de tela para colgar anillos y collares, además de calcomanías enormes con la cara de su perro, pensadas para colocarse en la parte inferior de la tapa del inodoro. De acuerdo con lo que contó Evelyn, la llegada constante de estos envíos terminó por llevarla a tomar cartas en el asunto.

“Yo te lo recibo igual”, explicó la joven, pero admitió que llegó un punto en el que debió conversar seriamente con la conductora para pedirle que moderara sus compras. “Tenés que parar de comprar en aplicaciones chinas”, recordó que le planteó. Carmen, por su parte, respondió con una ocurrencia que desató las risas en el estudio: “Yo pensé que me lo decías por mi bien, pero es por el tuyo”.

El reclamo de Evelyn Botto por las compras de Carmen Barbieri

La charla tomó un nuevo rumbo y sumó intensidad cuando ambas comenzaron a hablar sobre sus trabajos artísticos. En 2025, Botto encarnó a Úrsula en la adaptación musical de La Sirenita, que tuvo lugar en el Teatro Gran Rex, un papel que Carmen siente como propio. De acuerdo con lo que contó la locutora, su suegra le hace el mismo reclamo una y otra vez, tanto en la intimidad como en el ámbito laboral.

“Permanentemente me dice: ‘Me robaste el papel’”, relató Evelyn entre la risa y la resignación. Pero la locutora no se limitó a responderle y fue por más con una frase que despertó los aplausos del estudio: “Voy por todo, Carmen: voy por el rey, por tu perro, voy por las plumas”, lanzó, en referencia a los personajes y objetos asociados a la figura pública de la conductora.

En marzo se conocieron oficialmente y la aprobación fue inmediata

La relación entre la presentadora y la pareja de su hijo comenzó a construirse a la distancia, a través de mensajes y algunas conversaciones telefónicas breves, mientras ambas buscaban coordinar una cita que demoró varios meses en concretarse.

La primera reunión presencial entre suegra y nuera, precedida por mensajes y videollamadas que Evelyn contó en febrero, tuvo lugar frente a las cámaras del ciclo de Barbieri. En ese momento, la conductora expresó toda su admiración por la joven: “Es divina. Talentosa, inteligente. Es la primera mujer que se parece a mí”, afirmó.

Un mes más tarde, durante las celebraciones de Pascua, Evelyn participó de un almuerzo con la familia de la capocómica y mostró parte del encuentro en sus redes sociales. “Estoy con... lo voy a decir, mi suegra”, comentó en tono de broma en un video, mientras Carmen reaccionó: “Qué feo suena suegra, como si fuese mala”.

Botto remató la conversación con una respuesta que refleja el vínculo que construyeron: “Y sos mi suegra, ¿qué vamos a hacer? Es la verdad y yo soy tu nuera”.

Lo ocurrido este lunes volvió a mostrar que la relación entre ambas combina el afecto y la confianza con los cruces humorísticos frente a las cámaras, una fórmula que se ganó un lugar destacado entre los momentos más festejados del programa de El Nueve.