Carmen Barbieri rompió el silencio tras la denuncia en su contra: quién lo hizo y qué dijo

Carmen Barbieri rompió el silencio luego de que trascendiera que fue denunciada penalmente por Ayelén Paleo , quien la acusa de hostigamiento y acoso mediático. La conductora se refirió al conflicto durante la emisión de su programa Con Carmen (El Nueve), donde habló visiblemente afectada, aunque sin mencionar directamente a la exvedette.

“Yo la pasé muy mal. ¿Qué más querés de mí? Si te llevaste todo. Te llevaste una familia que estuve años formando. Te llevaste un amor, mi amor. Yo no formé pareja nunca más”, expresó Barbieri al aire, con la voz quebrada. Y agregó: “¿Qué más querés? No te puedo dar más cosas. ¿Qué es lo que pretendés?”.

La conductora explicó que la situación vuelve a removerle heridas del pasado vinculadas a su separación de Santiago Bal , fallecido en 2019. “ He sufrido tanto con esa separación. Todos dicen ‘da vuelta la página’, y sí, lo tengo superado, pero me revuelve por dentro todo lo que pasé”, afirmó, insistiendo en su reclamo: “¿Por qué no se quedan tranquilos? ¿Qué más quieren de mí?”.

1770481357_2023027 Carmen Barbieri estalló contra Ayelén Paleo.

Más tarde, en diálogo con LAM (América), Barbieri confirmó que estaba al tanto de la denuncia, aunque aclaró que aún no recibió ninguna notificación formal. “Se encarga mi abogado, Juan Curubeto. Pensé que esto se había terminado hace años”, sostuvo.

Consultada sobre el vínculo con Paleo, fue categórica: “Es una obsesión. Hay gente que se obsesiona con una persona y no para”. Además, negó haber tenido cualquier tipo de relación personal con la bailarina: “Yo no compartí nada con ella. Mi marido sí. Santiago es el que tendría que contar, pero está muerto y no lo están dejando descansar”.

En ese sentido, Barbieri aseguró no sentir odio, aunque sí indignación: “No tengo rencor, pero no soporto la injusticia. Es una injusticia muy grande, no me lo merezco”. También reveló que la denuncia alcanza a personas de su entorno y remarcó que confía plenamente en su defensa legal: “No tengo miedo a nada. Y si hay que ir presa, voy presa”.

Según se informó en LAM, la denuncia presentada por la abogada de Paleo consta de 66 páginas y describe supuestos “ataques sistemáticos” a lo largo de los años en distintos programas de televisión. En la causa se solicitaron medidas cautelares, protección y el cese inmediato de cualquier mención o difusión de contenido relacionado con la exvedette.

El reclamo apunta contra Carmen Barbieri, el programa Con Carmen y la productora Jotax. De acuerdo a lo trascendido, Paleo declaró durante dos horas y dejó en claro que no busca una disculpa pública, sino un castigo penal.