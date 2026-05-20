La hija de Scorsese se suma a la segunda temporada de Mr. & Mrs. Smith

Francesca Scorsese fue confirmada como una de las incorporaciones para la segunda temporada de Mr. & Mrs. Smith , una noticia que llamó la atención tanto de los fanáticos como del ambiente cinematográfico. Según informó Variety , la actriz trabajará junto a Mark Eydelshteyn y Talia Ryder , quienes ya habían sido anunciados para el proyecto.

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El desembarco de Scorsese en la producción representa un nuevo paso en su trayectoria artística. Durante los últimos años, participó en títulos como We Are Who We Are y en filmes como Compañeras de cuarto y Christmas Eve in Miller’s Point , consolidando su crecimiento dentro de la actuación.

El apellido Scorsese despierta atención por su fuerte vínculo con una de las familias más influyentes del cine , aunque Francesca Scorsese ya logró construir un recorrido propio dentro de la industria audiovisual.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre el papel que tendrá la actriz en la nueva entrega de Mr. & Mrs. Smith . El equipo detrás de la producción mantiene bajo reserva la trama y los personajes, alimentando las especulaciones sobre el rumbo de la historia y la participación que tendrá Scorsese en la serie.

También circulan versiones sobre una posible aparición de Donald Glover y Maya Erskine, figuras centrales de la primera temporada, aunque hasta ahora no se informó de qué manera regresarían a Mr. & Mrs. Smith. Actualmente, los nuevos episodios se encuentran en plena etapa de rodaje en Los Ángeles.

Donald Glover y Maya Erskine fueron los protagonistas de la primera temporada.

El cambio de locación hacia California quedó definido luego de que la producción obtuviera un crédito fiscal de 22,4 millones de dólares otorgado por la California Film Commission. Ese apoyo económico resultó clave para reinstalar el proyecto, cuyo inicio estaba previsto para el otoño de 2025, aunque más tarde fue suspendido por tiempo indefinido antes de retomar su desarrollo.

Detrás de cámaras: equipo creativo, producción y continuidad del proyecto

La nueva temporada cuenta con la conducción creativa de Anna Ouyang Moench, quien estará a cargo como showrunner y productora ejecutiva. De esta manera, reemplaza en esas funciones a Francesca Sloane, responsable de la primera entrega junto al creador de la serie, Donald Glover.

La hija de Scorsese ficha para la segunda temporada.

El equipo detrás del proyecto también incorpora a productores y ejecutivos como Yariv Milchan, Michael Schaefer, Stephen Glover, Anthony Katagas, Fam Udeorji y Maya Erskine, quien además de formar parte del elenco, asumirá tareas como productora ejecutiva en esta nueva fase de la serie.

La nueva entrega de Mr. & Mrs. Smith también contará con Donald Glover detrás de cámara, ya que tendrá a su cargo la dirección de varios capítulos. De esta manera, continuará involucrado en el proyecto tanto en el aspecto creativo como en pantalla.

La realización de la serie está encabezada por Amazon MGM Studios y New Regency, compañías que buscan reafirmar la repercusión alcanzada por la primera temporada.

La próxima entrega de Amazon Prime ultima sus detalles tras la incorporación de los jóvenes Talia Ryder y Mark Eydelshteyn.

Así es la aclamada serie

Mr. & Mrs. Smith toma como punto de partida la película del mismo nombre lanzada en 2005, encabezada por Brad Pitt y Angelina Jolie, aunque introduce cambios importantes en la historia. A diferencia del filme original, la adaptación televisiva sigue a dos personas desconocidas que son unidas para trabajar como espías, y no a una pareja casada, lo que modifica por completo las relaciones y conflictos de la trama.

Desde su debut, la producción recibió una destacada respuesta por parte de la crítica y la industria, con 16 candidaturas a los premios Emmy y dos galardones obtenidos. Ese reconocimiento incrementó el interés en torno a la segunda temporada y también sobre cómo influirá la incorporación de Francesca Scorsese en el nuevo elenco.

Francesca Scorsese estará en la segunda temporada de 'Mr y Mrs. Smith'.

Los responsables de Mr. & Mrs. Smith continúan manejando con total reserva los detalles vinculados a la historia y a la evolución de los personajes, una decisión que impulsó múltiples teorías entre los fanáticos de la serie.

En ese contexto, gran parte de la atención previa al estreno está puesta en descubrir qué rol tendrá Francesca Scorsese y cómo será su interacción con el resto de los integrantes del elenco.

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La incorporación de Francesca Scorsese, junto con el respaldo económico recibido por la producción y la permanencia de figuras como Donald Glover y Maya Erskine, convierten a la nueva temporada de Mr. & Mrs. Smith en una de las propuestas televisivas que más expectativa generan a nivel mundial.